Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих

Опубликовано 15.02.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих

В связи с тем, что работодатели и власти отказываются идти на уступки бастующим рабочим и митингующим безработным, то протестующие заметно радикализуются и политизируются. Повсеместно выдвигается требование освобождение всех арестованных во время январских событий.

В Жанаозена на автостанции шестой день продолжаются собрания бастующих рабочих ТОО «Бургылау», требующих не только повышения зарплаты, улучшения условий труда, но и немедленной национализации их предприятия, приватизированного в интересах Тимура Кулибаева еще в 2005-м году по письму Нурсултана Назарбаева.

14 февраля на собрании бастующие выдвинули также политические требования. Они возмутились и рассказами о размахе репрессий и пыток в стране.

По ситуации на вечер понедельника бастовали также работники Жанаозенского отделения РЦКУ-Актау, которые требуют помимо повышения заработной платы включить их предприятие в состав компании «Казахгаз».

14 февраля в Жанаозене возле акимата города прошел массовый митинг безработных, на котором были озвучены новые требования к властям - отменить мораторий на приём на работу, введенный на предприятиях нефтедобычи с 2022 года!

В понедельник забастовали работники ТОО «FTC WIN», обслуживающего компанию "Озенмунайгаз".

Примечательно, но заявили о желании объявить забастовку с 1 марта даже работники ветеринарной станции Бейнеуского района Мангистауской области. Они выдвинули требование немедленного повышения заработной платы на 68% и начисления положенных надбавок. Врач высшей категории со стажем работы 15-40 лет, месячная заработная плата не превышает 50-70 тысяч тенге (112-162 доллара).

Подобные забастовки или угрозы забастовок слышны не только в Мангистауской области.

11 февраля в соседней Атырауской области работники ТОО «Нефтестройсервис Лтд», проводящего реконструкцию установки очистных сооружений, организовали забастовку, требуя увеличения зарплаты на 50%.

В Актюбинской области работники коммунальных служб и коллективы некоторых нефтесервисных компаний также потребовали увеличения зарплаты на 100%.

А правительство было вынуждено в понедельник срочно проводить совещание по факту предзабастовочной ситуации в авиационной отрасли.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к петиции за отставку Кадырова?:
Результаты
Интернет-ТВ
Депутату-единороссу угрожают отрезать голову
Депутату-единороссу угрожают отрезать голову
14.02.2022
Сколько и каких мигрантов необходимо России
Сколько и каких мигрантов необходимо России
13.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Завещания резко подорожали (1)
Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих (0)
Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов (2)
Люди, посмотрите на нашего президента повнимательней, он вам никого не напоминает? (2)
Вместо войны на Украине объявлен праздник (14)
Зачем Голиковой, Мурашко и Поповой нужна была эта контора "Рога и копыта"? (10)
Депутату-единороссу угрожают отрезать голову (0)
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил призывы США и ЕС не посещать Украину с объявлением войны (3)
За что главе совета депутатов в Москве, единороссу Закускину чеченцы обещают отрезать голову? (7)
В Липецке дачники отбили общественного деятеля от сотрудников Центра Э (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Новые митинги казахов: Почему после предостережения Токаева элиты отказываются делиться с народом
Дарья Митина Дарья Митина: История повторяется
Дарья Митина Дарья Митина: Над российским парламентаризмом сгущаются тучи - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Раз, два, три! - ничего не произошло....
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Транзит власти по-туркменски: после Покровителя в стране появится Вождь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss