Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

Отсутствие дешевой рабочей силы на строительном рынке влияет на рост цен на жилье в стране, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на строительные услуги, а в стране нет дешевой рабочей силы.
«Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю,— у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%», — сказал господин Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».
После того как из России уехали «миллионы мигрантов», зарплата строителей повысилась на 30%, констатировал господин Хуснуллин. Это дает примерно 7–8% удорожания на общую стоимость строительства, отметил вице-премьер.
Я правильно понял, что строительный сектор российской экономики может эффективно работать только при рабском труде?
А.Б.
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Серж букинист написал 15.02.2022 11:14
стоик7961 написал 15.02.2022 11:14
вот отсюда и повышение себестоимости - жадность и тупость таких как хуйдуллин?