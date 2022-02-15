Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

Отсутствие дешевой рабочей силы на строительном рынке влияет на рост цен на жилье в стране, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на строительные услуги, а в стране нет дешевой рабочей силы.

«Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю,— у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%», — сказал господин Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

После того как из России уехали «миллионы мигрантов», зарплата строителей повысилась на 30%, констатировал господин Хуснуллин. Это дает примерно 7–8% удорожания на общую стоимость строительства, отметил вице-премьер.

Я правильно понял, что строительный сектор российской экономики может эффективно работать только при рабском труде?

А.Б.