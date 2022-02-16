Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной

Президент США Джо Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной.

"Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал глава Белого дома.

***

Интересно, а вчера он в нее еще верил?

Или даже когда называл конкретную дату начала войны, 16 февраля, тоже не верил?

Нам, конечно, следовало бы гордиться: ни к каким индонезийцам или бразильцам президент США со специальным обращением не адресуется, хотя тех и больше, чем нас. Мы, конечно, крутые, как тот пацан с раёна, который отбирает недоеденный чизбургер у чистенького ученика элитной гимназии.

Но почему бы не обратиться к украинцам?

Мол, извините, ребята, мы вас маленько попользовали, а теперь идите, делайте что хотите...

Ну, про жителей ДНР и ЛНР вообще речи не идет, их вообще за людей никто не считает. Они как индейцы, идут на скальпы. Им даже резервацию, и то признать не хотят...

Вот и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал: "Я бы не сказал, что мы находимся накануне полномасштабной войны… Я не верю, что Россия собирается вторгнуться в Украину, как это сделал Гитлер в 1941 году…"

А вчера верил?

Вчера глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире радио BBC заявил, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае эскалации на Украине. Вчера заявил.

А сегодня что, газопровод уже заработал? Нет?

А.Б.