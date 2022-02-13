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Московский листок

16 стран за сутки рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Опубликовано 13.02.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 1
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Длтлдлдтдлккк написал 13.02.2022 17:14
Краснозадые предвкушают в ближайшие несколько дней будет понятно. Российские большие десантные корабли уже прошли Босфор. В общей сложности в районе Одессы в первой волне может быть высажено больше дивизии 8 тысяч морских пехотинцев и две тысячи воздушных десантников вместе с тяжелой техникой. Как это было сделано, например, на учениях в Крыму в апреле прошлого года. Для первой волны этого вполне достаточно, радуется Анатолий Юрьевич. Сердечко сладко бьется, Новороссия, украдем, забесплатно и я буду нести околоисторическую чушь про петра, екатерину, империю и блаблабла. Кроме того, в Средиземном море сейчас находятся два российских крейсера, фрегаты и подводные лодки.
Но! Десят тысяч турецких беспилотников, не американских или немецких, а обычных сельджуков с Кавказа, которых русские за людей не считают.
Десять тысяч беспилотников отымеют десантуру в хвост и гриву. За сутки утилизируют весь личный состав краповых беретов и прочих клоунов ручного бурята путинского...
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