Сколько и каких мигрантов необходимо России

Проблема привлечения мигрантов становится для России всё более острой. Однако существующие программы вроде переселения соотечественников не работают.

#мигранты, #Журавлев, #Иванов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе руководимого им региона из программы переселения соотечественников. Такое резкое решение он принял после общения с одним из претендентов на российское гражданство в местном миграционном центре. Там он неожиданно обнаружил, что некоторые из тех, кто уже получил сертификат, не умеют говорить по-русски. Какой же выход из этой ситуации?

Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и директор Института региональных проблем, один из разработчиков программы по переселению соотечественников Дмитрий Журавлёв.