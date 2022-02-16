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Московский листок

Путин в очередной раз "слил" Донбасс

Опубликовано 16.02.2022 в разделе комментариев 29

украина война киев
Путин в очередной раз "слил" Донбасс

Призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР. Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

"Голосование в Государственной думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", — отметил Путин.

По его словам, совершенно очевидно, что в России "подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

"Мы будем и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — добавил Путин. 

***

Если я правильно понял путинскую иронию, ему на общественное мнение насрать (это теперь легальный дипломатический термин).

Посол России в Швеции заявил, что "нам насрать на западные санкции"

Это депутаты получают власть от народа, а президент, видимо, непосредственно от бога.

То, что Донбасс сдают, разменивают и разыгрывают, не новость - уже 8 лет так. Привыкли.

Письмо Януковича или как Путин испугался ввести войска на Украину

Но впервые президент в столь пренебрежительной форме высказался о мнении народа, которым управляет.

При таком отношении власти к народу России, жителям Донбасса ловить, понятно, нечего.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 29
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Вся эта травля "бумажного тигра, готовящегося к прыжку"
С.П.Вдиван написал 18.02.2022 14:23
затеяна превентивно ради нейтрализации вмешательства эРиФеи в войну на Донбасе, которая уже начинает переходить в горячую очень фазу, и после закрытия ОИ быстро достигнет апогея. В основном это будет массированное закидывание натовскими снарядами прифронтовой полосы ЛДНР с медленным продвижением уропов на выжженные позиции. Все как при осаде Севастополя в Крымскую войну. Танковые контрудары со стороны ЛДНР затруднительны из-за распутицы и слабой защищенности их танков от действий ударных беспилотников.
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(без названия)
Насмехайченко. написал 17.02.2022 12:04
Пока слышим невнятные многостраничные хрюки, да призывы оппозиции к войне с Украиной. И хоть бы одна жозепа за 8 лет назвала хоть бы одну причину, по которой мы должны пачкаться о 404.
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(без названия)
ходжа написал 16.02.2022 21:34
Ну, как вам сказать, обнуленный насрал себе в штаны. А если учесть его обещания транзита газа через бандеровщину опосля 2024 года, то не просто насрал, а высрал целую "кучу беглова". Все это удивит тех, кто незнаком с реальной властью в нашей раше. А интересы этой, реальной власти, с интересами государства "российская федерация" не совпадают вообще никак.
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(без названия)
Крокодайл написал 16.02.2022 15:29
Очередная "гениальная" многоходовочка по сливу и предательству интересов русских! Ничего удивительного, просто бизнес!
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Re: Re: Ходят в тайгу парою педерасты старые!
А.уе написал 16.02.2022 15:26
Типа "иван" типа "рюсский" - грязный блудливый пидорас, воняющий из психушки! Даешь интернет в каждую дурку!
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Это позор для живых и мертвых!
Protest написал 16.02.2022 12:29
&#171;Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Об этом сообщает "Рамблер
Как раз народ так не считает!Не сделано главное-Донбасс и Луганск кажднодневно находиться под обстрелом, Именно гаранат не дал ополченцам освободить южные районы от разбежавшихся фашистов.И сегодня он не признает независимость этих республик, тем самым оставляя их на дальнейшее истребление фашистами! А минские соглашения -это о блеф, пустая бумажка из-за которой продолжает литься кровь русских людей! Такая политика привела к тому , что вооруженная америка и европа на территории СССР!Это позор для живых и мертвых!
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(без названия)
Нпгревайчик написал 16.02.2022 11:53
В октябре 2020 г. Стало известно о финансировании британским МИДом антироссийских СМИ и прочих "независимых" медуз.
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Re:Вот это место
хахахахахахахахахахххддд написал 16.02.2022 10:05
"Мы будем и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", &#8212; добавил Путин.
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(без названия)
Группа товарищей написал 16.02.2022 10:03
Полагаем, было бы негуманно предложить автору процитировать то место в выступлении Путина, где он заявил: Признавать ЛДНР не будем". Мы это место не нашли.
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Re: Если каждый Баранов свое мнение будет считать общественным, где же столько санитаров набрать?
хахахахахахахахахахххддд написал 16.02.2022 09:48
"Каждый Баранов" опирается в своей оценке на Конституцию РФ, ст.3 (Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления). Дума, орган государственной власти, проголосовала за признание ДНР подавляющим большинством.
