Сурков назвал границы РФ слишком тесными

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что России слишком тесно в границах, образовавшихся по итогам Брестского мира 1918 года.

Статья о Брестском мире опубликована на портале «Актуальные комментарии». По версии Суркова, после распада СССР Россия оказалась в границах, которые восходят к событиям 1918 года, когда большевистское правительство уступило часть территории страны Германии.

«Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира». Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира», — пишет он.

Владислав Сурков, как считается, непосредственно участвовал в событиях, связанных с конфликтом на Юго-Востоке Украины. После отставки он несколько раз в год пишет «программные» статьи.

И как всегда, во всем у него виноваты большевики, несмотря на то, что само определение "похабный мир" принадлежит Ленину. Которого, с подачи того же Суркова, Путин упрекал в какой-то мине, заложенной под Союз.

Но ведь Союз, построенный Лениным, не развалился ни в итоге Гражданской, ни в итоге Отечественной войны. И границы времен империи СССР вернул постепенно, а зону своего влияния расширил на всю Восточную Европу и вообще половину мира.

А вот развалился-то Союз, когда отказались от главного - социалистического строя и советской власти. А без этого в СССР не было никакого смысла.

И в России путинско-сурковской смысла никакого нет. Что она несет миру, какие новые смыслы для народов планеты? Да никаких! Жрать побольше, хапать понаглей... Суверенная демократия называется.

А.Б.