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Московский листок

В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Опубликовано 16.02.2022 автором в разделе комментариев 16

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом COVID-19, поэтому протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Тем не менее, исследование должно начаться в запланированные сроки: разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

А вот зачем?

Зачем нужна вакцина в популяции, где есть 100 процентов иммунитета от этого заболевания?

Причем я писал еще в прошлом году, что в Москве уже практически нет людей, не имевших контакта с коронавирусной инфекцией. Но мало ли что я писал... Вот Гинцбург не нашел ни одного ковид-стерильного для испытаний вакцины - это да! Но грушу все равно надо трясти, пока она продолжает нести бюджетные плоды.

Я вам хуже скажу - пора уже проводить десенсибилизацию в Москве! Ведь что значит наличие антител в крови? Что иммунитет находится в напряженном состоянии по этому заболеванию. В норме у привитого или давно переболевшего не должны постоянно присутствовать антитела, они должны вырабатываться после контакта с инфекцией, а постоянная их выработка истощает иммунитет!

Поэтому нет смысла ставить 8 прививок, как Жириновский - это совершенно не полезно, и совсем не защищает от инфицирования лучше, чем одна прививка.

Но как это объяснить почвоведам и бухгалтерам, почувствовавшим запах больших денег? Им это не интересно.

Бюджету уже не нужно тратиться на новые вакцины, нужно состредоточиться на исследованиях по лечению данного заболевания - этиопатогенетического лекарства от коронавирусной инфекции нет пока нигде в мире.

А прививать уже инфицированных бессмысленно и даже вредно...



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Всего комментариев к статье: 16
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А.Б. стал ковид-диссидентом
Yah написал 17.02.2022 17:15
Обоснованная заметка о неэффективности и потенциальном вреде вакцинации.
Полностью согласен.
А.Б. стал ковид-диссидентом.
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Re: Re: Re: Re: погоны ведут народ в концлагерь
Понеслась ***** по кочкам написал 17.02.2022 15:27
Как будто коммуняки, пиндосы и фашисты не делали секретных экспериментов на людях... "Серые" это те, которых сами земляне и наделали в своих секретных лабораториях...
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Re: Re: погоны ведут народ в концлагерь
chvv написал 17.02.2022 10:34
Сейчас так по всему миру. Спец.службы на службе сатанистов.
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(без названия)
Потный Сомелье написал 16.02.2022 22:30
Эшафот заждался злодея убийцу народа русского Гинцбурга!
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(без названия)
ходжа написал 16.02.2022 21:51
Поле того, что написал Ю. И. Мухин про тестирование спутника, это дело можно передавать в суд. Нет, ну разве что, нам объяснят, что подбор персонала и подбор добровольцев на испытание "вакцины", это одно и то же...
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 16.02.2022 21:44
С таким подходом можно нескончаемо прививаться от оспы. Мало ли что, после первой прививки антитела есть, и никто не болеет? Пусть опять прививаются.
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 16.02.2022 21:41
"Тем не менее, исследование должно начаться в запланированные сроки: разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.
А вот зачем?"
- - - - - - -
Нежелание возвращать государству деньги можно измерять в гинцбургах.
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За нормальные вакцины от опасных инфекций дифтерия, желтая лихорадка, корь и т.д.
Таша написал 16.02.2022 20:49
Школотроны в среднем имеют наименьшее количество хрони, иначе их бы не пустили в школу. Соответственно производят собственные антитела бесплатно, даже не переболев "как следует". Как ни старается власть, дети в массе здоровые организмы, как школа и родители их не гробят. И как тут заработать, кроме разжигания массовой истерии, лапши на уши неспециалистам и репрессий?
Шел третий год "пандемии", а электронных снимков именно специфического коронавирусного повреждения хоть каких-то органов и тканей мы так и не увидели. Внутрибольничная бактериалка от оптимизированной до крупных медцентров медицины - рассадников, не считается. Об опасности чрезмерного применения антибиотиков врачи вопят уже лет двадцать. Мы сами вырастили супербактерии, которые только напалмом выжигать, и опять - это не вирусы сделали.
Да, в РФ эпидемия ВИЧ, гепатитов, сифилиса, туберкулеза! Онкология на четвертой стадии выявляется, не на 1-2... И где вот это все? Вой этот про опасность и профилактику? Это безденежные сферы, пос*ать.
Больницы заинтересованы в распространении модной болезни, потому что только так платят врачам. А вы удивляетесь их странному поведению.
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(без названия)
Таша написал 16.02.2022 20:35
Вакцинация от ОРВИ - бред сивой кобылы, я говорила это сразу. По иммунологии у меня было пять в университете, биолог, биохимик.
Медицину не вирусы сопливые развалили. Люди помирают от основных заболеваний, а не от ОРВИ.
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(без названия)
фсб+ написал 16.02.2022 17:20
на alibaba купил и радуется
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(без названия)
А.уе написал 16.02.2022 15:34
Новый Нюрнберг &#8470;2 ждет "гусских" почвоведов и бухгалтерОв!
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(без названия)
к=- написал 16.02.2022 15:29
Интересно, а где почвовед Гинцбург купил "вакцину" для детей? Или это тоже "коммерческая тайна"?....
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Спасайте детей от убийц!
исследователь жижизации написал 16.02.2022 15:12
Доктора Менгеле взяли под козырек и уже принялись травить шмурдяками детей из детских домов. У властей жаба душит давать им квартиры (как сиротам)...
Люди, у вас есть совесть?
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Когда же они успокоятся?
Терраформатирование написал 16.02.2022 14:20
Алчные, грязные твари, руки прочь от детей!
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Людоед разбушевался!
Агент Сириуса написал 16.02.2022 14:17
Москвабадский мошенник, людоед и отравитель Гинцбург никак не успокоится.
Ему все мало трупов вакцинированных! Вечная память убиенным ядовитым шмурдяком!
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Прям стихи
Картофан написал 16.02.2022 13:23
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
" Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю! "
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