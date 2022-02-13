Время работает на войну

ECFR опубликовал исследование по настроениям европейцев в связи с кризисом вокруг Украины. Одна из цифр очень любопытна. 62% опрошенных - за вмешательство Европейских стран в возможную войну против России в случае начала боевых действий между Россией и Украиной.

Многие безусловно справедливо ставят под сомнение данный опрос, но даже если цифра значительно меньше, это всё равно сигнал.

Когда мы смотрим кинохронику 22 июня 1941 года, с собравшимися у репродукторов гражданами СССР, слушающими сообщение о нападении Германии на Советский Союз, мы видим плачущих женщин и суровые лица мужчин. Для них это не абстрактное сообщение о политическом событии, не повод для радостной патриотической манифестации, это сообщение о начавшейся ужасной трагедии. Ведь всего только 20 с половиной лет назад закончилась война и сопутствующие бедствия, ужас которых? пусть и в детском возрасте, но перенесли почти все слушающие радиосообщение.

И потом, после этой ужасной войны, по всему миру, включая СССР господствовала в той или иной форме фраза "лишь бы не было войны". Политическая и экономическая элита понимала, что стоит на кону, и каждый раз война отползала несмотря на непримиримое противостояние между двумя блоками в "холодной войне".

Но теперь у нынешнего поколения нет личного опыта чудовищного бедствия под названием война. Нет такого опыта и поколения их родителей. Война представляется чем-то далёким и невозможным. И если всё же случится, то где то там, далеко. И будет только присутствовать на экране телевизора и в интернете, отвлекая от интересной переписки в соцсети или просмотра сериала.

В том числе, это одна из многих других причин, почему ни в одной стране мира нет сильного антивоенного движения. По всему миру идут споры по поводу ковида, гендерных вопросов и экономической ситуации. Но нет нигде хоть сколько-нибудь значимого антивоенного движения.

А мир болен. Болен войной. Он грезит войной. Многим война представляется способом решить стремительно растущие империалистические противоречия. Разрубить перманентный экономический кризис, убрать надолго классовые конфликты. Уровень же политической и экономической элиты в мире не вызывает даже зачатков оптимизма.

Время работает на войну. И если нынешняя военная тревога не закончится войной, то новая военная тревога вспыхнет через какое-то не очень долгое время. А война - это не период между вечеринками по случаю начала войны и по случаю победы. Война, даже без применения оружия массового поражения, потребует напряжения всех сил каждого из государств, она полностью изменит каждодневную жизнь человека, зайдёт в виде ужаса и трагедии почти в каждый дом.