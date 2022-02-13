Приятно удивлена - ретроспектива азербайджанского кино в "Иллюзионе" проходит при полных залах, причем залы забиты отроками. До чего же шикарная подборка советских и современных азербайджанских фильмов! Сегодня пошла смотреть мировую классику - фильм непревзойденного мастера социального кино Расима Оджагова "Допрос" - смотрела его в незапамятные советские времена по телевизору, и уже, конечно, мало что помнила.

До чего же мощное кино!!!

Дамиано Дамиани отдыхает. Те, кто сравнивает оджаговский "Допрос" с итальянским "Спрутом", просто не осознают, что "Допрос" снят на 5 лет раньше. Вообще не понимаю, как его выпустили на экраны в 1979 году. Оно, конечно, можно предположить, что в 1979 году показать год 1970-й, первый год после исторического пленума ЦК КПА, на котором сняли проворовавшегося Ахундова и нехило прошерстили всё республиканское коррупционное гнездо, - это такая масштабная акция самопиара Гейдара Алиева, поднявшегося до вершин власти на коррупционной теме, но всё равно фильм настолько убийственно, уничтожающе разоблачителен, что всякие дурновкусные и кичевые "покаяния" кажутся просто муравьиным писком. Бакинский следователь Сейфи Ганиев - лучшая роль Сан Саныча нашего Калягина. Кто не смотрел - срочно смотреть.

А вот с представлением фильмов организаторы дали маху. Выступать перед кинопоказом зачем-то попросили Джахангира Селимханова - во-первых, он музыковед, подвизается в Бакинской консерватории, во-вторых, в кино разбирается примерно как я в начертательной геометрии. Собственно, о кино ничего и не говорил - выдал классический антисоветский спич в духе перестроечного "Огонька" о том, как "мы все жили в атмосфере двойной морали, ничего не имели, но постоянно врали и лицемерили". Очень захотелось крикнуть с места, ты, мол, за всех не расписывайся - раз был подонком, то говори за себя.

В качестве иллюстрации невыносимой жизни свободного художника при кровавой советской власти Селимханов выдал следующую автобиографическую историю (цитирую близко к тексту):

"В глухо советские времена поехали мы как-то на Всемирный конгресс культуры и искусств в Сингапур (начало уже неплохое - Д.М.). Повезли нас там на сафари в тропический лес. Едем на машинах, а гид нам: "Посмотрите налево - там жирафы! Посмотрите направо - там слоны! Прислушайтесь - это цикады поют!" Ну, все головой вертят, ахают-охают, и только мы, советские люди, ржём и скептически так на гида смотрим - нас не наебёшь, мы в советской стране живём, где кругом враньё. Не цикады это поют, а просто запись магнитофонную включили. Если жирафы и слоны спокойно так стоят, значит, им парализующие уколы вкололи. Никакой живой природы, кругом обман".

Не очень понимаю, зачем этих великих жрецов от культуры выписывают из Баку на московские кинопоказы, но даже этот безумный спич не смог испортить удовольствия от выдающейся классики советского азербайджанского кино.