Нищая Россия

Стало известно, сколько российских семей не имеют накоплений

Большинство российских семей (64%) не имеет сбережений, а накопления есть только у 33% наших сограждан. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Треть россиян сообщили о наличии сбережений (33%), чаще накопления имеют граждане 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%). Более половины опрошенных ответили, что их семья не имеет сбережений (64%)», - отмечают социологи.

Социологи фиксируют, что «за последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды, из них только 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть». Не приходилось тратить накопления внепланово 37% опрошенных (52% среди 18-24-летних).

Кроме того, стало известно, что большинство россиян, делающих накопления, не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (69%), в то время как 27% опрошенных выразили согласие с данным утверждением.

Россияне взяли рекордный объем микрозаймов

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные саморегулируемой организации «Мир». В годовом выражении прирост составил 117,9 процента, что стало рекордом с 2019 года. Объем новых займов "до зарплаты" вырос на 85,1% в годовом выражении.

По данным организации, портфель микрозаймов физлицам за год увеличился на 47,1% и достиг 234,1 млрд руб. Основной рост был зафиксирован в последнем квартале года – объем задолженности людей по займам вырос на 12,3%.

В организации отметили, что число активных договоров займа на конец прошлого года было более 15,2 млн. За 2021 год их число увеличилось в 1,5 раза, более чем на 5 млн штук.

По словам гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, объем выдачи микрозаймов увеличился из-за высокого спроса со стороны населения, чьи доходы не успевают за инфляцией.

Число должников перед банками достигло рекордных 8,6 млн в 2021 году

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков в 2021 году. Это рекордный показатель за все время ведения статистики.

Кроме того, в прошлом году вырос темп роста числа россиян, долги которых будут списаны принудительно по решению суда. По информации издания, за этот период количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против 1,2 млн годом ранее.

Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд больше, чем в 2020 году: в 2021 году с физлиц в пользу банков взыскали 185,2 млрд рублей, в 2020 году - 142,8 млрд.