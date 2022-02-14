Письмо Януковича или как Путин испугался ввести войска на Украину

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Письмо Президента Украины Януковича В.Ф. Президенту Российской Федерации Путину В.В. с просьбой о вводе войск в Украину,

01-03-2014

"Путину Владимиру Владимировичу

Президенту Российской Федерации

Уважаемый господин президент!

Вынужден проинформировать Вас об антиконституционном вооружённом государственном перевороте, который произошел в Украине.

Я использовал все существующие политические и дипломатические возможности для остановки кровопролития, как законно избранный Президент Украины, сделал решительный шаг — 21 февраля 2014 года подписал Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине с представителями украинской оппозиции (Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком).

Гарантами Соглашения, которые засвидетельствовали его подписями, стали министр иностранных дел Республики Польша господин Радослав Сикорский, Федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Франк Вальтер Штайнмайер, а также руководитель Департамента континентальное Европы министерства иностранных дел Французской Республики господин Эрик Фурнье.

Я был уверен в надёжности предоставленных гарантий и согласился на все компромиссные решения, что были предложены оппозицией и представителями Европейского Союза, в том числе на досрочные президентские выборы. Во исполнения данного Соглашения 21 февраля 2014 года правоохранительные органы начали отход в места постоянной дислокации.

Однако оппозиция, опираясь на радикальные вооружённые группы, не начала исполнять условия данного соглашения, а наоборот, пошла на дальнейшую эскалацию насилия и продолжила захват государственных учреждений.

Под угрозой физической расправы со стороны радикалов, народные депутаты Верховной Рады Украины незаконно приняли ряд антиконституционных актов, в том числе относительно моего якобы самоустранения от конституционных обязательств Президента Украины.

Я официально заявляю, что представители оппозиции, в нарушении предоставленных представителями Европейского Союза гарантий, совершили антиконституционный вооружённый государственный переворот и захват власти в стране.

22 февраля 2014 года, пребывая в городе Донецке, я направил письма Гарантам Соглашения, где обратил их внимание на факт антиконституционного вооруженного переворота в Украине и требовал от них выполнить свои обязательства гарантов Соглашения и использовать своё влияние и возможности для восстановления конституционного строя в Украине, вплоть до рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии.

К сожалению ни одного ответа на указанные письма я не получил. Более того, страны, чьи представители выступили Гарантами Соглашения, а также ряд других стран фактически проигнорировали факт антиконституционной смены власти в Украине, а некоторые даже сразу признали полномочия лиц, которые незаконно захватили власть.

Своей неадекватной реакцией на события Гаранты фактически вводят в обман и дезинформируют мировое сообщество относительно событий в Украине.

В то же время, население полуострова Крым, южных и восточных областей Украины решительно осудило факт антиконституционного вооружённого государственного переворота и выступило против него на многотысячных митингах в разных городах Украины.

С целью защиты от незаконных вооружённый формирований подконтрольным лицам, которые захватили власть, и сохранения легитимности власти местное население Автономной Республики Крым ужа даже начало формирование «отрядов самообороны»,

Ситуация в Украине стремительно развивается, уже привела к расколу украинского общества и создаёт серьёзную угрозу миру, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также жизни, безопасности и правам людей.

Опираясь на тесные исторические связи, отношения стратегического партнёрства и сотрудничества между народами Украины и России, что были закреплены в Договоре про дружбу, сотрудничество и партнёрство между Украиной и Российской Федерацией, которое было подписано 31 мая 1997 года, в случае возникновения ситуации, которая по мнению одной из сторон создаёт угрозу миру, нарушает мир, или затрагивает интересы её национальное безопасности, суверенитету и территориальной целостности, такая страна может обратиться к другой с предложением безотлагательно провести соответствующие консультации и, при необходимости, применить согласованные или совместные мероприятия по преодолению этой ситуации. Кроме того, между Украиной и Россией действует Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, в соответствии с которым на территории Украины дислоцированы отдельные вооружённые формирования Вооружённых Сил Российской Федерации.

Пользуясь такой возможностью, я обращаюсь к Вам с предложением провести двусторонние консультации согласно со Статьёй 7 Договора про дружбу, сотрудничество и партнёрство между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, обсудить ситуацию в Украине и возможность использование отдельных подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации дислоцированных в Украине с целью восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследования по политическим мотивам.

В частности, необходимо обсудить возможность и состояние готовности к исполнению заданий упомянутым подразделения Вооружённых Сил Российско Федерации касательно: 1) временного исполнения отдельных миротворческий функций, в том числе полицейской; 2) помочь в эвакуации и предоставления гуманитарной помощи населению; 3) помочь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 4) обеспечить предоставление достоверной информации международному сообществу о ситуации в Украине.

Учитывая изложенное, я обращаюсь к Вам, господин Президент с предложением:

1. Незамедлительно провести двусторонние консультации согласно со Статьёй 7 Договора про дружбу, сотрудничество и партнёрство между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года по предоставлению помощи для восстановления законности, конституционного строя в Украине и рассмотрения вопроса про возможность использования военной или полицейской миротворческой миссии.

2. Незамедлительно проинформировать по дипломатическим каналам международное сообщество об официальной позиции легитимного Президента Украины по событиям антиконституционного вооружённого государственного переворота в Украине и инициативе Президента Украины начать консультации по возобновлению законности и конституционного строя в Украине (Заявление прилагается).

Рассчитываю на Вашу ответственно и принципиальность по данному вопросу.

С уважением,

В. Ф. Янукович

(подпись) 1-03-2014 г.

г. Ростов-на-Дону

Приложение на 2 листах:

1. Заявление на украинском языке (1 стр.)

2. Заявление на русском языке (1 стр.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Как официально избранный президент Украины, заявляю.

События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой. Под влиянием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, людей преследуют по политическим и языковым признакам.

В связи с этим обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины.

(подпись) 1-03-2014 г.

В. Ф. Янукович"

https://www.unian.net/politics/10028060-poyavilsya-polnyy-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu.html

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«Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось», - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.