Путин в очередной раз "слил" Донбасс

Призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР. Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.
"Голосование в Государственной думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", — отметил Путин.
По его словам, совершенно очевидно, что в России "подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".
"Мы будем и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — добавил Путин.
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Если я правильно понял путинскую иронию, ему на общественное мнение насрать (это теперь легальный дипломатический термин).
Посол России в Швеции заявил, что "нам насрать на западные санкции"
Это депутаты получают власть от народа, а президент, видимо, непосредственно от бога.
То, что Донбасс сдают, разменивают и разыгрывают, не новость - уже 8 лет так. Привыкли.
Письмо Януковича или как Путин испугался ввести войска на Украину
Но впервые президент в столь пренебрежительной форме высказался о мнении народа, которым управляет.
При таком отношении власти к народу России, жителям Донбасса ловить, понятно, нечего.
А.Б.
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С.П.Вдиван написал 18.02.2022 14:23
Насмехайченко. написал 17.02.2022 12:04
ходжа написал 16.02.2022 21:34
Крокодайл написал 16.02.2022 15:29
А.уе написал 16.02.2022 15:26
Protest написал 16.02.2022 12:29
Как раз народ так не считает!Не сделано главное-Донбасс и Луганск кажднодневно находиться под обстрелом, Именно гаранат не дал ополченцам освободить южные районы от разбежавшихся фашистов.И сегодня он не признает независимость этих республик, тем самым оставляя их на дальнейшее истребление фашистами! А минские соглашения -это о блеф, пустая бумажка из-за которой продолжает литься кровь русских людей! Такая политика привела к тому , что вооруженная америка и европа на территории СССР!Это позор для живых и мертвых!
Нпгревайчик написал 16.02.2022 11:53
хахахахахахахахахахххддд написал 16.02.2022 10:05
Группа товарищей написал 16.02.2022 10:03
хахахахахахахахахахххддд написал 16.02.2022 09:48
Amin написал 16.02.2022 09:47
И куда этот маразматик все время лезет и мутит воду. Этот бес роь заказу сеет хаус и войны среди народов. Он дьявол?
Трикстер написал 16.02.2022 09:36
Депутат написал 16.02.2022 09:12
Я ем хамон и пармезан
Плевать хотел я на народ
Буду врать и воровать
Денег много у меня
Всех куплю на свете я
Не боюсь я санкций и бунтовщиков
Приятного аппетита написал 16.02.2022 09:11
VvPp написал 16.02.2022 08:52
Сроник7766? написал 16.02.2022 08:44
2213 написал 16.02.2022 08:24
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!--Жеглов! написал 16.02.2022 08:13
Начни с России - начни убивать украинцев живущих на России.
Прям по фамилиям - у кого на "о" заканчивается - тех и убивай. Ботоксная крыса только спасибо тебе скажет и орден выдаст за заслуги перед отечеством 2-ой степени.
Путин согласен написал 16.02.2022 08:08
С первого мая 2022 начинается точечное применение операции принуждение к миру:
10 мая 2022 сын Дмитрия Анатольевича Медведева депортируется из США с обнулением владением имуществом;
20 мая 2022 Роман Аркадьевич Абрамович депортируется из Британии с обнулением владением имуществом;
1 июня 2022 дети Юрия Михайловича Лужкова депортируются......
На столе висит программа ать не больше килограмма!
Каждый месяц приостановка и запрет на кредиты РФ, покупка облигаций города Москва, как центра мирового террора, экстремизма и русского нацизма, далее приостановка внешней торговли с РФ - ни одного барреля нефти.......
Условия простые - забирайте граждан РФ с территории Украины, из ОРДЛО - никто не держит, граждане чужой страны должны пркинуть Украину на стройки России. В Крыму должен быть проведен референдум под эгидой НАТО, ООН.
Макеев написал 16.02.2022 08:03