Единороссы проведут среди формальных сторонников чистку недостаточно лояльных

Единороссы приступили к масштабному обновлению своей мобилизационной базы к президентским выборам в 2024 году, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента и к руководству «Единой России».

Планируется, что к концу 2023 года база должна содержать 30 млн россиян, и все они должны быть реальными сторонниками партии и Владимира Путина. Сейчас в ней 25 млн человек, но по-настоящему лояльны власти не более 40%.

Аудит показал, что среди формально лояльных партии есть не только не поддерживающие «ЕР», но и люди, которые поддерживают оппозицию. Проверка, по данным одного из источников, проходила в том числе путем анализа цифровых профилей: «Если мы видим, что человек лайкает посты Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник».

К выборам-2024 уровень подтвержденной лояльности обновленной базы должен составлять 90%, а на выборы должны прийти как минимум 90% лоялистов.

Так-с, посчитаем. 40% от 25 млн. составляет 10 млн. А надо 30 млн. до конца 2023 года. Что-то подсказывает, что такие цифры на “индексациях”, “единовременных выплатах” и продуктовых наборах сделать не удастся.

Но есть ведь и ловкость рук...

А.Б.