Зачем Голиковой, Мурашко и Поповой нужна была эта контора «Рога и копыта»??

Жириновский, слушая врачей, сделал себе 8 инъекций того, что считал вакцинами от COVID- 19.

А то! Умным быть не запретишь!

В этой афере вакцинирования интересно то, что основная причина отказ тех, кто сопротивляется власти и не хочет прививаться, основана на страхе последствий от этой прививки – не всем же быть таким дебильно-бесстрашным, как думский клоун.

А как власть может снять этот страх от последствий прививки?

Прививка обязана была пройти исследование на свою безопасность, а это значит, что добровольцам обязаны были делать инъекции этой вакцины под наблюдением исследователей, для чего исследователи обязаны были связаться с подопытными на следующий день, и через три дня, и через неделю, и через месяц, узнавая, как дела и нет ли каких осложнений. А если осложнения есть, то связаться с лечащими врачами, чтобы узнать протекание болезни. И всё это записывать и записывать, чтобы в конце выполнить статистические исследования и составить отчёт. Тут ведь и месяца исследований мало, если учесть, что учебник «Медицинская микробиология» ещё в 2001 году предупреждал, что вакцина на основе аденовируса может «вызывать злокачественную трансформацию клеток человека». А вакцина ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи» «Спутник-V» по легенде как раз и исполнена на основе аденовируса. Следовательно, чтобы признать эту вакцину безопасной, надо было ждать, не ускорятся ли у вакцинированных онкологические процессы, поскольку они могут возникнуть и через много месяцев.

Так вот, чтобы убедить народ в безопасности и полезности вакцин, власть обязана была выбросить на экраны ТВ мощный десант тех, кто лично проводил исследования безопасности этих «вакцин» – свидетелей безопасности вакцин.

Так почему мы не видим на экранах ТВ этих учёных-исследователей, проводивших проверку этих «спутников-пять» и прочих помоев? Почему их нет?

Почему с экранов не слазят не проверяющие безопасность прививок, а авторы этих помоев «им. Гинцбурга» и придурковатые безответственные «врачи»?

Вот я и в смущении – а почему это у меня раньше не возник вопрос, кто проводил эти исследования? Вот, скажем, ведомство руководителя Роспотребназора отвечает мне: «Эффективность разработанных и выпущенных в гражданский оборот вакцин доказана в ходе многочисленных доклинических и масштабных клинических исследованиях, несмотря на сжатые сроки их проведения. Все стадии исследований были проведены в полном соответствии с нормами действующего федерального законодательства и по общепринятым международным протоколам». А кто именно проводил исследования эффективности и кем именно это доказано?

Оказывается, я просто пропустил сведения об этих тружениках, испытавших вакцину «Спутник V» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, а ведь ещё в ноябре 2020 года пресса о них сообщала, к примеру:

«По состоянию на 11 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 000 добровольцев первой дозой вакцины и более 16 000 добровольцев первой и второй дозой вакцины.

…Сбор, контроль качества и обработка данных осуществляется в соответствии со стандартами ICH GCP при активном участии Департамента здравоохранения г. Москвы и контрактной исследовательской организации (CRO) Crocus Medical». https://regnum.ru/news/innovatio/3112532.html

Действительно, в Сети есть и фото:

А 28 августа 2020 года в планах исследования вакцины сообщалось:

«Спонсор:

Гамалеи Минздрава России

Соавторы:

Правительство города Москвы

CRO: Крокус Медикал Б.В.

Информация предоставлена (Ответственной стороной):

Гамалеи Минздрава России»,

– и сообщаись масштабы исследований: «В испытании примут участие 40 000 добровольцев в возрасте 18+. После скрининга они будут рандомизированы (3:1) на две группы – контрольную группу из 10 000 добровольцев, получающих плацебо, и группу исследования из 30 000 добровольцев, получающих комбинированную векторную вакцину Gam-COVID-Vac против SARS-CoV-2-индуцированной вакцины». https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04530396?term=Gam-COVID-Vac&draw=2

А вот и упаковка «вакцины» для исследований, на которой сообщается, что исследования проводятся голландской организацией.

Запомните: по легенде, безопасность и эффективность вакцины проверяла организация из Нидерландов и это организация по своей специализации контрольно-исследовательская.

Итак, заходим на сайт славной организации «Крокус Медикал Б.В.», вызвавшей бесконечное доверие как Собянина с его департаментом правды, виноват, здравоохранения, так и самого Гинцбурга https://www.crocusmedical.com/?lang=ru . Заходим и видим, что этот сайт – это несколько страниц сплошного бла-бла-бла – нет ни единого числа, ни документа, ни чего-то конкретного.

