Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих

В связи с тем, что работодатели и власти отказываются идти на уступки бастующим рабочим и митингующим безработным, то протестующие заметно радикализуются и политизируются. Повсеместно выдвигается требование освобождение всех арестованных во время январских событий.

В Жанаозена на автостанции шестой день продолжаются собрания бастующих рабочих ТОО «Бургылау», требующих не только повышения зарплаты, улучшения условий труда, но и немедленной национализации их предприятия, приватизированного в интересах Тимура Кулибаева еще в 2005-м году по письму Нурсултана Назарбаева.

14 февраля на собрании бастующие выдвинули также политические требования. Они возмутились и рассказами о размахе репрессий и пыток в стране.

По ситуации на вечер понедельника бастовали также работники Жанаозенского отделения РЦКУ-Актау, которые требуют помимо повышения заработной платы включить их предприятие в состав компании «Казахгаз».

14 февраля в Жанаозене возле акимата города прошел массовый митинг безработных, на котором были озвучены новые требования к властям - отменить мораторий на приём на работу, введенный на предприятиях нефтедобычи с 2022 года!

В понедельник забастовали работники ТОО «FTC WIN», обслуживающего компанию "Озенмунайгаз".

Примечательно, но заявили о желании объявить забастовку с 1 марта даже работники ветеринарной станции Бейнеуского района Мангистауской области. Они выдвинули требование немедленного повышения заработной платы на 68% и начисления положенных надбавок. Врач высшей категории со стажем работы 15-40 лет, месячная заработная плата не превышает 50-70 тысяч тенге (112-162 доллара).

Подобные забастовки или угрозы забастовок слышны не только в Мангистауской области.

11 февраля в соседней Атырауской области работники ТОО «Нефтестройсервис Лтд», проводящего реконструкцию установки очистных сооружений, организовали забастовку, требуя увеличения зарплаты на 50%.

В Актюбинской области работники коммунальных служб и коллективы некоторых нефтесервисных компаний также потребовали увеличения зарплаты на 100%.

А правительство было вынуждено в понедельник срочно проводить совещание по факту предзабастовочной ситуации в авиационной отрасли.