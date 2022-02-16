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Московский листок

Кому выгодна война с Украиной и какие задачи она решит

Опубликовано 16.02.2022 в разделе комментариев 3

#украина #иванов #война

Последнее время нас убеждают, что война России и Украины неизбежна.

Милитаристская истерика в мировом информационном поле буквально зашкаливает. С какой целью это делается и кому на самом деле выгодна война России и Украины, России с США и НАТО? Какие задачи должен решить военный конфликт? Зачем вообще существуют войны, кто и с какой целью их затевает?

Для ответа надо понять, что лежит в основе развития человеческой цивилизации. Как желание творчества и творческой свободы входит в конфликт с ложной системой координат, которую обществу и личности навязывает государственная система? Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: без государства
Пушкин написал 17.02.2022 11:51
в лучшем случае скакал бы со своей дружиной по пушкинским горам, да собирал бы лично дань с пейзан. Да и то это было уже какое-то государство, да даже и не какое-то, а ранний феодализм. А вообще до государства был бы сказитель, бард.
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на самом деле
чтобы написал 17.02.2022 11:18
нагибать европку Батюшкой и Матушкой по заветам Рокфелеров-Хрущева, Никсона-Брежнева, Бушей-Путина. Отопительный сезон заканчивается "война" проходит, это естественно. Но будут новые пиндостанские придумки и мутки и верный кремль не подкачает, (а накачает).
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(без названия)
ДЬЯК написал 16.02.2022 19:38
Маркс кажется говорил что коммунизм-высшая стадия человеческого общества.На самом деле,высшая стадия человеческого общества-как раз ГОСУДАРСТВО.И именно в рамках ГОСУДАРСТВА(а оно существует практически с самого начала человеческой цивилизации)человечество умеет договариваться,солидаризироваться,кооперироваться.Да и образ светлого,хорошего будущего подразумевает как раз образ светлого и хорошего государства.Творческое начало действительно,есть в каждом человеке.И у Пушкина действительно были трения с царем и его окружением.Но если бы он не жил в ГОСУДАРСТВЕ,то все его творчество в лучшем случае,просто бы осталось в виде сказок и легенд,а то и просто забылось бы.Да и ВСЕ деятели науки,культуры,искусства-ВСЕ проявили себя именно в рамках государства.А о том что государство ЗАЩИЩАЕТ нас от преступников,агрессоров и оккупантов(то что современное государство это плохо делает-другой вопрос)про это вообще не говорю.Потому и нужны государственная система и государственная машина.Вот примерно так.
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