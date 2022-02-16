Байден обратился к россиянам со словами, что не верит в их желание воевать с Украиной

Президент США Джо Байден обратился к россиянам со специальным обращением, в котором утверждает, что не верит в желание Москвы начать войну с Украиной.
"Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал глава Белого дома.
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Интересно, а вчера он в нее еще верил?
Или даже когда называл конкретную дату начала войны, 16 февраля, тоже не верил?
Нам, конечно, следовало бы гордиться: ни к каким индонезийцам или бразильцам президент США со специальным обращением не адресуется, хотя тех и больше, чем нас. Мы, конечно, крутые, как тот пацан с раёна, который отбирает недоеденный чизбургер у чистенького ученика элитной гимназии.
Но почему бы не обратиться к украинцам?
Мол, извините, ребята, мы вас маленько попользовали, а теперь идите, делайте что хотите...
Ну, про жителей ДНР и ЛНР вообще речи не идет, их вообще за людей никто не считает. Они как индейцы, идут на скальпы. Им даже резервацию, и то признать не хотят...
Вот и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал: "Я бы не сказал, что мы находимся накануне полномасштабной войны… Я не верю, что Россия собирается вторгнуться в Украину, как это сделал Гитлер в 1941 году…"
А вчера верил?
Вчера глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире радио BBC заявил, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае эскалации на Украине. Вчера заявил.
А сегодня что, газопровод уже заработал? Нет?
А.Б.
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Квач написал 17.02.2022 10:45
Федя- злой написал 17.02.2022 08:47
ходжа написал 16.02.2022 22:05
фсб+ написал 16.02.2022 21:59
весельчак написал 16.02.2022 19:05
Там все были за войну с Азербайджаном (до победного конца), но чтобы на войну погнали не его (патриотичного армянина), а соседа и его сына.
Поэтому итог войны таков, как он есть. Подобные настроения есть гарантия поражения.
В России примерно каждый второй за войну с Украиной (включая Баранова), но желающих бесплатно воевать самим не так уж много - примерно 0,001%. Не больше.
Желающих воевать за деньги примерно столько же.
Что касается "жителей ДНР и ЛНР", то у них сейчас российский паспорт дает определенные преимущества. Но большинство донетчан и луганцев побрезговали этой благодатью. А те, кто все же получили, наполовину уже свалили из региона. Оставшиеся держат под подушкой и украинский паспорт. Таких, кто получил российский паспорт, но выбросил украинский, там нет вообще.
ДЬЯК написал 16.02.2022 15:45
Нагляделись написал 16.02.2022 15:22
Никчемский написал 16.02.2022 13:37
б написал 16.02.2022 11:49
Нагадили, развалили Украину, а теперь переводят стрелки на Россию.
Козел Байдан да только, которому нельзя подавать руки
Тушэ написал 16.02.2022 11:10