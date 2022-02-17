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Московский листок

Праздник обосранных вышиванок

Опубликовано 17.02.2022 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 24

украина европа война киев
Праздник обосранных вышиванок

В этой статье на злобу дня рассматривается два вопроса.

Начнём с того, что в Соединённых Штатах Америки винтажный газогенератор (некультурные люди называют таких «старый пердун») со своим дебильным окружением объявил начало Российско-украинской войны на 16 февраля. Весь мир застыл в радостном ожидании, но Россия и Украина подвели – в России и на Украине на эту войну никто не явился. Правда, и не ожидалось, что явятся.

Тем не менее, посольство США и других цивилизованных стран уже демонстративно сдриснули из Киева. Соответственно, и свято верящие в США украинские националисты успели обосраться, скажем, половина депутатов Рады сбежала не только с Киева, но и уже с Украины (на заседание Рады 15 февраля явились всего 216 из 450 депутатов), по поводу чего как бы руководящий Украиной шоумен высказал горькое удивление: «Куда вы, поцы?! Вернитесь, поцриоты!!». И Зеленский объявил 16 февраля праздником единства, хотя с учётом произошедшего это был праздник обосранных вышиванок.

Но вряд ли обосранные вышиванки были целью самих США. Вот и первый вопрос - зачем этот кипеж был нужен правящей в США элите?

И на этот первый вопрос у меня два варианта ответа – правящей элите мира надо как-то закончить пандемию COVID-19 без большого скандала – если и не настоящей войной, то воплями о войне затушевать дебильность политиков в деле аферы представления сезонной простуды страшной пандемией. Вторая необходимость – антиковидное восстание в Канаде и Австралии, для подавления которого канадские власти уже установили в стране откровенно фашистскую диктатуру, а в Австралии она уже и была установлена. Не будь мировой вони о войне между Россией и Украиной, СМИ мира, волей-неволей, вынуждены были писать об этих восстаниях и об их поддержке во всём мире.

«Ну, мало ли кто и чего требуют, - заявят мне. – Власти Канады и Австралии протестующих задушат, как душат всех протестующих в России».

Но, полагаю, там дела обстоят несколько по-иному.

Народ России привык, что за него думают цари, помещики, вожди, в общем, некая элита – интеллигенция. Но к настоящему времени подавляющая масса этой элиты в России тупая, ленивая и подлая. Народ России это видит или чувствует, никому не верит, а сам выступать боится, поскольку разрозненный. И у каждого, даже активного гражданина России нет уверенности, что он не останется в одиночестве, если выступит.

В англоязычных странах, всё-таки, дело обстоит несколько по-иному. Скажем, в США ещё 250 лет тому в Декларацию независимости было вписано, если правительство «обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности». Примерно об этом же говорит и преамбула Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года: «принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». В этих странах народ не особо полагается на элиту, а посему более активен.

Требуя вакцинации, против которой и восстают граждане в Канаде и Австралии, правительство этих государств нарушает право граждан распоряжаться собственной жизнью. Что это значит? Это значит, что закон перестал охранять права человека, отсюда у народа Канады и Австралии (как и иных стран) появляется ЗАКОННОЕ право на восстание. Правящая элита США это понимает, и стремится, чтобы до самого народа эта мысль о его праве на восстание не дошла, посему мировой элите и требуется нечто, что отвлекло бы СМИ от событий в Канаде и Австралии, что дало бы возможность СМИ замолчать события в этих странах.

И теперь на фоне воплей о войне между Россией и Украиной, фашистские ублюдки в этих странах могут давить протест народа без большого шума, чем они сегодня и заняты.

Одновременно, кнопкодавы Думы отвлеклись от любимого занятия тупо нажимать на кнопки для ужесточения в России фашистского режима, и приняли резолюцию, являющуюся шедевром тупого идиотизма – о признании Донбасса независимым. Уже и анекдот появился: «Депутат КПРФ Тайсаев заявил, что россияне готовы отказаться от зарплаты ради признания ДНР, правда, граждане России заявили, что ради ДНР готовы отказаться от такой Думы».

Поэтому второй вопрос о собственно отношениях Киева и Москвы, и народов Украины и России.

Я был противником присоединения Крыма к России, но также писал, что хуже этого было бы только оставаться во власти тупых и подлых недоумков Киева. И сегодня для Донбасса я не вижу ничего хорошего в присоединении к России, хотя и быть независимым государством Донбасс тоже не то, что не в состоянии, а просто не сможет ввиду отсутствия соответствующего кадрового состава – нет там соответствующих деятелей. Совсем не видно никого похожего, скажем, на Ли Куан Ю или Лукашенко, чтобы обеспечить достойное существование такому маленькому государству.

Сегодня у меня мнение, что самый оптимальный вариант для Донбасса – это вариант пресловутых Минских соглашений – ввести Донбасс в состав Украины на правах автономии.

Напомню, что после совещания в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителей Германии, Франции, Украины и России было подписано соглашение по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но до сих пор главные пункты этих соглашений не выполнены.

И сегодня Россия обвиняет Украину в неисполнении соглашения в части придания особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей и закрепление этого статуса в Конституции Украины, после чего необходимо было провести амнистию и организовать местные выборы.

А Украина, вернее, Киев настаивает на том, что сначала Киев должен вооружённой рукой захватить весь этот район, восстановить полный и единоличный контроль Киева над всей российско-украинской границей, насадить свои СМИ и партии в Донбассе и только после этого проводить выборы.

Соответственно, фашисты в Киеве и поддерживающий их Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии России.

Если отойти от подробностей подальше и взглянуть на дело со стороны, то вся суть конфликта сводится к желанию Киева сначала установить контроль над Донбассом, а потом Киев обещает и всё другое. Что касается обещаний, то у Киева это всегда получалось замечательно, но что касается исполнения... Ладно, не будем о грустном.

Итак, на территории Донбасса власть местной власти. Можете называть её как угодно – легитимной, нелегитимной, законной, незаконной, самостоятельной или зависящей от Кремля - но это местная власть и другой нет! И не будет. И чтобы установить на этой территории власть Киева, у Киева есть два способа – или физически уничтожить эту власть, или фашистам Киева с этой властью договориться о деталях передачи власти Киеву. Но Киев решительно не хочет вести переговоры с местной властью, и принимает меры чтобы местную власть физически уничтожить. Вы же помните, что Киевом было совершено неудачное покушение на главу Луганской республики И. Плотницкого, затем Киевом был убит глава Донецкой республики А. Захарченко.

Но сколько Киев и ни будет убивать представителей местной власти, а эти представители будут меняться, усиливая личную охрану. То есть так власть Киев получить никогда не сможет, следовательно, из действий фашистов Киева видно, что это сам Киев НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ Донбасса в состав Украины, но при этом вопит и вопит, что воссоединить Донбасс ему не даёт Россия.

Если бы Россия не была марионеткой США и имела настоящих дипломатов, а не это позорище, то тут видятся такие меры.

Первый шаг – обращение к Киеву, Евросоюзу и США примерно такого содержания:

«Для возвращения Донбасса в состав Украины требуются переговоры Киева и местной власти о деталях этого возвращения, но Киев отказывается делать этот необходимый шаг, без которого возвращение Донбасса в состав Украины невозможно. Таким образом Киев сам отказывается возвращать Донбасс в состав Украины, проводя бесполезную террористическую деятельность по убийству представителей власти Донбасса и обвиняя Россию в том, что это Россия не даёт воссоединить Донбасс с Украиной.

У нас требования к Киеву, Евросоюзу и США сформулировать ваши требования к России – что конкретно вы хотите от России? Если исключить переговоры Киева с местной властью, то тогда для возвращения Донбасса в состав Украины требуется уничтожение на Донбассе местной власти. Так, что хочет от России Киев, Евросоюз и США?

Вы хотите, чтобы силовые структуры и соединения российской армии:

- вошли на территорию Донбасса;

- убили всех представителей местной власти или выдали их Киеву, чтобы Киев их убил;

- запустили на остающуюся без власти территорию Донбасса лиц, которых Киев назначит на Донбассе властью?».

Они ответят балабольством ни о чём – это понятно. Но этот шаг нужен, чтобы предельно обострить вопрос, осыпав с него шелуху Киевской болтовни и оставив главное – без переговоров, возвращение Донбасса в состав Украины невозможен. И если Киев и его кукловоды на этот шаг не идут, то это значит, что сам Киев и его кукловоды НЕ ЖЕЛАЮТ возвращения Донбасса в состав Украины.

Тогда следующий шаг – подготовить проект резолюции в ООН с требованием ООН к Киеву начать переговоры с властями Донбасса с целью договорённости о деталях возвращения Донбасса в состав Украины. И в ООН тоже откажут, но это даст возможность всячески подчёркивать и показывать, что раз кроме переговоров иных способов возвращения Донбасса нет, то это сам Киев и «мировое сообщество» не хотят этого возвращения.

После того, как в мире достаточно людей поймут, в чём проблема, и что это Киев не хочет возвращения Донбасса, и что Донбасс навсегда брошен Украиной, вот тут и возникает естественный шаг – признание независимости Донбасса, а затем уже возникнет вопрос, нужно ли его присоединять к России.

Но, повторю, эти шаги были бы уместны, если бы у нас была Россия как народное государство, а не как фашистская марионетка Запада.



