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Московский листок

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил призывы США и ЕС не посещать Украину с объявлением войны

Опубликовано 14.02.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил призывы США и ЕС не посещать Украину с объявлением войны

Об этом он написал на своей странице в Facebook: «Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!»

По его мнению, рекомендации американцам и европейцам покинуть Украину, вывоз дипломатов, уход инвесторов, новости о прекращении воздушного сообщения - «это равно мощнейшим санкциям».

«Со следующей недели наша экономика может просто остановиться», - заключил он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. И с тех пор все идет по нарастающей.

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко уже сказала, что это первый случай в истории, когда о внезапном нападении все говорят уже несколько месяцев.

12 февраля Госдеп объявил об эвакуации с Украины сотрудников американского посольства, МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. Такое же решение приняли Нидерланды, Канада и Австралия.

Комментируя это, президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить ему «дополнительную информацию о стопроцентном вторжении, если она есть». По его словам, появляющаяся в последние дни информация «помогает только панике» и не помогает Украине.

Украинский политикум до сих пор полагает, что они - субъект европейской политики, а они - объект! Они думают, что игроки, а на самом деле - фишки.

 

Курс доллара в начале утренних торгов понедельника взлетел

на фоне усиления геополитических рисков и превысил 78 рублей впервые с 28 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро в то же время вырос до 88,32 рубля.

Падение российской валюты усилилось после того, как ряд стран призвал своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. В частности, Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева.

Меня тут в выходные наши зрители упрекали касаемо прогнозов о падении рынков. Мол, поглядим, как Анатолий Юрьевич облажается. Ну что, глядите!

А.Б.



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