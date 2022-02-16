В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, поэтому протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.
Тем не менее, исследование должно начаться в запланированные сроки: разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.
А вот зачем?
Зачем нужна вакцина в популяции, где есть 100 процентов иммунитета от этого заболевания?
Причем я писал еще в прошлом году, что в Москве уже практически нет людей, не имевших контакта с коронавирусной инфекцией. Но мало ли что я писал... Вот Гинцбург не нашел ни одного ковид-стерильного для испытаний вакцины - это да! Но грушу все равно надо трясти, пока она продолжает нести бюджетные плоды.
Я вам хуже скажу - пора уже проводить десенсибилизацию в Москве! Ведь что значит наличие антител в крови? Что иммунитет находится в напряженном состоянии по этому заболеванию. В норме у привитого или давно переболевшего не должны постоянно присутствовать антитела, они должны вырабатываться после контакта с инфекцией, а постоянная их выработка истощает иммунитет!
Поэтому нет смысла ставить 8 прививок, как Жириновский - это совершенно не полезно, и совсем не защищает от инфицирования лучше, чем одна прививка.
Но как это объяснить почвоведам и бухгалтерам, почувствовавшим запах больших денег? Им это не интересно.
Бюджету уже не нужно тратиться на новые вакцины, нужно состредоточиться на исследованиях по лечению данного заболевания - этиопатогенетического лекарства от коронавирусной инфекции нет пока нигде в мире.
А прививать уже инфицированных бессмысленно и даже вредно...
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Yah написал 17.02.2022 17:15
Полностью согласен.
А.Б. стал ковид-диссидентом.
Понеслась ***** по кочкам написал 17.02.2022 15:27
chvv написал 17.02.2022 10:34
Потный Сомелье написал 16.02.2022 22:30
ходжа написал 16.02.2022 21:51
Levon Ghazarian написал 16.02.2022 21:44
Levon Ghazarian написал 16.02.2022 21:41
А вот зачем?"
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Нежелание возвращать государству деньги можно измерять в гинцбургах.
Таша написал 16.02.2022 20:49
Шел третий год "пандемии", а электронных снимков именно специфического коронавирусного повреждения хоть каких-то органов и тканей мы так и не увидели. Внутрибольничная бактериалка от оптимизированной до крупных медцентров медицины - рассадников, не считается. Об опасности чрезмерного применения антибиотиков врачи вопят уже лет двадцать. Мы сами вырастили супербактерии, которые только напалмом выжигать, и опять - это не вирусы сделали.
Да, в РФ эпидемия ВИЧ, гепатитов, сифилиса, туберкулеза! Онкология на четвертой стадии выявляется, не на 1-2... И где вот это все? Вой этот про опасность и профилактику? Это безденежные сферы, пос*ать.
Больницы заинтересованы в распространении модной болезни, потому что только так платят врачам. А вы удивляетесь их странному поведению.
Таша написал 16.02.2022 20:35
Медицину не вирусы сопливые развалили. Люди помирают от основных заболеваний, а не от ОРВИ.
фсб+ написал 16.02.2022 17:20
А.уе написал 16.02.2022 15:34
к=- написал 16.02.2022 15:29
исследователь жижизации написал 16.02.2022 15:12
Люди, у вас есть совесть?
Терраформатирование написал 16.02.2022 14:20
Агент Сириуса написал 16.02.2022 14:17
Ему все мало трупов вакцинированных! Вечная память убиенным ядовитым шмурдяком!
Картофан написал 16.02.2022 13:23
Золоченое брюхо поглаживает:
" Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю! "