Рейтинг:   4.09,  Голосов: 35
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Всего комментариев к статье: 24
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(без названия)
Буль-буль написал 18.02.2022 10:55
Мечтаете сдохнуть на войне с Украиной и миром?- Просимо!
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тупым
Руслан написал 18.02.2022 10:51
Можно сколько угодно говорить и убеждать себя "Халва, халва!", но сладко во рту от этого не станет!" Поезд ушел, благодаря Пукину, вражда на десятилетия, даже после крушения воровского режима в РФ!
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Какие проекты резолюции в ООН?
Кромвель написал 18.02.2022 01:33
По поводу чего - по поводу украины? Я не знаю такой страны. УССР в составе СССР - знаю. А Украина это не страна вообще, это русофобское квазинедоразумение, которое, как Карфаген, должно быть уничтожено.
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(без названия)
А может быть им так приказали написал 17.02.2022 22:20
Бандеровцы наверно пьяные, если стреляют по своим поселкам и убивают граждан Украины.
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(без названия)
Бандеровцы устроили провокацию написал 17.02.2022 22:11
Бандеровцы стреляют по населенным пунктам своих территорий, которые находятся вблизи границ ДНР и ЛНР, убивают жителей Украины, в том числе детей и женщин. Эта провокация им нужна чтобы обвинить вооруженные силы ДНР и ЛНР в обстреле украинской территории. Они пытаются развязать войну, надеясь, что РФ ответит на провокацию.
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(без названия)
вести с фронта написал 17.02.2022 20:40
Сегодня в районе 9 утра обстрелу подверглись поселки Станица Луганская и Врубовка, которые находятся близ самопровозглашенной Луганской народной республики на территории подконтрольной официальному Киеву. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным спецслужбы, при обстреле использовались крупнокалиберная артиллерия и минометы, что запрещено Минскими соглашениями. В зоне поражения оказались как военная техника, так и гражданские объекты, в том числе детский сад, где в это время проходили занятия.
"Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения пострадали и доставлены в больницу, - пишет пресс-служба СБУ, обвиняя в этом российских наемников. Обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь".
Также под обстрелом оказалась школа, где также находились дети.
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(без названия)
оракул написал 17.02.2022 19:54

