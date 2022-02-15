Вместо войны на Украине объявлен праздник

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, указ опубликовали на сайте главы государства. Кроме того, Зеленский выложил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором напомнил, что американские СМИ со ссылкой на Белый дом писали о якобы планируемом на 16 февраля "нападении России на Украину".

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил президент.

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Ну а чего еще ожидать от шоумена в роли президента и главнокомандующего, как не праздника?

Вони будуть воювати,

а ми співати і танцювати.

Это я сам такой стих сочинил на украинском языке. Цикаво!?

Но кое что толковое сказал и Зеленский: он отметил, что в США и Европе пытаются разыгрывать Украину как карту и не особо обращают внимание на ее суверенность.

А что я сказал за сутки до этого? "Украинский политикум до сих пор полагает, что они - субъект европейской политики, а они - объект! Они думают, что игроки, а на самом деле - фишки".

Как видите, оценивает ситуацию он здраво, только сделать ничего не может.

Анатолий Баранов