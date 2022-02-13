Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Москву с визитом прибыла представительная делегация профсоюзов из Египта https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Единороссы проведут среди формальных сторонников чистку недостаточно лояльных https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В Москве будут судить поставщика компьютеров для МВД https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Подмосковье полиция задержала как минимум 11 человек, вышедших на акцию в защиту Троицкого леса https://forum-msk.org/material/news/1...
6 На юго-западе Москвы открылась общественная приемная депутата Госдумы Михаила Делягина 7 Не менее 16 стран за сутки рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
8 Президент Туркменистана заявил о желании дать дорогу молодым руководителям
9 Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19
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Длтлдлдтдлккк написал 13.02.2022 17:14
Но! Десят тысяч турецких беспилотников, не американских или немецких, а обычных сельджуков с Кавказа, которых русские за людей не считают.
Десять тысяч беспилотников отымеют десантуру в хвост и гриву. За сутки утилизируют весь личный состав краповых беретов и прочих клоунов ручного бурята путинского...