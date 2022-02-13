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Московский листок

В Троицке рубят лес под рассадник эпидемии среди детей?

Опубликовано 13.02.2022 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Троицке рубят лес под рассадник эпидемии среди детей?

В Подмосковье полиция задержала как минимум 11 человек, вышедших на акцию в защиту Троицкого леса, который планируют вырубить для постройки «школы-гиганта». Им вменяют статью 19.3 КоАП РФ — неповиновение сотрудникам полиции.

Телеграм-канал «Троицкий лес-КаналНовостей» сообщает о 14 задержанных. По данным канала на акцию вышли около 500 человек. На место событий приехало два автозака. Прибывшие на протест силовики начали избивать и задерживать защитников деревьев.

Также канал опубликовал видео акции, на одном из которых видно как несколько активистов лежат на снегу, а над ними стоят полицейские. В этот момент женщина кричит, что «полиция бьет людей». На другом видео слышно, как протестующие кричат «позор» полицейским и спрашивают, когда к ним выйдут местные депутаты.

Вырубка леса под строительство школы началась под Троицком 10 января. Мэрия Москвы в пресс-релизах называла ее «школой-гигантом» из-за больше 2 тысяч планируемых мест для учеников. Под стройку планируют вырубить 4,9 гектара из 75 гектаров лесопарка. 31 января между жителями и охранниками произошли первые стычки.

Жители Троицка считают, что местные власти под прикрытием строительства школы построят жилые дома. Они призывают остановить работу и начать обсуждение альтернативных вариантов размещения учебного заведения.

От редакции: В КоАП нет статьи о неповиновении сотрудникам полиции - есть статья о неповиновении ЗАКОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ сотрудников. Понятно? Требования должны быть законными, а иначе мало ли, чего эти сотрудники потребуют.

Требование какого-то особого разрешения на то, чтобы собираться в лесу - это бредовое требование! Лесопарковая зона столицы именно для того и существует, чтобы там могли собираться жители и отдыхать. И никакого особого разрешения тут не требуется.

А вот вырубка общественного достояния, которым является лесопарк - это преступление, для которого существует статья не только в административном, но и в уголовном законодательстве.

И вызывает вопросы законность решения о вырубке. 

Не говоря уже об обоснованности самого проекта "школы гиганта", учитывая недавний опыт тяжелой эпидемии - теперь в Троицке, если случится какая-то особо опасная эпидемия, то заболеют сразу тысячи детей?

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Расколол дело
73kVL47 написал 13.02.2022 10:34
Ох уж эти бедняжки-активисты, которые при появлении камеры падают на землю, колотятся в припадке и верещат "убивают!!!"
А вы прям гигант мысли, на 100 шагов вперед просчитываете. Вроде образовательная функция у объекта, ан нет! Геноцид, оказывается. Уничтожение детей. Дорого обходятся и шуму от них, как бы сокрытить поооловье? А, во: надо школу построить и инфекцию запустить.
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