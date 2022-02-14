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Московский листок

Посол России в Швеции заявил, что "нам насрать на западные санкции"

Опубликовано 14.02.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Посол России в Швеции заявил, что "нам насрать на западные санкции"

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью изданию Aftonbladet, в котором заявил, что «нам насрать на западные санкции». Цитату дипломата газета вынесла в заголовок.

Посол обсуждал с журналистами вступление Швеции в НАТО. Пол его словам, постоянные провокации со стороны США и НАТО ухудшают ситуацию и заставляют Москву выступать категорически против вступления Швеции в НАТО.

***

Я вот не знаю, слово "насрать" соответствует дипломатическому протоколу или не совсем?

Судя по высказываниям наших ведущих дипломатов, не соответствует, но им насрать...

Если по существу вопроса, то нам, в общем, насрать, вступит Швеция в НАТО или нет - хотят платить взносы, пусть платят.

Но единственная страна в округе, кого это может касаться - это Россия. Все остальные - страны НАТО и Финляндия, которая тоже собирается вступать. И нам, конечно, не насрать, где будут размещены элементы стратегических наступательных вооружений вероятного противника или его СПРН. То есть территории этих стран могут стать мишенями для российских СЯС - со всеми вытекающими последствиями. 

210 лет Швеция не воевала с Россией. Соскучились, понятно...

А нам что? Нам насрать.

А.Б.



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