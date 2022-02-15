Люди, посмотрите на нашего президента повнимательней, он вам никого не напоминает?

То, что Жириновский схватил омикрон, думаю, можно верить. Оказывается, чрезмерная вакцинация приводит вот к таким последствиям. Уж так Владимир Вольфович хотел жить и возможно баллотироваться в 2024 году кандидатом в президенты, что принял 8 уколов вакцины и нанёс себе непоправимый вред. Такой образованный политик и оказался дураком. Теперь живите с этим - так трактуют события на радио "КП".

Читатели, вы смотрели передачу А.Караулова "Зюганов. Домик на старость". Непременно посмотрите. Журналист критикует Гинцбурга за его вакцину. Не зря ВОЗ до сих пор так и не признала российскую вакцину "Спутник V". Трудно поверить, но врут не только чиновники, но и учёные. Как быть многим подходит время принятия третьего укола. Прошло 5 месяцев. Андрей интересный вывод сделал. Пока народ полностью не пройдёт вакцинацию за исключением одного человека вирус не исчезнет. А почему кроме одного человека? И кто это человек? Он что инопланетянин? Возможно Д.Медведев несколько дней назад сказал: "Если действительно изобретут настоящую вакцину то этого человека надо представить на Нобелевскую премию". Значит вакцина, которой пичкают народ России и продают в десятки стран не заслуживает признания. В России все начиная от Кремля и до самого местного чиновника в регионах врут безбожно. Как же можно жить в такой стране. Может именно поэтому в стране ежедневно выявляется до 203 тысяч больных. Некоторые страны вообще отменили всякие ограничения и живут обычной жизнью. Что происходит в России? Откуда такая армия чиновников, которая ничего не делает для страны и народа.

Появилась информация о том, что Зюганов госпитализирован с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Иначе говоря, простудился. У нас народ миллионами простужается и в больницы не идёт, лечится народными средствами. Вот это и есть истинное лицо оппозиции. Интересно, а где Зюганов мог простудиться? В особняке тепло, в навороченной автомашине тоже. На улицу он не выходит. Дума, особняк, машина - это его места пребывания. Думаю это отговорка. Он побоялся, что может оказаться как и Жириновский и решил заранее пройти обследование. Ему не надо записываться, ждать, просто приди в больницу и аппарат забегает, только не известно почему. Он для медиков не представляет никакой угрозы. С ним можно вообще не считаться, как это делают депутаты думы от партии власти. Что он есть, что нет никто даже не вспоминает.

Интересно рассуждает А.Караулов о войне. Посмотрите очень прошу. У С.Нарышкина, Беглова, других чиновников есть сыновья, дочери и просто близкие родственники и в случае войны побегут на перегонки в военкоматы, возьму в руки автоматы и пойдут в окопы Донбасса. Свежо предание, но верится с трудом, вообще - то не верится.

Что наша власть может предложить народу, кроме того, что она уже предлагала? Борьбу с ростом цен власть проиграла. А она и не играла. Антимонопольная служба не имеет таких возможностей, чтобы укоротить рост цен. Она и создана для приличия. Расходы на социальную политику ежегодно сокращаются. Но ведь мы не возражаем. Доживём, что этой политики вообще скоро не будет. От медицины осталось одно название. Смотрю я на Кудрина и думаю, дурак из дураков, говорит, что с нищетой покончено. И никто ему не заткнул поганый рот. Ну как покончено если есть народ, который получает 15 тысяч зарплаты и до 9 тысяч пенсии. Ну как может человек работая в правительстве или около него говорить такую глупость. Чиновники, даже депутаты могут говорить всё что угодно, на них никто не обращает внимание. Возможно народ не знает, что стал богатым, а Кудрин знает.

В воскресенье посмотрел В.Соловьёва. Особенно нравится кадровый участник болтовни. С.Михеев. Говорит много и долго, и хочет ещё говорить, но время на передаче ограничено. Не успеешь понять о чём речь , а он уже о другом. Он не в восторге от положении в экономике. Однако далее меняет своё мнение. Говорит, что если Россия пойдёт на Украину, то в Киеве надо поставить памятник Путину высотой 500 метров. За что? За то, что не допустил фашизации Украины. Я бы предложил памятник метров на 500 ниже горизонта. Настолько президент далёк от реальной политики как внутри государства, так и за его пределами. Украину могли и без него пройти в 2014 году, но он не разрешил. Почему же никто ему прямо в глаза не скажет, что никакой он не политик и не может анализировать события хотя бы на год, два. Народ не может президенту высказать то, что думает о нём. Для нарда он закрыт. А окружение вообще ничего не смыслят в политике. У них другие проблемы.

Нарисовался, правда уже давно, новый политик Д.Куликов. Постоянный участник передач с В.Соловьёвым, имеет время и на радио. Говорит много о войне с Украиной и о том, что в России давно идёт война. Я и мои земляки не видят никакой войны, мы видим как чиновники и олигархи грабят страну и народ, как силовые структуры делят преступные деньги, как убивают людей и силовики, и просто бандиты. Мы видим, что губернаторы живут отдельно от Кремля. Трудно сейчас найти чиновника, который бы жил по средствам. По этому регионы не развиваются. Их устраивает то, что есть сейчас. "Санкции США позволяют нам развивать импортозамещение. По Куликову мы не можем жить без санкций США. А почему не можем Куликов не говорит? Потому что в России нет достойного руководителя государства. Действующий президент вообще ни как не может руководить огромной страной. Он подобрал такие кадры на которые сам же не может положиться. Слушатель задаёт ещё вопрос: "Зачем продаём Украине горючее на котором они могут с нами воевать?" Ответ потрясающий. "Если прекратим продавать горючее, а больше продавать нечего¸ то мы окажемся на грани войны". А снабжаем сырьём не оказываемся на грани войны. Всё дело в том, что президент сейчас не против, чтобы Украина напала на Донбасс, тогда мы сможем как следует ответить. И это говорит "политик". Дело ещё и в том, что на войне умирает народ. Вот если бы впереди наступающих или обороняющих ставили того, кто привёл к войне, то войны бы вообще никогда не было.

Однако жизнь для народа продолжается без всякой перспективы, но не для всех. Эксперты говорят, что за январь 2022 года из России выведено 13 миллиардов долларов. Год только начался. А сколько вывезут за год, посчитать нетрудно. А это деньги народа. И вот интернет вывел на экран высказывание Путина: "Мне не стыдно за своих друзей". Действительно они поработали на славу. Сколько людей стало нищими? А сколько людей, смотревших эту передачу, получили инфаркт? Жаль, что статистика эти проблемы не отслеживает. Как вы думаете, о чём думал президент, когда высказал своё мнение о друзьях? Он думал о процентах, надеюсь понимаете каких процентах и для кого? Люди, посмотрите на нашего президента повнимательней, он вам никого не напоминает?