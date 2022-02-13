Поставщика МВД будут судить за несуществующие российские компьютеры

В Москве будут судить поставщика компьютеров для МВД, потому что его компания не нашла техники российского производства, ибо такой просто не существует.

В 2020 году МВД решило обновить электронную мощь и объявило конкурс на поставку компьютеров на рекордную сумму — больше 1 млрд рублей. Техтребования были стандартные, кроме одного — все детали должны производиться в России.

За выполнение взялась компания "123 Солюшнс", и вскоре техника прибыла на склады министерства. Но ЭВМ не приняли — из-за отсутствия отечественных комплектующих и контракт был расторгнут.

«123 солюшнс» оспорила это решение в Арбитражном суде Москвы в декабре 2020 года. Суд встал на сторону компании и обязал МВД принять товар. Там выяснили, что в России почти не производят детали, поэтому требование заранее невыполнимо. А российскими компьютерами называют те, что здесь собирают из иностранных комплектующих.

После этого судебные тяжбы сменились разбирательством в уголовно-правовой плоскости.

В итоге МВД через СК добилось возбуждение уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, вина единственного учредителя и бывшего гендиректора компании-поставщика, Григория Блажко полностью доказана и уголовное дело в его отношении будет передано в суд. Установлено также, что у Блажко имелись подельники, однако их личности пока не известны.

Примечательно, что совсем недавно руководство МВД раскритиковало работу серверов на новейших российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. Кстати, это российское чудо производится на тайваньской фабрике TSMC, ибо в России нет ни оборудования, ни технологий для производства таких систем.

В МВД указали, что при эксплуатации российских чипов "Эльбрус 8С" тормозится цифровизация ведомства. Всем хорош российский процессор, вот только не работает.