В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, поэтому протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Тем не менее, исследование должно начаться в запланированные сроки: разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

А вот зачем?

Зачем нужна вакцина в популяции, где есть 100 процентов иммунитета от этого заболевания?

Причем я писал еще в прошлом году, что в Москве уже практически нет людей, не имевших контакта с коронавирусной инфекцией. Но мало ли что я писал... Вот Гинцбург не нашел ни одного ковид-стерильного для испытаний вакцины - это да! Но грушу все равно надо трясти, пока она продолжает нести бюджетные плоды.

Я вам хуже скажу - пора уже проводить десенсибилизацию в Москве! Ведь что значит наличие антител в крови? Что иммунитет находится в напряженном состоянии по этому заболеванию. В норме у привитого или давно переболевшего не должны постоянно присутствовать антитела, они должны вырабатываться после контакта с инфекцией, а постоянная их выработка истощает иммунитет!

Поэтому нет смысла ставить 8 прививок, как Жириновский - это совершенно не полезно, и совсем не защищает от инфицирования лучше, чем одна прививка.

Но как это объяснить почвоведам и бухгалтерам, почувствовавшим запах больших денег? Им это не интересно.

Бюджету уже не нужно тратиться на новые вакцины, нужно состредоточиться на исследованиях по лечению данного заболевания - этиопатогенетического лекарства от коронавирусной инфекции нет пока нигде в мире.

А прививать уже инфицированных бессмысленно и даже вредно...