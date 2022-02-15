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Московский листок

Вместо войны на Украине объявлен праздник

Опубликовано 15.02.2022 в разделе комментариев 7

украина европа война киев
Вместо войны на Украине объявлен праздник

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, указ опубликовали на сайте главы государства. Кроме того, Зеленский выложил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором напомнил, что американские СМИ со ссылкой на Белый дом писали о якобы планируемом на 16 февраля "нападении России на Украину".

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил президент.

***

Ну а чего еще ожидать от шоумена в роли президента и главнокомандующего, как не праздника?

Вони будуть воювати,

а ми співати і танцювати.

Это я сам такой стих сочинил на украинском языке. Цикаво!?

Но кое что толковое сказал и Зеленский: он отметил, что в США и Европе пытаются разыгрывать Украину как карту и не особо обращают внимание на ее суверенность.

А что я сказал за сутки до этого? "Украинский политикум до сих пор полагает, что они - субъект европейской политики, а они - объект! Они думают, что игроки, а на самом деле - фишки".

Как видите, оценивает ситуацию он здраво, только сделать ничего не может.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 01:32
пятый элемнт раздражения....счас массово суецидики или тяжело болеют типа антиваксера жирика или близко к тому...и надо всю верхню налаживать под галстуки из пеньки... воина с хохляндией сместит вну с гинзбургов путиныхбтрыкобортников на холопв лугандодонбассии и ростова и воронежа....
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(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 01:27
четвертый элемент раздражения....в о франции одна дерипаска застраховала себя на миллиарды,укололась налгом спутника три раза и отбросила копыта...кучароственников кинулась за страховой,доказав что оно отбросило копыта от аналога спутника им обломс....км.ру чичас читайте...оказывается ...колются эксперементальными,необробировными три года ,несертефицированными вакцинами суецидники!люди коим настолько мерзка жзнь под правящими дебилами ,что он с радостью и толпами идут на суицид! ну по этому решению суда! и сооттветственно страове родственников обломили,оказалоь можно колоться не эксперементальными и несертифицированныи а тока из перечня в страховых компаниях..а ни в одной комании не страхуют за вакцину эксперементальную и меняющую генетику,относя их к суицдникам!
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(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 01:17
по войне с окраиной.....18 феваля....1200 трупов...про донбассию и лугандию....народ там в депрессухе...как и в крыму иеговистов разу к ногтю...а это плохой признак. у власти бандюги...ну как в рф...и вот! там где власть бандюганов ,там монтана тока для них...и то пока вертухям задницы подставляют! а те им и вилы тоскани, и киприотские граждантва и испанские,и детишек пялят в школах бритнии,и наркотики свободно... папорат и внж, и тонны героина с наклейками госдымы рф...ибо бешенный принтер тока под кокаином и героином может принтерит всякую мерзость..извените за ошбки...просто интеренет не успеает за клавишами.
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(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 01:08
невозбухацам с окраины...и вот! перво чтщ там сделали...не второ...перво отжали имущество с граждан украины...второ...иеговистов к ногтю....исчо и прицепили их к керченской иммитации....ну так положено...ну теми кто за майкрафт сажает....кстати новое в истории уварова....кроме чианекдотов про правящих деб...нехорошестей...мамкин террорист. кст...фсб чует как ее нард ненавидит несмотря на ее миллион дармоеди?таки вот ...фсб рф кроме взорванного здания фсб в майнкрафте нашло 273 компонента для приготовления 50-видов взрывчатки а-ля терминатор -2....поэтому .заседание суда прошло строго в тайном режиме,ибо не нужно журналистам знать и народу как сделать 50 видов взрывчатки из того что его окружает....а то и 75....
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(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 01:00
и вот! иверска мафия отжала крым ,проплатив куче невозуханцев и нагрев мир на отражение рфиянской угрозы на 7,5 трюлликов . уродов из генералов возвели в маршалы...
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(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 00:57
перво...почему за хохляндцев. вота есть такие твари бандеры...они иеговистов через две березы пропускали как истые католики...но можн0 было избежать поцеловав деву мрию,рожавшу...это когда брезами разрыают...коммуняк кстаи тоже,но там без альтернативы
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(без названия)
кв -2 (ур) написал 15.02.2022 00:53
поверка ппробития масового забана троцкиста..
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