Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нищая Россия

Опубликовано 16.02.2022 в разделе комментариев 7

рабочие капитализм
Нищая Россия

Стало известно, сколько российских семей не имеют накоплений

Большинство российских семей (64%) не имеет сбережений, а накопления есть только у 33% наших сограждан. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Треть россиян сообщили о наличии сбережений (33%), чаще накопления имеют граждане 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%). Более половины опрошенных ответили, что их семья не имеет сбережений (64%)», - отмечают социологи.

Социологи фиксируют, что «за последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды, из них только 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть». Не приходилось тратить накопления внепланово 37% опрошенных (52% среди 18-24-летних).

Кроме того, стало известно, что большинство россиян, делающих накопления, не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (69%), в то время как 27% опрошенных выразили согласие с данным утверждением.

 

Россияне взяли рекордный объем микрозаймов

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные саморегулируемой организации «Мир». В годовом выражении прирост составил 117,9 процента, что стало рекордом с 2019 года. Объем новых займов "до зарплаты" вырос на 85,1% в годовом выражении.

По данным организации, портфель микрозаймов физлицам за год увеличился на 47,1% и достиг 234,1 млрд руб. Основной рост был зафиксирован в последнем квартале года – объем задолженности людей по займам вырос на 12,3%.

В организации отметили, что число активных договоров займа на конец прошлого года было более 15,2 млн. За 2021 год их число увеличилось в 1,5 раза, более чем на 5 млн штук.

По словам гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, объем выдачи микрозаймов увеличился из-за высокого спроса со стороны населения, чьи доходы не успевают за инфляцией.

 

Число должников перед банками достигло рекордных 8,6 млн в 2021 году

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков в 2021 году. Это рекордный показатель за все время ведения статистики.

Кроме того, в прошлом году вырос темп роста числа россиян, долги которых будут списаны принудительно по решению суда. По информации издания, за этот период количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против 1,2 млн годом ранее.

Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд больше, чем в 2020 году: в 2021 году с физлиц в пользу банков взыскали 185,2 млрд рублей, в 2020 году - 142,8 млрд.

 



Рейтинг:   3.82,  Голосов: 11
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Охота написал 18.02.2022 11:11
Важнее картечные и пулевые патроны, ломающие кости даже в "Брониках"!
Ответить
профессии прошлого и будущего
мобильные технопарки написал 17.02.2022 05:20
Плохо без семейной,домашней робототехники для строительства жилых домов(жилье и работа),гектара земли и аэромобиля?
Ответить
Если ты живешь в канаде, Не зевай на гейпараде! Там какой-то идиот Может вставить прямо в рот!
098890098TOTJASNOBOG!! написал 17.02.2022 02:14
-Таки да, странно было бы, чтобы страна, в которой бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины и вороватые чиновники устроили гав-ностройку, установили свою идиотическую диктатуру - таки стала богатой и счастливой - то таки да...
Ответить
(без названия)
Lulzman написал 17.02.2022 00:13
Ну и ничего, главное духовность.
Ответить
(без названия)
ходжа написал 16.02.2022 21:41
Как сказал один товарищ, главные сбережения, это тушенка и патроны.
Ответить
(без названия)
хренов-голенищев написал 16.02.2022 20:40
Не вполне ясно, чем отличаются сбережения от накоплений. Это надо разъяснять отдельно.
Опять же, в советские времена я прожил немало. Сбережений (или накоплений, х.з.) не имел, ибо не судьба. А вот сейчас имею сбережения (накопления), и с голода вряд ли умру. Во всяком случае, в числе последних.
Такого понятия как микрозаймы в СССР вообще не было.
А вообще-то надо жить по средствам. В свое время известный предприниматель Дж. Рокфеллер (основатель известной бизнес-династии, первый в истории миллиардер) сказал: "Богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает". Он целиком прав, потому что было полным-полно миллионеров и мультимиллионеров, которые застрелились или отравились, потому что залезли в неоплатные долги.
Ответить
(без названия)
фсб+ написал 16.02.2022 17:28
путин помоги дай денег
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должна ли Россия признать ДНР и ЛНР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россию охватил бум финансовых пирамид
Россию охватил бум финансовых пирамид
17.02.2022
Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно
Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов ми...
18.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как мы вторгались в Восточную Европу (5)
Плата за капремонт подскочила почти на 15% (5)
Зачем травят Приморье, и почему падают российские спутники? (5)
Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно (3)
Забастовка постепенно превращается во всеобщую (1)
Украина никаких войск не отводила (6)
Опасные игры на свежем воздухе (9)
Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО (30)
"Единая Россия" не видит проблемы мигрантов в России (8)
Россию охватил бум финансовых пирамид (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Гастрополитическое
Дарья Митина Дарья Митина: С мест сообщают
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Не успевают за трендами: почему эстонцы перенесли дату российского нападения на конец февраля
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Сгорел сарай - гори и хата!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Макрон Ван снова спасает мир
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss