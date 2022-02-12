Длинные лозунги не приветствуются законами журналистики. Но исторический момент таков, что иначе не скажешь. К примеру, единороссы увертываются от социализма не хуже Киева от минских соглашений. Но нравится не нравится, а СССР строить надо.

То есть, ставка США на гибридную войну с фактическим бактериологическим оружием будет подниматься и традиционными санкциями. Все до кучи, и ва-банк. И вот почему единороссы, разве что не показывая вида, ошарашены жесткой позицией запада. Потому что и оному деваться некуда. Сказал «а» - надо говорить «б». Но тогда, и чтобы выстоять, надо менять единороссовскую Россию на современный СССР.

***

Расчет части штатовской элиты (биг-фарма и биг-тех) был не так уж плох. Если бы Россия и Китай оказались чуть слабее, и научно-производственный потенциал не потянул быстрое производство вакцин и так далее, то и ладушки. Ну, представьте, вирусный бардак начался бы при раннем Путине (а что уж говорить о Ельцине), или при Ху Цзиньтао, или кто там у них был раньше. Пришлось бы идти на поклон западу с соответствующей расплатой; или утонуть в значительном ущербе, и хрен редьки не слаще.

Ан нет, поздновато. Автор этих строк не страдает буржуазным «патриотизмом» ни в коей мере, и о чем подробнее ниже, но Россия пока держится. Да и Китай навел порядок достаточно быстро (а его миллион населения и был основной целью). А вот запад выдыхается. Локдауны привели аж к потребительскому дефициту, - ужасу буржуазного мировоззрения, - а Оттава захвачена народом. Перспектива устойчивого лидерства отсутствует. Но тогда и надо перекладывать ружье с одного плеча на другое, и идти до конца.

Но иной оппонент проявит «критическую крутость». Мол, единороссовский режим и так продался западу; и вплоть до вывоза золота для поддержания доллара. Какие еще разговоры, когда кремлевская элита держит средства в офшорах. Но не все так просто. При принципиальном единстве буржуазного мира, кого-то надо бросить на растерзание, и подобно гигантским «Леман бразерс» с «Мерил Линч» в 2008-м. Чей-то пузырь надо проткнуть ради «общего блага». А вот чей, это уже ваши проблемы.

Фактические офшоры были и в первую мировую войну, и во вторую в виде той же Швейцарии. Ведь странно, не правда ли, когда никто не тронул эту маленькую страну при окружающем ужасе. Вот и выходит, что ни-ни – это святое. А вот за чей счет сдувать мировой пузырь, это дело тактики. Или за счет компаний США, или России, или Евросоюза, или Китая – конкуренция, понимаешь. Мировому капиталу вообще-то похрен, и лишь бы базовые основы сохранились.

Еще раз, при капитализме управляют миром фактически не страны – при глобальном капитализме особенно – а международный пул крупных инвесторов. Отсюда и офшоры для сохранения капитала; и империалистические войны для сдувания пузырей, и с сохранением базовой ценности тех же самых капиталов. Это диалектическое единство и борьба противоположностей, и уж простите за умные слова; и одно без другого не существует.

Но тогда вернемся к нашим баранам. Оказалось, что бактериологическая война недостаточна. Следовательно, ее надо усилить другими способами. То есть, надо доконать Россию; но главное, схватить Китай за яйца без основного союзника. И специфика ситуации в том, что западу уже и деваться-то некуда. Или туда, или сюда. В частности, если ФРС ужесточит доллар без громоотвода войны, это приведет к смерти зомби-компаний и безработице, а отсюда к заметному социальному коллапсу вкупе с уже существующим. А если не ужесточать, то инфляция с дефицитом выйдет из-под контроля, и далее по списку.

Ах, да, Сонины и прочие либеральные экономисты утверждают, что гиперинфляция доллара невозможна в принципе. Вроде бы весь мир держит резервы в долларе; и весь мир будет спасать оный (привязанный к нему фунт или евро) наподобие того же российского Центробанка с продажей золота для монопольной и дисконтной перепродажи. А вот и нет. Законы материи не отменить, и вечного двигателя не существует. Как это не парадоксально для некоторых, инфляция вылезет и в образе… ДЕФИЦИТА. Другими словами, если не поднимать ставку, а сдерживать бешеный принтер доллара контролем золота и финансовых рынков – то недостаточная товарная масса от локдаунов приведет к потребительскому дефициту все равно! К примеру, кто-то думает, что недавний обвал штатовской логистики вплоть до исчезновения туалетной бумаги был случайностью. Но всякая случайность есть проявление закономерности. Поэтому, ну, не будет гиперинфляции – зато будет сочетанная травма, говоря медицинским языком, инфляции и дефицита. Что в лоб, что по лбу.

