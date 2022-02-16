Путин в очередной раз "слил" Донбасс

Призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР. Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

"Голосование в Государственной думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", — отметил Путин.

По его словам, совершенно очевидно, что в России "подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

"Мы будем и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — добавил Путин.

***

Если я правильно понял путинскую иронию, ему на общественное мнение насрать (это теперь легальный дипломатический термин).

Посол России в Швеции заявил, что "нам насрать на западные санкции"

Это депутаты получают власть от народа, а президент, видимо, непосредственно от бога.

То, что Донбасс сдают, разменивают и разыгрывают, не новость - уже 8 лет так. Привыкли.

Письмо Януковича или как Путин испугался ввести войска на Украину

Но впервые президент в столь пренебрежительной форме высказался о мнении народа, которым управляет.

При таком отношении власти к народу России, жителям Донбасса ловить, понятно, нечего.

А.Б.