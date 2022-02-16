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Московский листок

Сурков назвал границы РФ слишком тесными

Опубликовано 16.02.2022 в разделе комментариев 10

Сурков назвал границы РФ слишком тесными

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что России слишком тесно в границах, образовавшихся по итогам Брестского мира 1918 года.

Статья о Брестском мире опубликована на портале «Актуальные комментарии». По версии Суркова, после распада СССР Россия оказалась в границах, которые восходят к событиям 1918 года, когда большевистское правительство уступило часть территории страны Германии.

«Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира». Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немыслимо оставаться России в границах похабного мира», — пишет он.

Владислав Сурков, как считается, непосредственно участвовал в событиях, связанных с конфликтом на Юго-Востоке Украины. После отставки он несколько раз в год пишет «программные» статьи.

И как всегда, во всем у него виноваты большевики, несмотря на то, что само определение "похабный мир" принадлежит Ленину. Которого, с подачи того же Суркова, Путин упрекал в какой-то мине, заложенной под Союз.

Но ведь Союз, построенный Лениным, не развалился ни в итоге Гражданской, ни в итоге Отечественной войны. И границы времен империи СССР вернул постепенно, а зону своего влияния расширил на всю Восточную Европу и вообще половину мира.

А вот развалился-то Союз, когда отказались от главного - социалистического строя и советской власти. А без этого в СССР не было никакого смысла.

И в России путинско-сурковской смысла никакого нет. Что она несет миру, какие новые смыслы для народов планеты? Да никаких! Жрать побольше, хапать понаглей... Суверенная демократия называется.

А.Б.



Рейтинг:   4.68,  Голосов: 25
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Всего комментариев к статье: 10
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Спасите от Кремля!
Поздно! написал 17.02.2022 16:25
Никто не хочет в эфэсбэшно-полицейский ГУЛАГ, к жуликам, ворам, головорезам и безпредельщикам ...
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(без названия)
Кат написал 17.02.2022 11:19
Да, петля для Суркова будет тесновата! Они все будут визжать в новом Нюрнберге!
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Ходит робот, как прибитый! Жить нас учит -дарас! Хлев, "элита" у корыта - Пеерстройка удалась!
98705678TOTDABOGJADA! написал 17.02.2022 02:33
"И как всегда, во всем у него виноваты большевики, несмотря на то, что само определение "похабный мир" принадлежит Ленину. Которого, с подачи того же Суркова, Путин упрекал в какой-то мине, заложенной под Союз."
- Таки не может же ентот болезный сурок сказать правду - все беды, которые таки свалились на дурные головы тупых населюков гав-ностроечного СССР - вызваны действиями современной диктатуры бесноватых гав-ноликов, вороватых чиновников и безумных вчонкиных, у каторых в галаве одни апилки и по углам - немного паутины - то таки да...
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(без названия)
ходжа написал 16.02.2022 21:44
Брестского мира не будет, будет "минский мир". И прогон газу через бандеровщину после 2024 года. Обнуленный капитулировал.
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(без названия)
весельчак написал 16.02.2022 19:16
Россия 184-я по плотности населения и примерно такая же по рождаемости. Кому тесно в такой стране, тот либо дурак, либо поджигатель войны.
В России свыше 10 тысяч деревень, у которых в графе "постоянное население" стоит цифра ноль.
И даже есть брошенные города (Иультин, Кадыкчан, Хальмер-Ю и т.д), где раньше жили от 2 до 7 тысяч жителей, а сейчас не живет никто.
Сесиль Родс говорил, что "империя вопрос желудка".
Гитлер говорил о "жизненном пространстве", но тогда в немецкой семье было в среднем больше 2 детей.
Но нынешний русский имперец - это просто идиот или провокатор.
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(без названия)
Даже не смешно написал 16.02.2022 15:12
Мечтать Ворам и Кретинам захватившим Россию не вредно! Но все в мире уже прекрасно понимают( кроме зомбированных ложью российских граждан), что Путинстан- бандитский ( в перспективе электронный) полицейский концлагерь по ограблению и удушению бесправных народов! А потому все будут драться насмерть с Путлеризмом желающим прихватить под крыло другие народы бывшего СССР. Тем более, что за 30 лет распада Союза РФ упала по развитию и уровню жизни ниже плинтуса и выросли люди с другим представлением о жизни, появилось много желающих влиять на них. Многие не хотят жить нищими рабами в бесправном, лживом обществе, антиразвития или ударились в мусульманство! А, например, Китай не упустит свое влияние на страны Азии. Про Европу и США можно не говорить. Они уже поняли агрессивную сущность власти подонков и воров в РФ!
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Иди_от Сурков!
Сообразительный написал 16.02.2022 15:03
"Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему"- бывший Сурик, ты иди_от!
ФАТАЛЬНАЯ УЯЗВИМОСТЬ была ВСТРОЕНА НЕ в СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, а в ГОЛОВЫ так называемых "любителей свободного рынка, воро-торговли и доллара" и поддержавших их населюков в СССР!!!!
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(без названия)
Юльлюьдлд написал 16.02.2022 14:01
Пф.
- Сегодня такое было, такое было!
- Что?
- В офис ворвались похабные бандиты и всех изнасиловали!
- Всех-всех?
- Да, кроме Марьи Ивановны.
- А ее чего не стали?
- Да она чет не в настроении была, - голова, вроде, болела.
а у дедушки бланка - не-а: долг - святое!
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(без названия)
Громозека написал 16.02.2022 13:47
Если исключить Москву и пару десятков крупных городов, то остальная Россия - убожество, развалины и пожарища. Таких Сурковых нужно отправлять в Сибирь, 9 млн кв.км вечной мерзлоты. Есть где разгуляться
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Иногда и путинский дурак дельное скажет.
Банде рэкетиров всегда тесно в своих границах написал 16.02.2022 12:47
Государство бывает двух типов.
1. Банда рэкетиров (или мафия), собирающая дань с определенной территории (например, банда варягов Рюрика).
2. Народная самооборона от банд рэкетиров или союз народных ополчений (Швейцария с клятвой Рютли).
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