Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1. Вместо войны на Украине объявлен праздник https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Средняя цена авто с пробегом в России выросла за год на 60% 3 Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Правительство избавит россиян от импортной электроники 5 Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих https://forum-msk.org/material/news/1... 6 В России может оказаться под запретом производство и продажа крепкого алкоголя в пластиковой таре, 7 Завещания резко подорожали https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье, 9 Украина может пропустить Евровидение из-за Крыма



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться