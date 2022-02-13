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Московский листок

Почему испугались потопить американскую подводную лодку?

Опубликовано 13.02.2022 в разделе комментариев 0

сша война рф
Почему испугались потопить американскую подводную лодку?

Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния".

Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!"

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с инцидентом представителя аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, ему вручили ноту.

Интересно, турецкий пилот в свое время при заходе российского самолета на несколько секунд на турецкую территорию, немедленно открыл огонь на поражение, в итоге российский пилот погиб.

Американская подводная лодка пробыла в наших водах явно не несколько секунд. Почему ее не потопили после отказа выполнить команду на всплытие?

Как показывает практика, война из-за этого не начинается.

"Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки...", - как писал один старший лейтенант спецназа, убитый позже под Пятигорском.

А.Б.



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