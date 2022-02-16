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Московский листок

Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной

Опубликовано 16.02.2022 в разделе комментариев 10

война россия
Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной

Президент США Джо Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной.

"Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал глава Белого дома.

***

Интересно, а вчера он в нее еще верил?

Или даже когда называл конкретную дату начала войны, 16 февраля, тоже не верил?

Нам, конечно, следовало бы гордиться: ни к каким индонезийцам или бразильцам президент США со специальным обращением не адресуется, хотя тех и больше, чем нас. Мы, конечно, крутые, как тот пацан с раёна, который отбирает недоеденный чизбургер у чистенького ученика элитной гимназии.

Но почему бы не обратиться к украинцам?

Мол, извините, ребята, мы вас маленько попользовали, а теперь идите, делайте что хотите...

Ну, про жителей ДНР и ЛНР вообще речи не идет, их вообще за людей никто не считает. Они как индейцы, идут на скальпы. Им даже резервацию, и то признать не хотят...

Вот и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал: "Я бы не сказал, что мы находимся накануне полномасштабной войны… Я не верю, что Россия собирается вторгнуться в Украину, как это сделал Гитлер в 1941 году…"

А вчера верил?

Вчера глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире радио BBC заявил, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае эскалации на Украине. Вчера заявил. 

А сегодня что, газопровод уже заработал? Нет?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Квач написал 17.02.2022 10:45
Пора повернуть стволы против бандитов Путлера! Неужели воевать за их награбленные миллиарды?!
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Федя- злой написал 17.02.2022 08:47
Гражданам РФии конечно не до войны и не нужна им Дуркаина, им бы кредиты в срок выплатить! На тему войны надо в Кремле говорить, так вроде это уже было. Так что обращение не по адресу, господа!
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ходжа написал 16.02.2022 22:05
А великий обнуленный обещал транзит газа через бандеростан после 2024 года... Интересы российского государства и интересы кукловодов, управляющих администрацией под названием "правительство РФ", это разные интересы.
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фсб+ написал 16.02.2022 21:59
джо меньше слов больше дела
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весельчак написал 16.02.2022 19:05
В России относительно войны с Украиной ситуация похожа на армянскую.
Там все были за войну с Азербайджаном (до победного конца), но чтобы на войну погнали не его (патриотичного армянина), а соседа и его сына.
Поэтому итог войны таков, как он есть. Подобные настроения есть гарантия поражения.
В России примерно каждый второй за войну с Украиной (включая Баранова), но желающих бесплатно воевать самим не так уж много - примерно 0,001%. Не больше.
Желающих воевать за деньги примерно столько же.
Что касается "жителей ДНР и ЛНР", то у них сейчас российский паспорт дает определенные преимущества. Но большинство донетчан и луганцев побрезговали этой благодатью. А те, кто все же получили, наполовину уже свалили из региона. Оставшиеся держат под подушкой и украинский паспорт. Таких, кто получил российский паспорт, но выбросил украинский, там нет вообще.
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ДЬЯК написал 16.02.2022 15:45
А что еще ему сказать?Америка потерпела очередное крупное геополитическое поражение,поэтому Байдену нужно хоть как то оправдаться.Но следующий шаг должна сделать Россия.А именно-признать ДНР и ЛНР,а если это будет противоречить Минским соглашениям,то Украина и так их никогда не соблюдала.Далее,ввести войска,и давать жесткий отпор на все провокации Украины.
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Нагляделись написал 16.02.2022 15:22
Лживей Кремля во внешней политике пока еще не существует! Главное у них за спиной разоренная, разграбленная ими же Россия, убитые наука, образование, культура, умирающий бизнес и сортиры на улице без задней стенки! И безнаказанное воровство, воровство, воровство....отжим, откат! Стране писец!
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(без названия)
Никчемский написал 16.02.2022 13:37
Мне одному кажется, что текст для Байдена набирали Якушев и Олин?
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б написал 16.02.2022 11:49
Ложь и обман основа политики США.
Нагадили, развалили Украину, а теперь переводят стрелки на Россию.
Козел Байдан да только, которому нельзя подавать руки
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(без названия)
Тушэ написал 16.02.2022 11:10
Естественно, Байден прав- злобные паны дерутся, а у холопов чубы трещат! Причем заводилы- кремлевские Прыщи со стратегией сумашедших уголовников!
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