Следовательно, этак поближе к объявлению поднятия ставки, или даже заранее, Штаты дадут отмашку на нападение Украины на Донбасс. И тогда помимо отвлечения от внутренних проблем, можно втюхать перевооружение НАТО; можно ограничить поставки углеводородов Россией с ослаблением конкурентоспособности Европы; короче, можно ловить рыбку в мутной воде, и на что янки большие мастера. Но тогда и республиканцы могут не победить на выборах, и угроза для биг-фарма и биг-тех снимается.

***

Это, так сказать, о внешней среде. Теперь о внутренней. Вот тут-то и стоит напомнить, что автор не страдает шовинизмом ни в коей мере. Потому что единороссовская Россия обречена при усилении гибридной войны, и должна замениться современным Советским Союзом. И не мудрено. Лучше легкий и революционный кризис с ясной целью и методами – чем ужасное анархическое разложение без руля и ветрил. Автор уверен в первом варианте, и писал об этом много раз; но для картины маслом, и для пущего сравнения, надо напомнить о втором, и чтобы дошло до мозгов быстрее.

Дело в том, что нынешняя Россия – колосс на глиняных ногах. К примеру, если бороться с инфляцией накопленными резервами, то импорт (а импортозамещение провалено) убьет слабый мелкий бизнес почти мгновенно, и далее по цепочке. А если ставить пошлины, последуют ответные; и опять все сдохнет. То есть, голое милитаристское могущество даже с мошной – без поддержки нормальной экономикой – не работает в гибридной войне. Собственно, отсюда и само название такой войны. В этом ее смысл.

Тогда уж стрелять и нападать - или не нападать, и задыхаться от упадка экономики. Но более того, если стрелять и нападать этак наполовину, то международная изоляция и усиление санкций последуют непременно, и ускорят падение. Следовательно, военные действия должны быть настолько мощными и большими, чтобы за одну угрозу санкций прилетело по голове. А вот на такой размах нет не только чисто военных, но и мобилизационных ресурсов. И причина очевидна. Российский народ не пойдет воевать за каких-то гребаных единороссов. Это железный факт. Если война станет значительной, все посыплется к черту скорее рано, чем поздно.

И вот почему нынешний Кремль – дурилка картонная. Еще раз, если не нападать, «Калибры» превращаются в балласт. Если нападать, но хреново, то ускорять санкции и международную изоляцию. А если нападать по-крупному, мощей и поддержки народа не хватит. Так что все гениальное просто: и выиграть гибридную войну без нормальной экономики НЕВОЗМОЖНО! Точка.

А вот современный Советский Союз выиграет. Непременно. Стоит создать нормальный хозрасчет в виде фабзавкомов и СТК, и гражданское научно-техническое развитие обеспечено. Во-первых, общенародная собственность уничтожает многие перекосы так называемой коммерческой тайны, и перенимать инновации гораздо легче и дешевле. Это огромное подспорье. Во-вторых, плата за ресурсы, - допустим, в виде научного налога с оборота в дополнение к традиционным, и автор писал об этом много раз, - или заставит работать должным образом, или уж передавать активы тому, кто имеет работать. Поэтому инновационное развитие будет хоть так, хоть этак.

Социализм потому и называется социализмом, что происходит комплексное социально-экономическое развитие. То же преимущество СССР над США будет в хорошей социальной инфраструктуре. Если кто не знает, и насмотрелся голливудские фильмы, то социальная сфера Штатов достаточно ущербна. Медицина очень дорогая, массовое образование дебильное, пенсионные фонды испытывают сложности на перегретом фондовом рынке, отпуски маленькие, высокотехнологичные рабочие места отсутствуют. Да хотя бы недаром поток из Европы прекратился уже в пятидесятые годы прошлого века; потому что люди не дураки и понимают, что социальная сфера Евросоюза намного лучше.

