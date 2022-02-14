Депутату-единороссу угрожают отрезать голову #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Посол России в Швеции заявил, что "нам насрать на западные санкции" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил призывы США и ЕС не посещать Украину с объявлением войны https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В Липецке дачники, протестующие из-за сноса их домов, отбили общественного деятеля от сотрудников центра «Э» https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Депутату-единороссу угрожают отрезать голову из-за конфликта с пожилой чеченкой в Москве https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Во время учений в акватории Охотского моря отряд Тихоокеанского флота уничтожил корабли условного противника 7 Посол Украины в Британии допустил отказ от вступления в НАТО во избежание войны 8 Российские перевозчики столкнулись с задержками из-за Олимпиады в Пекине 9 Глава партии «Коммунисты России» предложил списать долги за ЖКХ гражданам с низким доходом



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