В продажу поступили гробы "Патриот" ценою в депутатскую зарплату

Ритуальные агентства столицы начали предлагать элитные гробы под названием "Патриот". Изделия чёрного цвета выполнены из ценных пород дерева, имеют две крышки, украшены российской государственной символикой. Стоимость колеблется от 450 до 571,2 тыс.руб., что сопоставимо с размером материнского капитала, предназначенного среди прочего для улучшения жилищных условий. Правда, некоторые магазины ритуальных услуг выставили похожие гробы из сосны по цене вдвое ниже.

Жизнь наша всё больше напоминает трагифарс, и на похоронном рынке тоже не обошлось без любопытной детали. Гробы "Патриот", позиционируемые в Москве как импортные элитные, произведены на Украине.

Тут интересно, на какие категории населения рассчитан такой роскошный товар? Например, учителей, свыше 75% которых по данным минпросвещения имеют оклады ниже прожиточного минимума, сюда не положишь. Может, на врачей, коим повезло получить ковидные выплаты? Ну, а кончится ковид - тоже мимо. Рядовые москвичи, устроившие народный сход из-за дополнительных двадцати тысяч за отопление, также сомнительный контингент. Наверное, траты могли бы потянуть всякие иноагенты, так как им шлют переводы, как выяснилось, и из Марокко, и из Нигерии, и из Таджикистана, но для них гроб с двуглавым орлом и названием "Патриот", как для вампира бусы из головок чеснока и нательный крест.

Пожалуй, по карману и содержанию этот изыск рассчитан на высокопоставленных чиновников и депутатов Государственной Думы. Только акт купли-продажи снижает торжественный пафос церемонии. Такие гробы нужно вручать на Красной площади за особые патриотические заслуги вместе с орденами или вместо орденов. В разные эпохи важным сановным людям было свойственно загодя готовиться к отходу в мир иной: возводились пирамиды, высекались в скалах гробницы. Так почему бы теперь не отмечать достойнейших импортными элитными гробами "Патриот", как олимпийских чемпионов награждают импортными элитными автомобилями?

Вот российский посол в Швеции, отвечая на вопрос журналистов о санкциях, без обиняков заявил: "Срали мы на ваши санкции". Это новый язык отечественной дипломатии, который постепенно входил в оборот стараниями господина Лаврова и его коллег. Чем не патриотический подвиг? На "Заслуги перед Отечеством", вероятно, ещё не тянет, а гроб был бы в самый раз.

Или московский депутат-единоросс, то ли решивший покончить с миграционной проблемой, то ли охранявший чувства верующих, когда напал на 68-летнюю женщину из Чечни, торговавшую колбасой у мечети. Он распинал её коробки, а когда женщина попыталась показать ему российский паспорт, брызнул перцовым газом ей в глаза. Получив после огласки своего депутатского подвига несколько звонков, что ему отрежут голову, он сменил место жительства, но и гроб "Патриот", кажется, был бы вполне кстати.

Впрочем, у нас суверенная демократия, и простым людям тоже должен быть предоставлен шанс стать счастливыми обладателями "Патриота". К примеру, можно рассмотреть кандидатуру пьяного москвича, который с криком "За ВДВ!" выпрыгнул из окна 13-го этажа и пока остался жив. Хотя, учитывая количество дури, буквально фонтанирующей в России в последнее время, на всех героев ценных пород дерева может и не хватить.