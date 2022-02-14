Еще раз о пролетарском интернационализме

Автор этих строк не верил в столь быструю деградацию единороссовского режима. Кремль обречен исторически, и кто ж спорит; но, казалось, Путин-Патрушев с компанией, и учившиеся в советской школе и вузе, уйдут со сцены более цивилизованно. К примеру, они опередят донбасскую провокацию встречным «инцидентом» с самолетом НАТО где-нибудь над Балтикой, чтобы и запад напугать до икоты с соответствующей остановкой, и Украину не втягивать.

Ан нет, опоздали. Похоже, - автор готов ошибиться хоть тысячу раз, - но донбасская провокация начнется раньше. Но тогда придется вмешиваться; отсюда милитаристская истерия с двух сторон и санкции. Кремль выдохнется все равно, но уже с жертвами трудящихся. А вот последнее и трагично.

Еще раз, автору плевать на реноме в столь опасном вопросе и, если после 16 февраля не произойдет ничего, да и замечательно. Но если произойдет, то даже общеизвестный радикализм автора с оценкой коллапса где-то к концу года окажется посрамленным. Все начнется еще раньше. Да и кто мог знать, что финансовое положение Штатов ухудшится столь стремительно (Спайделл, «Посыпались») https://aurora.network/articles/6-jekonomika/99091-posypalis

А вот Кремль и не готов к серьезной гибридной войне. Не мелочь по карманам тырить типа Грузии или Сирии, а к серьезной. То есть, обычная война выражается в первенстве фронта и поддержке тыла. И все наоборот, когда гибридная война заключается в первенстве экономического давления, а военные нужны для гарантии и спецопераций. А раз так, санкции уронят рубль до плинтуса скорее рано, чем поздно; и по спирали вниз.

***

Но некоторые оппоненты не понимают это все равно. Словно мешком по голове ударенные. Мол, да вон сколько резервов, и нечего бояться. Уже и агропром раскрутился, и заводы строятся там-сям; и нечего панику наводить. Якобы пора отстаивать национальные интересы, и в таком буржуазно «патриотическом» духе.

Хорошо, для особо упертых, посмотрим структуру торгового баланса РФ за 2021 год https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2021-godu/ Экспорт минеральных продуктов – 57, 40 %. Куда уж больше, и какие еще могут быть возражения. Кстати, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – всего 7,48 %. Машин, оборудования и транспортных средств – 5,35 %. Ха-ха-ха.

А это значит, что рубль укреплять продажей резервов фактически бесполезно, потому что импорт вырастит – а где импортозамещение-то, любезные наши «патриоты», или еще раз ткнуть в торговый баланс?! – и начнет убивать и так дохлую отечественную промышленность. Безработица вырастит – в частности, из огромной скрытой станет большой и открытой – а нормальные пособия отсутствуют от слова «совсем». Следовательно, стремительный рост социальной напряженности, даже скажем мягко, гарантирован. И толку от резервов в условиях единороссовской экономики почти никакого. Бардак зашел настолько далеко, что не в коня корм.

Разве что продавать валюту для индексации пенсий и пособий и, если власть проснется (и даже вопрос, проснется ли). Так все равно, инфляция полезет вверх еще быстрее, и хрен редьки не слаще. Кстати, не стоит забывать импортируемую инфляцию, вызывающую инфляцию издержек наших производителей опять-таки в силу зарубежных комплектующих. А с гигантским монополизмом и подавно.

Поэтому куда не кинь, везде клин. Налево пойдешь, безработица вырастит – направо пойдешь, инфляция ограбит. Ну, ладно, резервы были бы нужны для гарантий по внешнему долгу. Так санкции зарубили и зарубят и этот механизм, и вообще все бессмысленно.

Но некоторые «патриоты» не унимаются, и заходят с другого бока. Мол, ах ты, хохляцкий шпион, не хочешь освобождения исконно русских земель. Якобы ради святого дела можно и потерпеть. Ну уж не знаю, что там насчет исконной посконности и посконной исконности – так можно и древний Египет с шумерами вспомнить, а лучше вообще Африку и прародитель человечества – а вот насчет дохлого семейного бюджета известно с первого взгляда.

Даже допустим гипотетически, что Украина завоевана путинским режимом. Ну и что, ее долги оплачивать перед западом?!.. Весьма сомнительная радость. И если единороссы не могут поднять уровень жизни в нефтяной России – что, уровень Украины без нефти поднимется резко?!.. Риторические вопросы. Да, возможно, олигархи станут еще олигархистее. А народу от всего этого - кукиш. Так что идите, граждане буржуазные «патриоты», в одно место пониже спины.

А вот социалистическая революция будет прогрессивной и для России, и для Украины. Во-первых, Советский Союз выставит западу встречные требования по возвращению офшоров – а если те начнут яйца мять, конфискуем к ядреной маме все акции в российско-украинских компаниях, и перекроем встречными требованиями все долги. И пусть доказывают сто лет, что не верблюды. И даже будем требовать офшоры и после этого, но хотя бы для первого шага.

Во-вторых, СССР помимо общенародной собственности на хозрасчете (с платой за ресурсы), раскрутит огромное кооперативное и индивидуально-трудовое движение, и перераспределит налоги вниз. Где-то сорок процентов в союзный бюджет, а шестьдесят советским республикам. Кстати, что и для Украины хорошо. Но тогда местные производители и поставщики появятся с развитым экономическим соревнованием, и демонополизация позволит укреплять рубль продажей нефтяной валюты уже безо всякой инфляции-лавины импорта-безработицы. А крепкий рубль обеспечит устойчивость долгих и научно-технических инвестиций, отсюда соответствующий экспорт; и федерация начнет слезать с сырьевой иглы.

В-третьих, социалисты покончат немедленно с дичайшим маразмом «разделения властей» путем опять-таки демократической Советской власти с фабзавкомами и СТК. Еще раз, все это «разделение властей» - бредятина булгаковской рыбы нескольких свежестей. Власть может быть только одна, она же единственная. То есть, мы похерим какую-ту мифическую особенность Центробанка немедленно, и превратим в обыкновенного агента правительства путем департамента Министерства финансов. Государственный банк должен заниматься только одним – устойчивостью рубля. А социально-экономическим развитием и безработицей и должен заниматься тот, кому положено по природе – это сам премьер-министр, и в виде министерства экономики для поручений. Отсюда никаких дебильных махинаций типа «полезности ползучей инфляции», да еще без индексации. Сказано, чтобы не было инфляции – умри, но сделай. А если виной тому дисбалансы всего планирования, иди к премьер-министру или в Верховный Совет напрямую. Кто накосячил, тот пусть и исправляет.

И в-четвертых, никакого вопиющего маразма с постом президента. Просто слов нет, насколько это дико и нецивилизованно. Некоторые нынешние граждане до того отупели, что за деревьями не видят леса. Пустым мешком оглушенные, и заблудившиеся в трех соснах. Это что же, исполнительная власть в лице президента контролирует сама себя путем назначения судов и прокуратуры?!.. Бредятина!! Тогда это абсолютизм и царизм. В том-то и смысл элементарной демократии, что суды и прокуратура должны подчиняться только представительному Верховному Совету и его президиуму для контроля над правительством. А какие-то президенты и нах… не нужны! Это абсолютно антидемократический и ненужный институт.

И вот почему социалистическая революция будет прогрессивной и для России, и для Украины. Следовательно, если революция начнется донбасскими и украинскими несчастиями; единственно остается, и как общеизвестно в левых кругах, превращать империалистическую войну в гражданскую.

***

Вот жалуются, что нет пролетарской партии, и некому исполнять изложенное. Так смотря что под этим понимать. Если по-старому, и партия этакий динозавр в двадцать миллионов – да, такой партии нет. И по простой причине – оная не нужна в принципе. Такая партия профукала первый Советский Союз; а вот большевики в двадцать тысяч, и то половина по тюрьмам-ссылкам-эмиграциям, сделали Октябрьскую революцию. И не мудрено; потому что революцию делают не партии, которые нужны лишь для агитации и пропаганды – а массы.

К примеру, и в Иране не было никакой партии, когда свергли шаха; и в Тунисе не было никакой партии, а народ выгнал президента с камарильей вон; и североамериканская революция обошлась без якобинцев; и можно найти ещё примеры, стоит только поискать. И в Кубе партия появилась только после революции. Главное – выход миллионов на улицу. Когда массы выйдут на улицу в любом крупном городе и регионе в нынешних условиях фактической нищеты, низы силовых органов перейдут на сторону восставших моментально; верхи убегут за границу мгновенно. А если в нескольких регионах сразу, тем более. Следовательно, нужна верная и широко распространяемая агитация и пропаганда, что с нынешним интернетом можно сделать тысячью активистов. Одним словом, нужно качество идеологии даже с прообразом партии в несколько тысяч умных активистов – а не бесталанное количество тупорылых и толстожопых администраторов. Вот борьба пролетарского интернационализма и социалистического патриотизма с буржуазным шовинизмом и сделает такое качество.

Итого. Никто не говорит, что не надо расширять рынки. Кто ж спорит, что широкие рынки выгодны для производства эффектом масштаба и тому подобное, и что это создает рабочие места для трудящихся с соответствующими устойчивыми семейными бюджетами. И расширять рынки надо, и конкурировать с зарубежными монополиями тем более. Но не дебильным методом голого милитаризма вкупе с шовинистическим идиотизмом Захаровой-Соловьева-Киселева – а притягательным примером нормальной экономики в виде модернизированного и демократического Советского Союза. И вот что такое пролетарский интернационализм.