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Московский листок

Зеленский поручил поставить под ружье до 2 миллионов человек

Опубликовано 12.02.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Зеленский поручил поставить под ружье до 2 миллионов человек

Президент Украины поручил увеличить численность войск территориальной обороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны  Алексей Данилов: "Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны, <…> количество <…> должно достигать двух миллионов граждан <…>, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", — добавил Данилов.

На сегодня только одна армия мира имеет численность в 2 миллиона человек - китайская. Индия, США и КНДР имеют численность армий более 1 миллиона. На пятом месте Россия с армией 900 тысяч человек.

Украина на сегодня имеет численность вооруженных сил в 255 тысяч и 900 тысяч резервистов. То есть где-то придется взять еще около миллиона слабообученных граждан, чтобы исполнить оборонный замысел главковерха Зеленского.

Смысл тут в чем? Если Россия вдруг нападет на Украину, в чем сам Зеленский и его генералы искренне сомневаются, чем вводят в недоумение своих западных партнеров, которые с минуту на минуту ждут вторжения России в Воронежскую и Ростовскую области, оккупантов должны встретить обученные и организованные партизаны, причем партизан этих будет в несколько раз больше, чем захватчиков.

Есть, правда, еще один сценарий войны - вторгнуться на территорию ДНР и ЛНР, чем спровоцировать ответ со стороны России. После чего опять-таки всем сдаться и перейти к партизанской войне.

Но в этом сценарии есть изъян - у России имеется многократное, подавляющее превосходство в воздухе, поэтому для разгрома ВСУ на Донбассе России совсем не нужно вводить туда войска - достаточно нанесения массированных ударов с воздуха, после чего силами народной милиции ДНР и ЛНР завершить разгром.

Что при этом будут делать территориальные формирования на территории Украины, не очень понятно. Видимо, ждать вторжения. 

Главное, не давать этим формированием боевого оружия, иначе будут значительные жертвы, причем еще до сближения с противником.

***

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина" заявила: "На маловероятность полномасштабной войны сегодня, по мнению экспертов, указывает недостаточное количество военных и техники РФ возле границ Украины, боеспособность украинской армии, мобилизация международного сообщества и отсутствие в истории случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 12.02.2022 02:20
Весь смысл здесь в том,чтобы "гонять понты",что с той,что с другой стороны,а россии,попутно и "нагонять страху на штаты",которые,конечно с перепугу,будут увеличивать ассигнования на содержание нато.Само собой понятно,что никакой крупномасштабной войны не будет(да и не может быть),но,поскольку весь этот шум нужен вашингтону,то ни одна из сторон отказаться его производить,конечно не может,в силу своей полной зависимости от того,"кто обзывается,но сам так и называется".А уж,то,какие расходы из-за этого понесут обе "противострящие стороны",это-полностью их проблемы,потому,что и содержание казино,к примеру,в конечном счете,оплачивают игроки,а не его владельцы,которые всегда остаются в выигрыше.
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