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Московский листок

Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

Опубликовано 15.02.2022 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

Отсутствие дешевой рабочей силы на строительном рынке влияет на рост цен на жилье в стране, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на строительные услуги, а в стране нет дешевой рабочей силы.

«Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю,— у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%», — сказал господин Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

После того как из России уехали «миллионы мигрантов», зарплата строителей повысилась на 30%, констатировал господин Хуснуллин. Это дает примерно 7–8% удорожания на общую стоимость строительства, отметил вице-премьер.

Я правильно понял, что строительный сектор российской экономики может эффективно работать только при рабском труде?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Трудней бывали времена, но не было подлей!.
Серж букинист написал 15.02.2022 11:14
Москвабад переполнен мигрантами, но они не хотят на стройку даже за 100К, предпочитая перепродажу всего на свете, наркобизнес, подставы, аферы и т.д. А прибыли строймафии больше 300% : при себестоимости в метра в 1.000$, они впаривают его за 4-5! Причем сотни жутких человейников стоят пустыми, ибо их качество никак не соответствует цене! 5 этажки 1950-60г, после 60 лет эксплуатации( особенно кирпичные) гораздо более надежные и уютные.Хуснулины изуродовали зеленую, интеллигентную Москву, превратив ее в перенаселенной Вавилон! Для них научно обоснованные СНиПы- это "хрипы", пережиток " совка", равно как и ГОСТы на продукты..
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(без названия)
стоик7961 написал 15.02.2022 11:14
Хуйдуллин начинал с плитки в Москве, которую перекладывают каждый год?
вот отсюда и повышение себестоимости - жадность и тупость таких как хуйдуллин?
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