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Изыди!
Amin написал 16.02.2022 09:47
Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной-internet
И куда этот маразматик все время лезет и мутит воду. Этот бес роь заказу сеет хаус и войны среди народов. Он дьявол?
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(без названия)
Трикстер написал 16.02.2022 09:36
Я буду исходить...исходя из не до конца... (В.Путин о проблеме Донбасса)
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(без названия)
Депутат написал 16.02.2022 09:12
Я депутат я депутат
Я ем хамон и пармезан
Плевать хотел я на народ
Буду врать и воровать
Денег много у меня
Всех куплю на свете я
Не боюсь я санкций и бунтовщиков
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(без названия)
Приятного аппетита написал 16.02.2022 09:11
В меню столовой Госдумы входят такие продукты как икра черная и красная, крабы камчатские, гребешки, фуагра, буженина,хамон, сливочное масло вологодское,яйца фермерские , пельмени ручной работы из парной телятины и многое другое. На десерт подают эклеры, ромовую бабу,торты и пирожные. Поставщики продуктов фермеры Герман Стерлигов,Олег Сирота и другие. Пальмовое масло в столовой Госдумы запрещено! Надо донести правду до каждого!
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Очередной слив Донбасса -
VvPp написал 16.02.2022 08:52
это будет очередной позор для РФ и всех нас. Прав Стрелков - за сливом Донбасса неизбежно будет сдача Крыма и развал России. Признание ДНР и ЛНР и защита их всеми способами - единственный выход из того кошмара, который стал следствием слива Донбасса в 2014. Мы и так уже не те русские, кто спас страну в 1941-45. Мы станем никем, если предадим своих братьев на Донбассе. И лишимся права даже Победой гордиться. Ели Украина возьмет Донбасс ит проведет там чистку, то оставшееся население будет люто ненавидеть Россию и русских, хуже бандеровцев. Так ненавидеть, как ненавидят предателей.
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(без названия)
Сроник7766? написал 16.02.2022 08:44
Если каждый Баранов свое мнение будет считать общественным, где же столько санитаров набрать?
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(без названия)
2213 написал 16.02.2022 08:24
"Депутаты парламента в россии ориентируются на общественное мнение,ориентируются на мнение своих избирателей и тонко его чувствуют".-Учитывая последние выборы в гос.думу,и то,каким образом депутаты вообще стали депутатами,высказывание г-на гаранта можно толковать,только,как "издевательскую шутку",потому,что на самом деле,пропихнутые бульдозером депутаты,ни на какое общественное мнение не ориентируются,а до избирателей им и дела никакого нет.Единственно на что ориентируется едроссовский бешеный принтер,так это-на мнение самого гаранта и его ближайшего окружения,чтобы,просто это мнение "штампануть",и ждать,когда поступит следующее.а уж насколько оно будет соотносится с мнением электората,депутатам полностью наплевать,потому,что не народ их в думу избирал.При таком раскладе,роль госдумы превращается в обязанности простого секретаря,задача которого всего лишь-поставить печать на уже подписанную бумажку,а все разговоры о том-"кто и кого там-тонко чувствует",для сегодняшней российской действительности,не что иное,как-"фантастические бредни".
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Re: Re: Ходят в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!--Жеглов! написал 16.02.2022 08:13
Вонятко, а че тябя так колбасит от украинцев, что ты их готов убивать?
Начни с России - начни убивать украинцев живущих на России.
Прям по фамилиям - у кого на "о" заканчивается - тех и убивай. Ботоксная крыса только спасибо тебе скажет и орден выдаст за заслуги перед отечеством 2-ой степени.
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(без названия)
Путин согласен написал 16.02.2022 08:08
В связи с заявлением посла России в Швеции о постоянной дефекации государства РФ на международное право, начинается применение санкции в соответствии с планом.
С первого мая 2022 начинается точечное применение операции принуждение к миру:
10 мая 2022 сын Дмитрия Анатольевича Медведева депортируется из США с обнулением владением имуществом;
20 мая 2022 Роман Аркадьевич Абрамович депортируется из Британии с обнулением владением имуществом;
1 июня 2022 дети Юрия Михайловича Лужкова депортируются......
На столе висит программа ать не больше килограмма!
Каждый месяц приостановка и запрет на кредиты РФ, покупка облигаций города Москва, как центра мирового террора, экстремизма и русского нацизма, далее приостановка внешней торговли с РФ - ни одного барреля нефти.......
Условия простые - забирайте граждан РФ с территории Украины, из ОРДЛО - никто не держит, граждане чужой страны должны пркинуть Украину на стройки России. В Крыму должен быть проведен референдум под эгидой НАТО, ООН.
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(без названия)
Макеев написал 16.02.2022 08:03
Баранов, наверное, опросил каждого россиянина. Депутаты и народ живут в разных вселенных
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