Запад уничтожает экономику Украины под предлогом войны

В понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.

Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с понедельника: "Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 (17:00 мск) по Киеву воздушное движение на Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France", - написал Гончаренко в своем Telegram.

Московский политолог Олег Бондаренко, очень хорошо ориентирующийся в украинском политикуме, пишет в ФБ: "Сегодня в Киеве с высокой долей вероятности начнётся паника.

После объявления международными страховщиками отзыва в течение 48 часов страховых лицензий для всех частных и государственных авиакомпаний, совершающих полёты над территорией Украины, уже с обеда понедельника прекратят выполняться любые регулярные и частные рейсы над Незалежной.

Никто не рискнёт летать без страховки, а страховку никто уже не даст. Режим «чистого неба» подтолкнёт многих улететь куда угодно вместе с детьми, пока самолёты летают.

Вчера, общаясь со знакомыми киевлянами, вдруг узнал, что некоторые из них на низком старте - из серии «документы, деньги и полный бак в машине» на случай эвакуации. (В кавычках цитаты из общения моих знакомых)

А кто-то и уже смотался «переждать войну» куда подальше.

Потому что «мы как в Донецке сидеть под бомбами не будем».

Американцы, сотрудники посольства в Киеве, снимавшие квартиру у моего друга, «побросав вещи, бежали ещё три недели назад».

Не улетевшим до обеда понедельника, но подверженным истерике киевлянам выход только один - львовская трасса, которая будет очевидно забита такими же «с полным баком» коллегами по несчастью".

Все западные посольства, включая посольства Израиля, США, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Черногории и даже Багам, обьявили срочную эвакуацию своих граждан с территории Украины.

В американской дипмиссии в Киеве сообщили о том, что жгут документы.

В такой ситуации ни о каких внешних и даже внутренних инвестициях даже говорить не приходится - контракты будут разрываться по основаниям форс-мажора, а заключать новые навряд ли кто-то решится.

Более того, те, кто сейчас с низкого старта бежит в аэропорт Борисполь - это не кухарки и слесаря, а люди, у которых что-то мало-мальски есть за душой. Нетрудно догадаться, что все, что можно снять или вывести в виде чистых денег из украинской экономики, будет снято и вывезено. В конце концов, если я собрался переждать военное время в Европе, надо же на что-то там жить.

Думаю, элитное жилье на Украине сейчас резко подешевеет. А следом рухнет вообще весь рынок недвижимости и строительство.

Кстати, вывоз части персонала российского посольства также не добавляет ощущения стабильности. Но ведь России и нужды нет поддерживать стабильность украинской экономики.

Думаю, завтра фондовый и валютный рынки России и Украины рухнут синхронно. А когда выяснится, что 16-го войны никакой не получилось, вовсе не поднимутся обратно...

А.Б.