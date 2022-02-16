"Конец света" во времена Канта и сейчас

Цепь мировых событий принимает все более острый характер, может начаться ядерная война. Торговые войны ведут США и Китай, США и Россия, возникла угроза настоящей войны в центре Европы на Украине. Мировые цены на сырье ставят рекорды, повсеместно ускоряется инфляция. Социальные противоречия достигли предела, ужасает беспросветная бедность миллионов при баснословном богатстве отдельных семей. Все это вызывают панику у людей во всех странах мира, и они опасаются «конца света».

Такие времена в истории человечества возникали не раз. Вот что говорит по этому поводу И. Кант: «у всех мир начинается с добра — с золотого века, с жизни в раю… Но это счастье скоро исчезает у них как сон, и впадение во зло (моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое) ускоренным шагом торопится к худшему, так что мы теперь (но это теперь так же старо, как и история) живем в последние времена, на пороге у нас день страшного суда и светопреставление» («Религия в пределах только разума» 1793).

Во времена И. Канта (1724-1804) в Европе заканчивалась эпоха феодализма, произошла буржуазная революция во Франции, которая вызвала ряд европейских войн, за которыми последовал период бурного экономического развития.

Значит, представления о конце света возникают накануне революций, после которых следует переход к новой общественной формации и бурный экономический рост приводит к улучшению положения трудящихся классов.

А какой же период вспоминается как золотой век? Если период завершения общественной формации характеризуется обострением социальных противоречий и борьбой классов, то золотым веком называют не иначе как начало формаций, когда вновь народившийся правящий класс наиболее близок к трудящемуся, и оба класса имеют общую цель построения новой общественной формации.

Таким «раем» можно признать СССР, когда равенство обеспечивала тарифная система заработных плат, а правящий класс – интеллигенция был наиболее близок к трудящимся на производстве. Близость классов в решении вопросов труда и быта приносила наибольшую пользу народу, осваивающему новую общественную формацию, в которой не было частной собственности на средства производства, не было рынка свободных цен.

В истории царской России периодом наибольшего социального равенства можно назвать эпоху от Смутного времени до середины 18 века. Еще до Смуты в Московской Руси появилось два новых класса – оседлое крестьянство и мелкопоместное дворянство, которые после победы совместно строили новую формацию на основе оседлого земледелия - крепостничество. Дворянство жило рядом с крестьянами, пока не переехало в города во второй половине 18 века. В реформах Петра I эта близость проявилась наиболее ярко.

В древней Руси таким периодом можно назвать 12 век, когда Юрий Долгорукий и его сын Андрей Боголюбский строили города и села для заселения междуречья Оки и Волги.

Итак, представления о райском прошлом и гибельном настоящем необходимо связать с единственным периодическим процессом в истории – возникновением и гибелью общественных формаций.

Каждая формация имеет начальный восходящий этап, когда классовые различия минимальны, и этап нисходящий, когда классовые противоречия обостряются до гражданской войны и революции.

Сегодня Россия находится на второй стадии госкапитализма. Благодаря свободному ценообразованию и частной собственности он лучше приспособлен к товарному обмену по сравнению с советским госкапитализмом, но и эта форма дошла до предела развития. Это проявляется многосторонним кризисом и убылью населения.

Либеральные методы исчерпали возможность поднять благосостояние народа, а только усиливают социальное неравенство. Назрел переход России к новой общественной формации.

Переход к новой формации произойдет под руководством одного из отрядов интеллигенции, который встанет на точку зрения теории общественных формаций.

Современная оппозиция к этому не готова, она выражает интересы непросвещенных граждан, которые видят рай в прошлом, в СССР или в раннем капитализме. Но эти стадии уже миновали, современный госкапитализм является более высокой ступенью развития и от него возможен переход только вперед к новой общественной формации.

Направленность в будущее задается тем, что сначала усилиями народа создаются новые формы производства. Эти новые формы производства при прежних общественных отношениях вызывают бедность народа и богатство власти. «Рай» наяву приносит только революция, которая перестраивает общественные отношения под новую форму производства.

Современный российский госкапитализм возник на основе советской крупной промышленности и централизованного социального обеспечения. Такая структура общества пригодна только для централизованного, а потому планового управления. Для рыночной экономики она не подходит. Это значит, что Россия готова только для коммунизма.

Материальная и структурная готовность России к коммунизму означает, что достаточно ликвидировать главный негативный процесс в экономике, как положение стабилизируется и начнет улучшаться. Этот негативный процесс, от которого страдает общество – неконтролируемый рост высоких окладов. Для его устранения достаточно внедрить неизменные государственные оклады.

Итак, народные представления о прошлом «рае» и будущем «конце света» отражают свойства общественной формации в канун ее гибели. Такая гибнущая общественная формация в России – государственный капитализм.