Как бы этого кому-то и не хотелось - будь то чубайсоголовые кремляди или жидобандеровцы-, но Донбасс подлежит несомненному возвращению России.
Это случится обязательно.
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(без названия)
О Малороссия написал 17.02.2022 19:22
Они образовались из остатков недобитых хазар, половцев, печенегов, татар, турок и и прочих тюрков. У них никогда не было ни своей государственности, ни своей земли. Ни на одной географической карте всех времен нет такого государства с названием Украина. Они всегда были чьими-то холопами до того, как российское государство изгнало врагов со своих южных территорий. После победы Советской власти была образована УССР, территория которой состояла их российских губерний, но это означало не передачу их малороссам, составляющим часть местного населения, а временное изменение административных границ РСФСР. Малоросам было позволено проживать на русской земле, но не допускалось создание никакого отдельного украинского государства на русской территории, ни во времена Российской империи, ни во времена СССР.
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(без названия)
Маренг написал 17.02.2022 18:39
Мухин, народ, проживающий в Крыму и в ЛНДР, Вы, спросили ? Да , им насрать дипломатически на Ваше не согласие, а также желание отдать их националистической Украине. Народ Луганска и Донецка сделали большую ошибку, проголосовав на референдуме за независимость в форме народных республик. Нет в в составе федеративной России народных независимых республик.В Крыму правильно сделали, присоединившись сразу к России, сняв все вопросы с обсуждения. Как в свое время решили свое бытие христианское население окраины панской Польши на Переярославской раде в 1954 г. На вечные время между прочим. А земли Малороссии, незаконно отданные Украине, искусственно созданному государству, большевиками - коммунистами, придется все равно вернуть, раз Украина мирно жить не желает.
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(без названия)
Александр Загонов без написал 17.02.2022 17:49
В связи с заявлением посла России в Швеции о постоянной дефекации государства РФ на международное право, начинается применение санкции в соответствии с планом.
С первого мая 2022 начинается точечное применение операции принуждение к миру:
10 мая 2022 сын Дмитрия Анатольевича Медведева депортируется из США с обнулением владением имуществом;
20 мая 2022 Роман Аркадьевич Абрамович депортируется из Британии с обнулением владением имуществом;
1 июня 2022 дети Юрия Михайловича Лужкова депортируются......
На столе висит программа ать не больше килограмма!
Каждый месяц приостановка и запрет на кредиты РФ, покупка облигаций города Москва, как центра мирового террора, экстремизма и русского нацизма, далее приостановка внешней торговли с РФ - ни одного барреля нефти.......
Условия простые - забирайте граждан РФ с территории Украины, из ОРДЛО - никто не держит, граждане чужой страны должны пркинуть Украину на стройки России. В Крыму должен быть проведен референдум под эгидой НАТО, ООН.
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(без названия)
оббыватель написал 17.02.2022 14:12
Знаю в каком году Русь завоевала Крым, кто-нибудь, напомните, когда укры завоевали Русь?
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(без названия)
Михаил Л.++-+ написал 17.02.2022 13:25
"ввести Донбасс в состав Украины на правах автономии."
Что, снова насильственная украинизация?
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(без названия)
Глючегюк написал 17.02.2022 11:39
Какую ООН здесь имеют в виду? Ту, которая помогает возрождению нацизма на Украине?
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О чем дурашка? написал 17.02.2022 11:37
Очередной мутно-дебильный Опус Мухи! Кто напал в 2014 г.на территорию Украины и аннексировал Крым? - правильно, Кремль! Кто организовал войну на Донбассе? - Правильно спецслужбы и наемники РФ( Гиркин сам признался!)! Кто теперь впаривает Украине через "Минские соглашения" Лугандон на правах автономии с наемниками Кремля, т.е. "Троянского коня "для разрушения украинской государственности? - Правильно, Кремль! Так какого черта?! По всем канонам международного права агрессор должен уйти с захваченной территории, а Жертва сам решит что на ней делать!!
Нет, не хочется. Хочется еще погадить, авось удастся разрушить Украину? Нет, поезд ушел, теперь война - смерть разграбленной и отсталой РФ, т.е самоубийство! Но 6 палата Кремля продолжает рулить, уничтожая Россию!
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Юра знаешь почему ты проигрываешь в судах?
Крокодил17.02.22 написал 17.02.2022 11:03
Ты не умеешь рубить Гордеев узел. Строишь логическую паутину, сам в нее и попадаешь, вязнешь, тебе одну ниточку отрубят, ты другую сплел и так до бесконечности.
Так и с Украиной. Здесь надо рубить, как Сталин в финской войне, а не плести паутины.
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Re: Хитрый Каа и примкнувший к ним Мухин просчитались
Крокодил17.02.22 написал 17.02.2022 10:40
Единственное решение украинского этого вопроса, это понимание Украина, в теперешних границах это вечный враг РФ, а значит в теперешних границах его существовать не должно!!!
Почему люди жившие на Украине теряют логически-государственное мышление?
Хрущев жил на Украине, отдал Крым, явился первым начавшим развал СССР. Брежнев из Украине, его политика привела к потере эффективности развития страны. Мухин также с Украины, по аналогии он в государственной политике ущербный, а слушать ущербного человека в государственных делах, себя не уважать.
Юра, я уважаю тебя, ты уж извини, но в этих вопросах ты увлекся. Выжигай хохлизм из себя каплями.
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Хитрый Каа и примкнувший к ним Мухин просчитались
Крокодил17.02.22 написал 17.02.2022 10:05
Аналогия низший уровень логического мышления, но для дебилов пойдет. Вот если бы Сталин не начал войну с Финляндией он бы не отодвинул границы от Ленинграда, не получил бы отрицательный урок, который много чего стоил. А если бы этого не было, Ленинград был бы захвачен очень быстро, необходимые выводы из этой войны финской войны были сделаны (на ошибках умные учатся) и войну с немцами мы не проиграли. А без финской войны вероятность проигрыша была бы почти стопроцентной.
Без присоединения Крыма Севастополь был бы американской базой там были бы американцы. А это значит как до Петра нет у нас Черного моря. Мухин этого не понимает? А если нет, значит он не далеко от дебилов ушел.
Даже ошибочные действия дают много плюсов чем мудрое ожидание.
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Арест профессора Соловья - это и есть асимметричный ответ Путена
Мухолов .... написал 17.02.2022 08:47
Почти по Салтыкову-Щедрину:
от него кровопролитие ждали, а он Соловья съесть собрался.
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Кровожадный Жорж Мухин
Мухолов .... написал 17.02.2022 08:46

"Весь мир застыл в радостном ожидании, но Россия и Украина подвели -
в России и на Украине на эту войну никто не явился."
Ну как же не явились?
Войска в огроменном количестве к границе подтянулись? - Подтянулись!
Другое дело что ПОКА война не началась.
.
Жорж, вот чувствуется, что Вы никогда не играли в интеллектуальные игры.
Если для того, чтобы война 16-го не началась,
надо было объявить, что она начнется именно 16-го,
это непременно надо было сделать.
.
А уж возмущение Мухина:
"как так, билеты проданы, зрители собрались, а зрелище отменили" -
Украина, США и все "люди доброй воли" как-нибудь переживут.
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(без названия)
третьяголовазмея написал 17.02.2022 07:05
Ха,ха, ха! А вы и купились на прикол этих международных квартальщиков?
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