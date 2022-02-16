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Московский листок

Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

Опубликовано 16.02.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Вместо войны на Украине объявлен праздник https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Средняя цена авто с пробегом в России выросла за год на 60%

3 Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Правительство избавит россиян от импортной электроники

5 Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих https://forum-msk.org/material/news/1...

6 В России может оказаться под запретом производство и продажа крепкого алкоголя в пластиковой таре,

7 Завещания резко подорожали https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье,

9 Украина может пропустить Евровидение из-за Крыма



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Всего комментариев к статье: 1
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реновация забуксовала
на юге столицы написал 16.02.2022 12:14
А как правильно написать дипломную работу на тему:Готовность жилищно-строительной отрасли к цифровой экономике?-интересуется робототехника для строительства жилья.
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