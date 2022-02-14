В Липецке дачники отбили общественного деятеля от сотрудников Центра Э

Группа дачников записала обращение Владимиру Путину с требованием сохранить их дома, на месте которых собираются построить многоэтажки. Сразу после этого на одного из общественных деятелей накинулись несколько человек в масках, как минимум один из них оказался сотрудником центра «Э».

«У нас был старый генплан, а как пришел новый губернатор, его перекроили — вместо гаражей и дач хотят построить высотки, а людей просто кинуть. Мы записали видео с просьбой остановить этот беспредел, после чего ко мне подбежали трое в масках, начали меня душить и руки крутить, чтобы телефон вырвать, на котором видеозапись», — рассказал один из активистов.

Но от нападавших мужчину стали отбивать жители. Двое в масках испугались толпы и убежали, а третий сел в машину, но ему перегородили дорогу и вызвали полицию. Но его отпустили, потому что он сотрудник управления по противодействию экстремизму.

Похожий случай был в самом центре Москвы, когда сотрудники КНБ Казахстана пытались прямо на митинге похитить Айнура Курманова, лидера Социалистического движения Казахстана.

Естественно, левые активисты такого допустить не могли, Айнура отбили, кнбешникам слега ввалили, одного задержали и сдали стоявшей рядом российской полиции, наблюдавшей за всем вполне безучастно. Хотя должны были поддерживать порядок.

Но наши казахстанского коллегу вскоре отпустили, а на недоуменные вопросы последовал ответ: "Он дал нам честное слово офицера".

Видимо, что больше не будет похищать людей в ста метрах от Красной площади... А что?

А.Б.