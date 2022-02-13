16 стран за сутки рекомендовали своим гражданам покинуть Украину #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Москву с визитом прибыла представительная делегация профсоюзов из Египта https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Единороссы проведут среди формальных сторонников чистку недостаточно лояльных https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Москве будут судить поставщика компьютеров для МВД https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Подмосковье полиция задержала как минимум 11 человек, вышедших на акцию в защиту Троицкого леса https://forum-msk.org/material/news/1... 6 На юго-западе Москвы открылась общественная приемная депутата Госдумы Михаила Делягина 7 Не менее 16 стран за сутки рекомендовали своим гражданам покинуть Украину 8 Президент Туркменистана заявил о желании дать дорогу молодым руководителям 9 Тысячи человек в Вене протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19



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