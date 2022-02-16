Что будет в РФ после уничтожения США?

Доктор военных наук Сивков предложил четыре варианта реагирования РФ на ядерную угрозу США.
Ядерная война между Россией и США может привести к тотальному уничтожению этих стран, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
В публикации автора, получившей название "Путь к армагеддону", предлагается четыре варианта реагирования Москвы на ядерную угрозу со стороны Вашингтона.
Первый вариант предполагает нанесение Россией упреждающего ядерного удара по США и их союзникам. "В этом случае до объектов поражения дойдут практически все боевые блоки, и США прекратят свое существование как государство", - уверяет эксперт, допуская, что ответный удар будет лишь на 30-40 процентов слабее превентивного и "нанесет России чудовищный ущерб".
Второй вариант - нанесение упреждающего ядерного удара с началом уничтожения американской стороной российских стратегических сил сдерживания (ССС) обычным оружием. "Противником будет нейтрализована лишь небольшая часть нашего ядерного потенциала - не более 10-12 процентов. Последствия такого удара для США будут столь же катастрофичны, как и в первом варианте", - уверяет автор.
Третий вариант - нанесение ответно-встречного ядерного удара, в котором может принять участие от 40-50 до 70-75 процентов российского ядерного потенциала. По мнению заместителя президента РАРАН, в результате взаимных ударов "обе страны фактически прекратят свое существование".
"Четвертый вариант предполагает нанесение ответного ядерного удара. Надо признать, что этот вариант действий России будет наиболее вероятным. В этом случае до целей на территории США смогут дойти, по разным оценкам и при различных вариантах развития обстановки, от 15-20 до 25-30 процентов от исходного числа российских боевых блоков", - уверяет автор, отмечая, что "этим ударом будет уничтожена большая часть американской экономики, но не вся".
Сивков уверен, что в результате ядерной войны между Россией и США "сама цивилизация останется и ее лидерами станут другие страны, такие, в частности, как Китай, Индия, Бразилия". По его мнению, последствием конфликта на российской и американских территориях станет наступление не "ядерной зимы", а "ядерной осени".
В ноябре 2020 года Сивков заявил, что Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами. "Это может быть создание группировки сил, способной уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента", - уверял автор.
В октябре 2018 года эксперт допустил, что Россия может асимметрично ответить США, создав 40-50 ядерных боеприпасов гиперкалибра (более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте) для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или сверхдальних торпед, которые обеспечат доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например Йеллоустонский супервулкан, разломы Тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия.
В феврале того же года зампрезидента РАРАН предложил создать противоастероидную термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.
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скромный неизвестный написал 17.02.2022 03:27
65096712TOTTBOGJAVAM! написал 17.02.2022 02:25
Еще находятся Дебилы, рассуждающие о возможности удара по стране, которая помешала кремлевским Гопникам творить преступления на международной арене?! РФ, из-за ограбления Путиками и узурпации ими власти, - убогая отсталая страна, вынужденная даже электронные составляющие ракет закупать в Китае! Никаких реваншистских надежд!От России, в случае вые...я, останется радиоактивная пустыня, которую, со временем займут китайцы! "
- Ой я Вас таки умоля-яя-юю! То ну подохнешь ты - кому от этого будет плохо! Таки ху-уес-осов, ублюдков, готовых с-осать амерским фашикам и причмокивать - таки по всему миру дояху! Что-таки нибудь и останется - не без этого - таки, разве-что вас до корней китаезы зачистят - то будет таки да!
Трикстер написал 16.02.2022 19:48
Можно было бы накатать и сорок четыре с участием марсиан.
фсб+ написал 16.02.2022 17:22
населюков в топку
очень удобно
ЗАЧЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ ТРЯСЛИСЬ ОТ СТРАХА? написал 16.02.2022 15:26
Термоядерная бомба в несколько десятков раз мощнее атомной.
Следовательно, вся Москва и Ближнее Подмосковье превратятся в груду щебня.
Добавьте к этому еще зону сплошных пожаров и радиоактивного заражения.
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Последние 20 лет Путин и его пацаны вкладывали наворованное в дорогие квартиры в Москве и строили 3-х этажные особняки в Подмосковье.
Туда стаскивался антиквариат, драгоценности, валюта, золото и т.п.
Теперь все "нажитое непосильным трудом" погибнет.
Борони написал 16.02.2022 15:17
Федя- злой написал 16.02.2022 14:35
что русские не прочитают): написал 16.02.2022 14:04
Это самая высокая гора на Южном Урале (1,640 м), она находится в пределах природного заповедника Южного Урала.
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По утверждениям официальных лиц США в горе Ямантау содержится огромный секретный бункерный комплекс российского правительства или российских вооруженных сил, подобный бункерному комплексу военного назначения Вооруженных сил США NORAD в горе Шайенн (США), расположенному в штате Колорадо, в окрестностях города Колорадо-Спрингс."
Путин способен ее нажать. написал 16.02.2022 13:36
...
"Есть на Южном Урале гора -
Ямантау она называется,
А под нею большая "нора"
Где верхушка страны укрывается.
.
Там резервы хранятся всего,
Чтоб хватило на многие годы,
Полагают - на случай чего
Обеспечат с лихвой целый город.
.
Разразится большая война,
Вся "элита" на время попрячется,
А погибнет народ - ерунда,
Ведь и так здесь бесцельно корячится.
.
Жить придется среди подлецов,
На друг друга чертами похожих,
У них Вовино будет лицо,
Правда лет через тысячу, может.
.
А народы исчезнут везде,
В США не спасется элита,
От цунами не скрыться нигде,
Континенты поскольку на плитах.
.
Ямантау - "плохая гора",
Там народ о ней так отзывается,
Слух идет, что под нею "нора" -
"Путин-город" она величается."
тупое генеральское быдло. написал 16.02.2022 13:21
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Из рассказа об атомной бомбардировке Хиросимы мне больше всего запомнилось, как по улицам бежали живые факелы, с которых чулками слезала кожа.
Они кричали "Горячо!", бросались в каналы и сразу же умирали.
Потом все каналы в Хиросиме были забиты трупами.
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Даже в Москве нет противоатомных убежищ - их все ликвидировали за время ельцинско-путинского капитализма.
В Хиросиме сразу погибло 70 тыс. человек.
Термоядерная бомба в несколько десятков раз мощнее атомной.
В Москве сразу погибнет миллион человек или больше.
.
О какой ядерной войне мечтает эта генеральская сволочь?
Видимо, он надеется, что Путин возьмет его с собой в противоатомную нору под горой на Южном Урале.
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Только оттуда вы не выйдете, иначе вас повесят за ноги, как Муссолини, на Красной площади.
у написал 16.02.2022 11:52
Было бы хорошо если империи зла коим являются США исчезли с карты мира
Лбобробтблб написал 16.02.2022 11:16
не??
и все будут сидеть и утираться??
цепная реакция она такая цепная
Антидурак написал 16.02.2022 10:58