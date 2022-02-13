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Московский листок

Сколько и каких мигрантов необходимо России

Опубликовано 13.02.2022 в разделе комментариев 1

#мигранты #журавлев #иванов

Проблема привлечения мигрантов становится для России всё более острой. Однако существующие программы вроде переселения соотечественников не работают.

#мигранты, #Журавлев, #Иванов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе руководимого им региона из программы переселения соотечественников. Такое резкое решение он принял после общения с одним из претендентов на российское гражданство в местном миграционном центре. Там он неожиданно обнаружил, что некоторые из тех, кто уже получил сертификат, не умеют говорить по-русски. Какой же выход из этой ситуации?

Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и директор Института региональных проблем, один из разработчиков программы по переселению соотечественников Дмитрий Журавлёв.



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Всего комментариев к статье: 1
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Трудней бывали времена, но не было подлей!.
Серж букинист написал 13.02.2022 17:38
Его пример- другим наука! Любой независимый опрос подтвердит, что общество за строгий , визовый режим и т.д. по списку! При страшной безработице никакие мигранты не нужны в принципе, полстраны готовы работать в Москве курьерами , таксистами, строителями за 60- 80К , получаемые мигрантами. Без них превосходно обходятся Беларуссии,Украина... Проблем от гостей куда больше, чем какой- то пользы! Вот даже сами стражи порядка(!!!) от них пострадали, и такие инциденты уже как хроника с поля для!..
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