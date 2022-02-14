За что главе совета депутатов в Москве, единороссу Закускину чеченцы обещают отрезать голову?

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александр Закускин вынужден был сменить место жительства из-за угроз, которые начали поступать ему в соцсетях после конфликта с 68-летней чеченкой, которая нелегально торговала колбасой у мечети. По словам Закускина, неизвестные стали угрожать ему в соцсетях, что отрежут голову.

Инцидент произошел 10 февраля. 68-летняя Салима Юсупхаржиева утверждает, что политик якобы подошел к ней на улице, пнул ногой ящик, который она использовала для торговли, и заявил о намерении ее депортировать. Когда женщина попыталась показать чиновнику свой российский паспорт, Закускин, по ее словам, достал из автомобиля перцовый баллончик и брызнул ей в лицо.

После резонанса Закускину позвонил депутат Госдумы Адам Делимханов и назвал его «выродком».

«Как вас назвать, не знаю… Кроме урода. Пожилая женщина, вы ей в глаза брызгаете баллончиком. (…) Вы думаете, вам это так оставят? Кто бы она ни была, так не поступают. Такие «единороссы» портят нам все, вы не соответствуете этой партии. За это нужно будет отвечать (…). Я не считаю вас мужчиной», — сказал Делимханов.

Московский «единоросс» признался, что «переборщил» и позже принес женщине свои извинения, записав это на видео. Он пояснил, что конфликт между ними носил бытовой, а не межнациональный характер.

Однако, после звонка от Делимханова Закускин стал через соцсети получать угрозы.

Это хорошо, что чеченские мужчины заступаются за чеченских женщин, хоть и не за всех.

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Но почему в 68 лет женщина вынуждена торговать колбасой у мечети на ящике?

А вот здесь ответить должны все депутаты от "Единой России", независимо от национальности и того, кто из них кому отрежет голову.

А.Б.