Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1. Вместо войны на Украине объявлен праздник https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Средняя цена авто с пробегом в России выросла за год на 60%
3 Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Правительство избавит россиян от импортной электроники
5 Северо-запад Казахстана потрясают забастовки и манифестации рабочих https://forum-msk.org/material/news/1...
6 В России может оказаться под запретом производство и продажа крепкого алкоголя в пластиковой таре,
7 Завещания резко подорожали https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье,
9 Украина может пропустить Евровидение из-за Крыма
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на юге столицы написал 16.02.2022 12:14