Скажем, на главной странице вам сообщают: «Компания основана в 2004 году группой голландских ученых и предпринимателей. Крокус имеет головной офис в Нидерландах, центр операций в России и филиалы, расположенные в Казахстане и Армении. Крокус является специализированным CRO и, с течением времени, превратился в международный бизнес-проект с профессиональным видением целей и задач и обширными научными связями в России и странах Содружества Независимых Государств», – а через пару абзацев кратко сообщается вся история компании: «в 2004 году Компания основана госпожой Элс Ван Дер Линден и ее коллегами в Нидерландах; в 2005 Открытие Центра операций в России; в 2012 Открытие офиса в Казахстане; в 2014 Открытие офиса в Армении; в 2016 Крокус Медикал получает одну из первых аккредитаций Минтруда России на предоставление персонала; в 2018 Ребрендинг и перестройка веб-сайта Крокус Медикал».

Во-первых, в этой цитате важны даты, во-вторых, несколько напрягает, что эта фирма, считаясь «исследовательской», почему-то занимается «предоставлением персонала». Это как понять?

Кроме того, что значит наличие головного офиса? Это значит, что если вы недовольны работой офиса в Москве, то можете сообщить об этом в головной офис. Но на сайте нет ни адреса, ни телефона, ни сайта «головного офиса». Как подсказывает мой опыт, «головной офис» – это, скорее всего, квартира многоуважаемой госпожи Элс Ван Дер Линден в Нидерландах.

Начал смотреть, а где же расположено здание «Крокус Медикал» в Москве? Где лаборатории Крокуса, в которых работают сотни его сотрудников, способных проследить за здоровьем 40 тысяч добровольцев?

Выяснилось, что на первом этаже офисного здания по адресу «улица Казакова 6 строение 1» находятся кладовые интернет-магазинов «Кручу-верчу», «4х4 МАХ», «РИФ», «ome-express.ru», «Артоника», «LuxStory», «MOSWARE», «Romantic Wedding», «Parts Company», магазин свадебных украшений «Complemento», транспортный отдел фирмы «Эгида», туристическое агентство «Сервистурс». Ну и на этом же первом этаже за дверью с номером 202 находится славная компания «Crocus Medical B.V.» (запомните точки после B и V). Та самая компания, которая проанализировала здоровье 20 тысяч подопытных пациентов и подтвердила безопасность инъекций, вводимых по требованию правительства России 146 миллионам граждан России.

Но в приведенной выше цитате только сведения о этапах создания этой славной компании. А что ею сделано за эти 17 лет? Начал искать на её сайте и, само собой, нажал на кнопку «Проекты». На странице сообщают: «Крокус Медикал с гордостью демонстрируют достигнутые результаты, новации, партнерские отношения, а также рассказывает о препятствиях, которые были преодолены в ходе тех или иных проектов ради развития медицинской науки. Окунитесь в нашу историю и оцените достижения в области исследований, которые делают Крокус Медикал экспертным CRO». Уже разделся, чтобы окунуться в историю, а окунуться-то некуда – больше ничего о проектах нет! Наконец случайно нажал на украшающую страницу картинку с пилюлями и открылся один-единственный проект: «В 2016-2017 гг. Крокусом было проведено Эпидемиологическое исследование, для получения данных о истинной распространенности СД 2 типа и предиабета у взрослого населения Казахстана». Правда, выясняется, что исследование проведено не Крокусом, что роль Крокуса была ничтожна (если вообще была): «Крокус Медикал непосредственно оказал следующие услуги: разработка статистической части протокола, написание протокола и другой документации исследования, сбор и управление данными, контроль качества данных, их статистическая обработка, написание статистического отчёта и отчёта об исследовании. Публикация также писалась с участием медицинских писателей компании Крокус Медикал».

Но ни самого отчёта, ни ссылки на публикацию нет. Есть только вот это бла-бла-бла про замечательных медицинских писателей этой компании.

И теперь держитесь – на сайте нет ни малейших упоминаний о том, что эта компания оценивала в 2020 году эффективность и безопасность вакцин от «Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи»!

Как вам это?

Интересуюсь штатом сотрудников. Информации ноль! На странице «Рабочая команда» есть только фото и имена «Нашей команды руководителей». Возглавляет «команду» эта тётка из Голландии, которая считается учредителем, есть и ещё один иностранец, но он не руководитель и не работник компании, а как бы её партнёр. И генеральный директор компании Алексей Александрович Бутылин, доктор медицины. И ещё фото двух радостных переростков: Д. Третьяк – «клинический исследователь» и А. Хохлова – «менеджер образовательных проектов». Вот весь штат. Под фото каждого руководителя услужливая кнопка «Нажмите, чтобы увидеть профиль». Нажимаем, чтобы увидеть: «Не удается получить доступ к сайту».

Начинаю искать сведения о генеральном директоре, оказывается есть такой! Причём, в 2007 году «доктор медицины» А.А. Бутылин даже защищает диссертацию на степень кандидата медицинских наук.

И в 2004 году не тётка из Голландии, и не группа «голландских ученых и предпринимателей», а именно российский предприниматель А.А. Бутылин учреждает ООО «КРОКУС МЕДИКАЛ БВ» (БВ без точек) с уставным капиталом в 10000 рублей и по адресу г Москва, ул. Молодогвардейская, д.46 К.2. И с указанным видом деятельности: «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». И сам Бутылин А.А. становится генеральным директором этой компании.

Как можно понять, особых успехов в этом виде деятельности не было, и через 12 лет, 10 октября 2016 года Бутылин эту компанию ликвидировал, но за год до этого, 28.07.2015 года, по адресу «г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр. 1, офис 605» как бы упомянутой голландской тёткой, Элс Ван Дер Линден, была учреждена компания «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОКУС МЕДИКАЛ Б.В.» (с точками у Б.В.) с уставным капиталом в 1 миллион рублей и с этим же генеральным директором – Бутылиным А.А. Таким образом А.А. Бутылин больше года был генеральным директором сразу двух компаний ООО «КРОКУС МЕДИКАЛ», но одна без точек у «БВ», а другая с точками «Б.В.», одна на Молодогвардейской, а вторая на Казакова.

И теперь держитесь за стул – эта вторая и ныне действующая компания ООО «КРОКУС МЕДИКАЛ Б.В.» создана с уставной целью: «Деятельность агентств по подбору персонала»!

Таким образом, ООО «КРОКУС МЕДИКАЛ Б.В.» – и не нидерландская, и не исследовательская.

Помолчите, чтобы осознать:

– проверку безопасности инъекций для 146 миллионов граждан России некой жидкостью под видом вакцины «Спутник-V» провела компания, грубо говоря, подбирающая таджиков на должность дворников.

И вот это, словами подчинённых А.Ю. Поповой, и есть: «Эффективность разработанных и выпущенных в гражданский оборот вакцин доказана в ходе многочисленных доклинических и масштабных клинических исследованиях, несмотря на сжатые сроки их проведения. Все стадии исследований были проведены в полном соответствии с нормами действующего федерального законодательства и по общепринятым международным протоколам».

Нет слов от такой наглости! Голикова, Мурашко и Попова имеют в своём распоряжении, к примеру:

– ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», возглавляемые академиком и имеющие 13 научных подразделений, под руководством всё тех же академиков и докторов наук;

– ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева», делающий еженедельные сводки заболеваемости ОРВИ (а COVID- 19, напомню, вызвана ОРВИ под названием SARS-CoV-2);

– и, наконец, сам ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи», который имеет в своём составе трёх академиков РАН, пять член-корреспондентов РАН, 34 профессора и 43 просто доктора медицинских и биологических наук.

Зачем Голиковой, Мурашко и Поповой нужна была эта контора «Рога и копыта»??

Что интересно, «КРОКУС МЕДИКАЛ Б.В.» и не сильно на этой проверке «Спутник-V» заработал ОФИЦИАЛЬНО. С 2018 по 2019 год выручка «КРОКУС МЕДИКАЛ Б.В.» увеличилась с 24 до 41 миллиона, дав прибыль голландской тётке в 317 тысяч рублей, а в 2020 году, когда эта компания, якобы, проверяла безопасность вакцины «Спутник-V», то годовая выручка увеличилась даже на меньшую сумму против прошлого года, составив 56 миллионов и дав прибыль чуть более миллиона.

Исходя из сказанного, вывод только один – никакая проверка эффективности и безопасности «вакцины» «Спутник-V» не проводилась! Даже минимальная! Вообще!

Нет, я конечно наивный человек, но уверяю, что во времена Сталина этими вакцинаторами быстро занялись бы работники НКВД, прокуратуры и народный суд, а не такие, как я. И сегодня «демократическая общественность» уже бы выла об этих «невинно репрессированных» санитарных врачах, об этих «ни в чём не повинных» гинцбургах и «невинных» работниках, нанятых Собяниным в департамент здравоохранения Москвы. И по юбилейным датам эта «демократическая общественность» носила бы цветы на Бутовский полигон.

Кстати о прокуратуре.

«Генеральному прокурору РФ

И.В. Краснову

от Ю.И. Мухина

ПЯТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о неправомерном действии и пособничестве работников Генпрокуратуры совершению преступления

(подаётся в соответствии со статьёй 123-124 УПК РФ)

Уважаемый Игорь Викторович!

21 ноября 2021 года на имя Председателя Следственного комитета России мною было отправлено заявление о проверке по признакам части 2 статьи 207.2 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» деяний Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой и её сообщников.

Копия этого заявления была направлена Вам (зарегистрировано за №ID_GP_181976) для прекращения убийственных «вакцинаций» населения, незаконных локдаунов и карантинных мероприятий, основанных на ложной информации Поповой, поскольку по результатам её информирования Правительства РФ и требований проводить под видом вакцинации инъекции жидкости непонятного назначения, только за второе полугодие – в период с 1 июля 2021 года по 1 января 2022 года – по сравнению с таким же периодом даже 2020 года/

– в России дополнительно и только от ОРВИ COVID-19 погибло 125 тысяч граждан России, увеличив по России смертность от ОРЗ почти в три раза.

И это без учёта убитых собственно инъекциями жидкости, которую ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи» закупает у неизвестного поставщика.

В ответ на это заявление 03.12.21 за № 72-2-2021 от прокурора отдела предварительного рассмотрения обращении Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства А.В. Трофимовой мною была получена отписка о направлении моего заявления предполагаемому преступнику – А.Ю. Поповой и в Министерство здравоохранения. То есть прокурор Трофимова устраняла для Поповой препятствия с очевидной целью продолжения на основе информации Поповой убийства десятков тысяч граждан России инъекциями жидкости непонятного назначения под видом вакцинации. Деяния Трофимовой уже невозможно было просто обжаловать, поскольку данные деяния – это уже соучастие в преступлении.

И тогда я в порядке статей 123-124 УПК начал обжаловать Вам деяния Ваших подчинённых, устраняющих препятствия для массового убийства граждан России. В ответ Ваши подчинённые (Е.В. Шешукова, Е.В. Николаев, Р.И. Кольцов), не допуская эти жалобы к Вам, мои жалобы на их преступные деяния, поданные в порядке статей 123-124 УПК, стали называть «обращениями гражданина» и давать мне отписки, в которых фактически утверждается, что реагировать на массовое убийство граждан России Генеральная прокуратура НЕ БУДЕТ!

Последняя по времени отписка за №72-677-2021 от 27.01.2022 года на предоставление мною в Генпрокуратуру новых доказательств преступности Поповой, полученных из Минздрава России, снова пришла от уже помянутой А.В. Трофимовой:

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение (ID_GP_213030, ОГР-33145-21 от 21.01.2021).

Учитывая, что согласно пункту 3.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, обращения, подлежащие разрешению другими органами и организациями, направляются по принадлежности, Ваше обращение направлено с контролем в Министерство здравоохранения Российской Федерации, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для организации проверочных мероприятий и информирования Вас об их результатах».

Ещё раз повторю, что убийство граждан инъекциями жидкости, не являющейся вакциной, является нарушением их конституционного права на жизнь (ст.ст. 20-21 Конституции РФ), а согласно части 1 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»: «При осуществлении возложенных на него функций прокурор: …принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба».

Но, как видите, вместо принятия мер прокурорского реагирования, требуемых Конституцией и статьей 27 закона «О прокуратуре Российской Федерации», от работников Генпрокуратуры поступают только отписки. И становится очевидным, что для этих работников страх перед начальством в лице руководителя федеральной службы и министра, превышает страх от участия в убийстве сограждан устранением препятствий для этого убийства.

Учитывая, против чиновников какого ранга, я прошу возбудить уголовное дело и какие правительственные мероприятия прекратить, я прошу аппаратных работников Генпрокуратуры передать моё заявление сразу Генеральному прокурору, чтобы можно было покончить с этой волокитой и обжаловать в суде дело о бездействии Генпрокуратуры в деле убийства граждан России под видом их вакцинации. Ю.И. Мухин».

Но прокуроры хотя бы пишут, и благодаря им я получил ответы и от Поповой, и от Минздрава, из которых стало ясно, что у этих лиц и организаций нет опровержения доказательств их преступности. А вот Следственный комитет России, который обязан возбудить уголовное дело на основании этих доказательств, «молчит, как рыба об лёд» с ноября прошлого года.

Правда, 5 февраля я неожиданно получаю «емелю» из МВД:

«Начальнику Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, для сведения: Ю.И. Мухину. О направлении материала.

В соответствии с указанием ответственного от руководства Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, направляю материал по обращению Ю.И. Мухина, зарегистрированный 28 января 2022 года в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве № 8610.

Заявителю сообщается для сведения и разъясняется право обжаловать принятое решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 14 листах, только в первый адрес.

Начальник смены Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции С.Г. Горбачёв».

Смысла этого сообщения пока не могу понять – я никак не обращался в МВД, а разъяснений, что это за моё «обращение», в МВД не дают – не отвечают. Похоже, что СК РФ беззаконно перебросил моё заявление о возбуждении уголовного дела против Поповой в МВД, а в МВД будут спускать это заявление всё ниже и ниже до участкового уполномоченного, который напишет постановление об отказе возбуждать уголовное дело потому, что участковый не видит ничего преступного в деяниях Поповой.