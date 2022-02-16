"Конец света" во времена Канта и сейчас

Цепь мировых событий принимает все более острый характер, может начаться ядерная война. Торговые войны ведут США и Китай, США и Россия, возникла угроза настоящей войны в центре Европы на Украине. Мировые цены на сырье ставят рекорды, повсеместно ускоряется инфляция. Социальные противоречия достигли предела, ужасает беспросветная бедность миллионов при баснословном богатстве отдельных семей. Все это вызывают панику у людей во всех странах мира, и они опасаются «конца света».
Такие времена в истории человечества возникали не раз. Вот что говорит по этому поводу И. Кант: «у всех мир начинается с добра — с золотого века, с жизни в раю… Но это счастье скоро исчезает у них как сон, и впадение во зло (моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое) ускоренным шагом торопится к худшему, так что мы теперь (но это теперь так же старо, как и история) живем в последние времена, на пороге у нас день страшного суда и светопреставление» («Религия в пределах только разума» 1793).
Во времена И. Канта (1724-1804) в Европе заканчивалась эпоха феодализма, произошла буржуазная революция во Франции, которая вызвала ряд европейских войн, за которыми последовал период бурного экономического развития.
Значит, представления о конце света возникают накануне революций, после которых следует переход к новой общественной формации и бурный экономический рост приводит к улучшению положения трудящихся классов.
А какой же период вспоминается как золотой век? Если период завершения общественной формации характеризуется обострением социальных противоречий и борьбой классов, то золотым веком называют не иначе как начало формаций, когда вновь народившийся правящий класс наиболее близок к трудящемуся, и оба класса имеют общую цель построения новой общественной формации.
Таким «раем» можно признать СССР, когда равенство обеспечивала тарифная система заработных плат, а правящий класс – интеллигенция был наиболее близок к трудящимся на производстве. Близость классов в решении вопросов труда и быта приносила наибольшую пользу народу, осваивающему новую общественную формацию, в которой не было частной собственности на средства производства, не было рынка свободных цен.
В истории царской России периодом наибольшего социального равенства можно назвать эпоху от Смутного времени до середины 18 века. Еще до Смуты в Московской Руси появилось два новых класса – оседлое крестьянство и мелкопоместное дворянство, которые после победы совместно строили новую формацию на основе оседлого земледелия - крепостничество. Дворянство жило рядом с крестьянами, пока не переехало в города во второй половине 18 века. В реформах Петра I эта близость проявилась наиболее ярко.
В древней Руси таким периодом можно назвать 12 век, когда Юрий Долгорукий и его сын Андрей Боголюбский строили города и села для заселения междуречья Оки и Волги.
Итак, представления о райском прошлом и гибельном настоящем необходимо связать с единственным периодическим процессом в истории – возникновением и гибелью общественных формаций.
Каждая формация имеет начальный восходящий этап, когда классовые различия минимальны, и этап нисходящий, когда классовые противоречия обостряются до гражданской войны и революции.
Сегодня Россия находится на второй стадии госкапитализма. Благодаря свободному ценообразованию и частной собственности он лучше приспособлен к товарному обмену по сравнению с советским госкапитализмом, но и эта форма дошла до предела развития. Это проявляется многосторонним кризисом и убылью населения.
Либеральные методы исчерпали возможность поднять благосостояние народа, а только усиливают социальное неравенство. Назрел переход России к новой общественной формации.
Переход к новой формации произойдет под руководством одного из отрядов интеллигенции, который встанет на точку зрения теории общественных формаций.
Современная оппозиция к этому не готова, она выражает интересы непросвещенных граждан, которые видят рай в прошлом, в СССР или в раннем капитализме. Но эти стадии уже миновали, современный госкапитализм является более высокой ступенью развития и от него возможен переход только вперед к новой общественной формации.
Направленность в будущее задается тем, что сначала усилиями народа создаются новые формы производства. Эти новые формы производства при прежних общественных отношениях вызывают бедность народа и богатство власти. «Рай» наяву приносит только революция, которая перестраивает общественные отношения под новую форму производства.
Современный российский госкапитализм возник на основе советской крупной промышленности и централизованного социального обеспечения. Такая структура общества пригодна только для централизованного, а потому планового управления. Для рыночной экономики она не подходит. Это значит, что Россия готова только для коммунизма.
Материальная и структурная готовность России к коммунизму означает, что достаточно ликвидировать главный негативный процесс в экономике, как положение стабилизируется и начнет улучшаться. Этот негативный процесс, от которого страдает общество – неконтролируемый рост высоких окладов. Для его устранения достаточно внедрить неизменные государственные оклады.
Итак, народные представления о прошлом «рае» и будущем «конце света» отражают свойства общественной формации в канун ее гибели. Такая гибнущая общественная формация в России – государственный капитализм.
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Владимир Петлюк написал 18.02.2022 14:36
Жизнь написал 18.02.2022 11:42
Таки нет написал 16.02.2022 21:04
- то таки так можно буде отучить от пьянства и воровства - то таки да...
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Дурак ты изнасилованный в попу, в твоей идеологии нет ничего, что могло бы отучить людей от пьянства и воровства. Это есть в рыночной политэкономии, но в марксизме есть только прямо противоположные вещи.
хренов-голенищев написал 16.02.2022 20:59
В СССР не было никакого равенства даже близко, а правящим классом интеллигенция не была.
У тех, кто правил СССРом, слово "интеллигенция" было ругательным. Интеллигентом называли того, кого хотели оскорбить. Хотя на бумаге интеллигенцию уважали.
Это примерно как "колхозник", которых в СССР на бумаге тоже уважали, а на деле "колхозник" было презрительным словцом.
"Рабочий" на бумаге тоже был гегемоном, а в реальности все советские дяди и тети мечтали, чтобы их дети не были рабочими.
Если советские понятия о классах принимать за чистую монету, то приходится признать, что правящая прослойка в СССР была деклассированным элементом. Ни к одному из официальных советских классов она не принадлежала.
фсб+ написал 16.02.2022 17:26
читая вумницу написал 16.02.2022 14:36
Александр Загонов... написал 16.02.2022 08:47
Кривоногих-кабаев должен сидеть в тюрьме (Жеглов)! написал 16.02.2022 07:18
в ближайшие десятилетия на России невозможно что-то поправить для улучшения жизни бедного человека, так как Ботоксная крыса сдохнет только лет через 30-ть, а окружение Ботоксной крысы состоит из выдающихся подонков которые не заинтересованны в улучшении жизни простого россиянина и его окультуривования.
Единственный шанс для начала справедливой жизни на России - это война с Западом и Америкой.
Пусть они нас захватят и линчуют Ботокную крысу и его корешей!
4563456782TOTBOGMUDOCTI! написал 16.02.2022 02:48
- Таки у гав-нолигенции в галаве нет ничего, кроме апилок, гав-на и паутины по углам - то таки да! Таки ее вожди - при-здяный из-за угла по галаве пустым мешком адик сахаров, патологический солж, Баба Лера, Алкаш Мордатый таки являются образцами для этих де-генератов! Таки подумать, что она что-то разумное может сделать - то таки уже идиотизм - то таки да... Таки нужно каждой человекообразине ставить сзади рюкзак с ИИ и длинным твердым рычагом! Кака только человекообразина что-то гадостное сделать захочет - то таки ИИ как за-здит ентим рычагом человекообразину - то таки так можно буде отучить от пьянства и воровства - то таки да...