А вот преимущество СССР над Евросоюзом будет в богатых природных ресурсах, и которые превращаются в огромный козырь только при инновационной экономике. Да и многие риски будут под контролем в силу достаточно высокого уровня национальной безопасности. А вот почти полная зависимость Евросоюза от НАТО-США… это еще с какой стороны посмотреть. Если Штаты будут приперты к стенке кризисом, еще неизвестно, против кого эта самая зависимость обернется; и не придется ли Европе бежать к Советскому Союзу за защитой. Да и Китай можно держать в узде, продавая не углеводороды, а агропром. А вот с последним в Китае, да с определенными экологическими проблемами и неконтролируемой урбанизацией, достаточное напряжение. А ведь кушать хочется всегда, да приличному количеству людей. И вот почему СССР займет именно хорошую нишу на мировом рынке. Куда уж там каким-то отбросам в виде единороссов.

Но тогда, и чтобы выжить в условиях значительного усиления гибридной войны, вместо единороссовской России нужна социалистическая Россия. Точнее, модернизированный Российский Советский Союз. А смысл статьи и в том, что время приспело. Именно здесь, и именно сейчас. Где-то в течение год-два.

***

Но и левому активу спать нечего. Хороший субъективный фактор не помешает никогда. Но тогда своеобразный корпоративный, и поэтому мощный YouTube-канал нужен позарез. К примеру, «Рабкор» Кагарлицкого (без обид, да любой другой) или относительно редок, или передачи не всегда должного интереса, или темы не на любой вкус. Поэтому даже левый зритель то ли посмотрит, то ли нет. А если договориться этак корпоративно, и собрать хорошие передачи всех левых сайтов на одном канале – то можно покрывать и многие темы, и с достаточным интересом, и в постоянном режиме. Вот тогда левый зритель сформирует устойчивую базу с соответствующим спонсорством и широкой популярностью. А это уже не хухры-мухры, а политический фактор.

Автор, в частности, вел бы с огромным удовольствием тему наподобие «Где деньги», только в революционном и социалистическом смысле. По крайней мере, старался бы от души. Но и другие – Кагарлицкие-Рудые-Барановы-Двуреченские-Жуковские-Комоловы сотоварищи, и всех не перечислить, да плюс приглашенные гости – объединили бы свои умы и мощности, и получилось бы целое телевидение. И вот вам мощный субъективный фактор. А если поодиночке, то и толк маленький.

И при этом, пожалуйста, пусть каждый продолжает вести свой личный и раскрученный канал. Донаты и собственное мнение будут доступны всегда. Но совместный и корпоративный канал с редакционным советом нужен непременно. И автор уверяет стопроцентно, что зритель не уйдет с личного канала на общественный. Во-первых, если уж специфическая аудитория сформировалась, то неспроста. Значит, именно этот сайт интересен. Но главное, и во-вторых, хорошая левая пропаганда настолько созрела-перезрела, что народ будет смотреть все подряд. То есть, аудитория не столько перераспределится – сколько расширится. В частности, люди придут и на личные сайты, упомянутые на раскрученном общем канале, и в гораздо большем количестве.

Еще раз, медийное объединение в распиаренном канале не столько перераспределит одного и того же зрителя – сколько привлечет нового и массового, и расширит аудиторию всех каналов кратно.

Конечно, надо не жвачку жевать наподобие «Красной линии», а говорить по существу дела. Кто ж спорит. И тогда без темы реального хозрасчета, без темы советских республик на месте нынешних бесправных регионов не обойтись никак. Если иной «левый» не согласен с этим – пусть объяснит почему, и тогда и начинается настоящая политика. А молчать по углам и саботировать реальные проблемы не дело. Следовательно, если совместить назревшее содержание, примерно изложенное выше, да с хорошей формой в виде корпоративного канала – вот это мощно, и по-русски.

Итого. Кризис российского левого движения заключается в том, что его девяносто процентов занимаются голой и бесплодной критикой. И бла-бла-бла, и бла-бла-бла, какие единороссы противные, и аж кушать не могу. А взамен-то что?!.. А взамен, и нравится или не нравится, СССР строить надо. Кульминационный момент близок.