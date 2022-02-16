Кому выгодна война с Украиной и какие задачи она решит

Последнее время нас убеждают, что война России и Украины неизбежна.

Милитаристская истерика в мировом информационном поле буквально зашкаливает. С какой целью это делается и кому на самом деле выгодна война России и Украины, России с США и НАТО? Какие задачи должен решить военный конфликт? Зачем вообще существуют войны, кто и с какой целью их затевает?

Для ответа надо понять, что лежит в основе развития человеческой цивилизации. Как желание творчества и творческой свободы входит в конфликт с ложной системой координат, которую обществу и личности навязывает государственная система? Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.