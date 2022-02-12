Профсоюзам России есть, чему поучиться в Египте

10 февраля в Москву с визитом прибыла представительная делегация профсоюзов из Египта.

Глава делегации Халед Монье Хассанин Эльфеки, президент Объединенного профсоюза металлистов Египта сообщил журналистам: "В России много очень полезных инициатив и возможностей отстаивать права рабочих. Хочу изучить этот опыт, чтобы применять в нашей стране".

Кстати, товарищ Эльфеки на ряде международных форумов представляет не только Египет, но и страны арабского мира в целом. А в Египте федерация профсоюзов объединяет около семи миллионов работников из 27 отраслевых подразделений.

В Москве делегацию египетских профсоюзов принимал Союз профсоюзов России во главе с президентом организации депутатом Государственной думы, доктором экономических наук Михаилом Делягиным, генеральным секретарем СПР Евгением Куликовым и другими ответственными товарищами.

Непосредственно с делегацией работал генеральный инспектор труда СПР Сергей Храмов, одновременно глава профсоюза работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки. .

И работать было с чем - с раннего утра они успели посетить Владимир, а к 11 часам уже были в Коврове - арабских товарищей интересовали не памятники, они приехали общаться с коллегами – лидерами профсоюзов оборонных предприятий. А в 14.00 уже прибыли в Москву на встречу с СПР.

Опять же вопрос не в протокольных мероприятиях, которые сходны во всем современном мире.

Речь шла об обмене совершенно бесценным опытом.

Как рассказал генеральный инспектор труда Сергей Храмов, "мы все время ориентируемся на трудовое законодательство США, стран Западной Европы, мол, вот где прогресс и защита прав трудящихся. А на самом деле стоит присмотреться к египетскому законодательству о труде, чтобы понять - в этой не самой развитой стране мира права работников защищены, как говорится, на зависть. И это, конечно, итог борьбы тамошних профсоюзов. Одно то, что не уволенный рабочий должен бежать в суд и восстанавливаться на работе, а предприниматель, отстранив рабочего от исполнения обязанностей, причем с сохранением зарплаты, сам должен доказывать в суде обоснованность увольнения - дорогого стоит".

Некоторые нормы трудового права Египта

Увольнение

В случае прекращения действия бессрочного договора по инициативе работодателя без обоснованной причины, работодатель берет на себя ответственность возместить работнику: оклад в размере не менее двухмесячной заработной платы за каждый год работы в добавлении к льготам, таким как общее количество неиспользованных дней отпуска, бонусы и т.д. Уведомление должно быть направлено за 2 месяца до увольнения если срок работы работника составляет менее, чем 10 лет; и за 3 месяца до увольнения, если срок его работы составляет более, чем 10 лет.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, если работник нарушает договор, совершая «грубую неосторожность» (Статья 69, Трудовое право). «Грубая неосторожность» означает:

• Представление себя другим лицом или предоставление фальшивых документов;

• Непрерывное нарушение инструкций по безопасности;

• Отсутствие на рабочем месте в течении более, чем 20 непоследовательных или 10 последовательных дней за год;

• Разглашение секретов работодателя, наносящие материальный ущерб;

• Конкуренция с работодателем в одном направлении работы;

• Состояние алкогольного опьянения в рабочее время;

• Словесное оскорбление владельца, генерального менеджера или любого из директоров;

• Профессиональная некомпетентность.

В случае, если работник несправедливо уволен, он вправе требовать компенсацию. Такая компенсация определяется компетентным судом, но должна быть не менее, чем двухмесячный размер заработной платы за каждый год работы; в случае определенного срока договора, заработная плата за оставшийся период договора.

Уход на пенсию

Возраст ухода на пенсию составляет менее, чем 60 лет. Работодатель может расторгнуть действия трудового договора, когда работник достигает 60 лет, если только работник не был нанят на ограниченный период времени, который заканчивается после того, как работник достигает этого возраста.

Профессиональное обучение

Положения, касающиеся профессиональной подготовки, включают в себя создание фонда для финансирования такой подготовки, которая частично финансируется, а именно 1% от чистой прибыли организации, у которой в штате более, чем 10 сотрудников.

Забастовки

Трудовое право позволяет сотрудникам бастовать мирным путем от имени профсоюзов, в защиту профессиональных, экономических и социальных интересов и в соответствии с Законом. Забастовка должна быть одобрена большинством две трети голосов Правления заинтересованного профорганизацией профсоюза. Не разрешается бастовать сотрудникам стратегических и жизненно важных организаций, назначенных премьер-министром.

Профсоюзы

Организации со штатом более, чем 50 сотрудников должны иметь профсоюзы для представления сотрудников организации. Организации со штатом менее, чем 50 сотрудников должны проводить переговоры между представителями профсоюза общего типа и представителями работодателя.

Главные цели профсоюзов:

Урегулирование индивидуальных и групповых споров, связанных с его членами;

Участие в разработке коллективных трудовых договоров в сотрудничестве с отраслевым профсоюзом;

Участие в обсуждениях, связанных с производственным планом организации и помощь в его реализации;

Консультации по штрафным и другим внутренним правилам, связанных с сотрудниками организации в период составления и внесения поправок;

Выполнение сервисных программ, одобренные отраслевым профсоюзом;

Вклад в социальную деятельность сотрудников.





Прекращение предпринимательской деятельности и компенсации

Работодатель имеет право по экономическим причинам прекратить деятельность организации полностью или частично или уменьшить размер или деятельность, после разрешения Комитета, члены которого назначаются премьер-министром. Работодатель обязан выплатить в таком случае сотруднику, чьи трудовые договоры прекращаются по экономическим вопросам, сумму равную одному месяцу общей заработной платы сотрудника за каждые пять лет работы и полтора месяца за каждый год работы свыше первых пяти лет.

Недавно внесены существенные добавления:

Работник может быть уволен только после решения специального судьи по трудовым спорам. При этом, работодатель вправе отстранить «неугодного» ему работника от работы на срок до двух месяцем с сохранением полной заработной платы. Если в течение двух месяцев судья не вынесет решения о законности увольнения, или решит, что работодатель не смог доказать обоснованность увольнения, то работник вновь приступает к работе.

https://youssrysaleh.com/ru/Investment-in-Egypt/egyptian-labor-law/