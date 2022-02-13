Российское общество - это толпа полупьяных мужиков

Внимательно читаем обращение генерала Л.Ивашова, якобы от лица офицерского собрания. На мой взгляд обращение заслуживает особого внимания. Не думал, что найдутся отставные офицеры, которые в корне не согласны с Л.Ивашовым. Таким офицером оказался полковник В.Квачков, который отсидел 6 лет за неудавшуюся попытку убить Чубаиса. Очевидно тюрьма его перевоспитала и теперь он за президента. Отставника поддержали Проханов и особенно меня удивил Б.Громов, который назвал Обращение провокацией. "Годы берут своё и старческое брюзжание является основным способом выражения своих мыслей"- дополнил Б.Громов. Надо отметить, что они одногодки - родились в 1943 году. Значит брюзжат оба, вот только Громова никто не видит и не слышит. Громов забыл как при его губернаторстве зам ограбил Московскую область и на собственном самолёте улетел во Францию. Губернатор не знал, что его зам разворовывает бюджет. Да и самолёт нельзя было не видеть. Вот именно из - за таких губернаторов страна и народ попали в нищету. Всё разворовали и вывезли к врагам. И как Герой попал в Совет Федерации, от паркета уходил не на долго. И власть по - прежнему навязывает западным странам наши ресурсы. Никому не нужен "Северный поток - 2", а мы построили на наши средства и даже если его запустят, то вернуть то, что затрачено не удастся. А денежки то собраны с нищего народа. Чиновники от этого потока не пострадали. Вот это и есть российская политика, от которой стана погибнет. Прав Л. Ивашов, надо президенту спокойно уйти на отдых, передать власть Мишустину.

Сегодня в России главная тема это издевательство Запада и США над Россией. Переговоры ведут С Лавров, Д.Козак и конечно президент встречается с руководством некоторых стран , высказывает своё мнение по обеспечению безопасности не только России, но и Европы. Президент США поддерживает западных руководителей и грозится на случай вторжения Российских войск на территорию Украины оказать вооружённую поддержку. Что будет дальше и когда переговоры закончатся на позитивной основе сказать никто не может. Россия пыжится, а Запад и США просто ухмыляются довольные никчёмностью руководства России. Президент не может стукнуть по столу и пальнуть для пробы хотя бы в сторону Польши для устрашения. Слаба экономика и нет развития. Именно в этом вся проблема.

Омикрон разгулялся не на шутку. А медики уже начинают бастовать из - за скотских условий труда и катастрофической нехватки сотрудников. 400 тысяч сократили, часть врачей разбежались от нищеты, а восстановления нет и никто об этом даже не думает. За 10 - е февраля в стране выявлено уже 203 тысячи инфицированных. Куда нас ведёт сильная власть?

Уже раздаются голоса о том, что Россия находится в тяжёлом положении и менять власть в такой обстановке нельзя. Да положение тяжёлое. Но никто не говорит, а кто завёл страну в такое положение? Никакого улучшения нет. Можно было бы утверждать, что в такое положение менять власть нельзя если бы миллиарды долларов вывезенные к нашим врагам начали возвращаться и они были бы распределены на развитие импортозамещение. Россия не может производить даже современное вооружение без развитой электронной промышленности. А Байден грозится ввести такие санкции от которых Россия не выстоит. Может он имеет ввиду запрет приобретения различных чипов. Надавит на Китай и тот отменит поставки. Может такое быть, может. "Лошадей надо менять перед переправой".

Действительно Россия находится в тяжелейшем положении. Экономика не даёт возможность стукнуть по столу перед иностранными чиновниками, президент наоборот соглашается на продажу сырья по сниженным ценам. Так есть с Китаем, так есть с Венгрией, да и другим не откажет если они обратятся. Однако это положение ни как не отражается на местных чиновниках. Я и раньше писал, что страна разделена по доходам на несколько сообществ. Например, губернатор Красноярского края установил себе бюджет в 667 миллионов рублей в год, на 53 миллиона больше чем в 2021 году. Он думает о положение страны? Конечно нет. Мэр Красноярска получает в этом году по 300 тысяч рублей зарплаты. А сколько получает рабочий? Никого это не интересует, кроме самих рабочих. Так живут и другие чиновники. Власть далеко у неё другие заботы.

Чиновники, в том числе и депутаты живут своей жизнью, не обращая внимание на народ, который их кормит от пуза. Заболел Жириновский, выпендривался почти неделю, думал, что омикрон переборет. Не получилось, теперь в больнице. Так и должно быть, болен значит лежи под врачами. Но меня беспокоит другое. Ему предоставили лучшую палату, он круглые сутки под наблюдением медиков, при этом медиков катастрофически не хватает. Однако для него медиков в достатке. Интересные отзывы от журналистов и просто от людей. Всплывают некоторые детали биографии в молодые годы. В одной книге, которую не могу найти есть глава "ЖИРИК". Очень интересные подробности жизни Владимира Вольфовича. Сейчас напоминают именно об этом. Хотя Жириновского слили, вся его карьера на этом закончится. Слишком много он уделял внимания по медицинским проблема, хотел жить до ста и более лет. И метил в президенты на 2024 год ссылаясь на американских президентов. Вряд ли это ему поможет. При этом родственники пытаются перевести Жириновского заграницу. Неужели Жирик согласится, этим подтвердит, что российская медицина испытывает полный развал и никаких мер власть не принимает. Сознательно в нарушении Конституции переходит на платную основу. Вот только у большинства платить нечем. Поэтому Россия в Европе занимает первое место по смертности, что и требуется для власти.

Испугавшись положением Жириновского Геннадий Андреевич пулей полетел в больницу для профилактики. Видите, читатели, как у них всё просто. Захотел полежать в больнице пожалуйста. Лучшая палата и толпа врачей. А народ записаться к врачу не всегда может не то что лечь с открытой болью. Сейчас в связи с большим потоком заболевших плановые приёмы пациентов практически везде отменены. Для Зюганова всегда пожалуйста. Он себя представляет народом с нищенской пенсией. А что же народ? Глотает слюни от богатой жизни чиновников депутатов, но молча и тихо, чтобы сосед не услышал. Вдруг заложит.