Завещания резко подорожали

Стоимость удостоверения завещаний у нотариуса в январе выросла на рекордную величину за всю историю наблюдений, выявил Росстат. В ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50–80%.

За первый месяц 2022 года услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, следует из данных Росстата по январской инфляции.

Рост цен на оформление завещания за один месяц 2022 года сопоставим, например, с их ростом за весь 2019 год.

Нотариусы — это юристы, действующие от лица государства: их деятельность не является коммерческой, тарифы на их услуги регулируются государством. То есть тут трудно все свалить на стихию рынка или жадность отдельных его участников.

Тариф и размер госпошлин неизменны и закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате». Для удостоверения завещания это 100 руб.

Основная часть стоимости нотариальных услуг складывается из цены за «услуги правового и технического характера» - в Москве это 2400 рублей.

И тут, как видим, простор великий - в столице услуги вообще не подорожали, а в Якутии выросли разом на 80 процентов.