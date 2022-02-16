Плакат на заборе как биологическая угроза

А. Гартман (известный кузбасский правозащитник, организатор кампаний в защиту прав шахтеров инвалидов, сам пенсионер-шахтёр с 24-летним стажем работы в забое) получил на 14 февраля 2022 г. вызов в полицию и в суд. Причина -плакат, вывешенный им на собственном заборе, не только разросся до размеров массовой акции протеста, но и создал биологическую угрозу. Как это произошло? Разберем подробнее.

Предыстория данных событий - разгон в Москве схода в поддержку бастующих рабочих в Казахстане. Идея, что не надо объявлять террористами и расстреливать людей, за то, что они недовольны ростом цен на газ, высоким уровнем безработицы, тотальным запретом профсоюзов и другими социальными проблемами, почему-то пришлась столичным властям сильно не по нраву. Участников протеста оперативно похватали, забросили в автозак и развезли по отделениям. Корреспондента Е. Сидоренкову оставили ночевать до суда. Потом написали сутки ареста за неповиновение правоохранителям и выпустили.

Еще одному участнику акции, А. Зимбовскому, дали сначала 15 суток за неповиновение, а сразу после выхода из спецприемника еще 15 суток за многократное нарушение правил проведения пикетирования. В результате сочетания кампании поддержки и хорошей работы защитников (Александра Саламова и Марии Красовой) суд второй инстанции арест отменил. В итоге из вторых 15 суток Зимбовский проторчал в спецприемнике только 5.

Ну а теперь перейдем уже к истории.

14 января Александра Гартмана (Киселевск, Кузбасс) принял участие в кампании в защиту А.Зимбовского. Повесил на заборе собственного участка плакат: «Геноциду нет! Свободу Александру Зимбовскому! Кузбасс!!!». Сфотографировался рядом с плакатом, переслал фото знакомым журналистам. Спустя несколько дней, он был вызван в полицию. Полицию вообще, а майора Егор Щелякин в частности интересовало кто был заказчиком данной акции? Какой куратор?

«Зимбовский писал про меня и про Кузбасс, выходил на пикеты с лозунгом "Президент, услышь шахтёра!" Я узнал, что его незаконно задержали и решил поддержать этого человека», - публично заявил Александр Гартман по поводу данных вопросов.

Далее полиция развила бурную деятельность. Был привлечен некий эксперт преподаватель Кемеровского института культуры Даниил Огнев, установивший, что плакат, повешенный на собственном заборе является "публичным мероприятием". Вот до чего дошла культура – законы уже трактует с экспертной силой. Интересно, а нужны ли нам судьи, прокуроры, и следователи, и дознаватели если есть эксперты по культуре.

14 февраля Гартмана вызвали повесткой в полицию, где и составили протокол ч. 1 ст. 20.2 КоАП. В соответствии с опусом майора Шелякина А. Гартман был виновен не только в нарушении правил проведения массовых (напоминаю в одиночку у собственного забора акций), но и в нарушении распоряжения Кузбасского губернатора о "режиме повышенной готовности" в Кемеровской области (и прочих мерах по борьбе с новомодной хворью). Как плакат, повешенный на собственный забор может стать источником новомодной хворобы? Автор думает, что для того что бы это понять ему нужно перечитать труды великого русского этнограф Салтыкова-Щедрина.

После составления протокола Гартмана отвезли в суд и вскоре объявили, что заседание состоится в течении двух месяцев. О времени он (Гартман) будет уведомлен. Наверно судье нужно очень много времени на раздумья о том, что делать с произведением совместного гения культуролога Огнева и майора Щелякина.