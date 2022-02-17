В этой статье на злобу дня рассматривается два вопроса.

Начнём с того, что в Соединённых Штатах Америки винтажный газогенератор (некультурные люди называют таких «старый пердун») со своим дебильным окружением объявил начало Российско-украинской войны на 16 февраля. Весь мир застыл в радостном ожидании, но Россия и Украина подвели – в России и на Украине на эту войну никто не явился. Правда, и не ожидалось, что явятся.

Тем не менее, посольство США и других цивилизованных стран уже демонстративно сдриснули из Киева. Соответственно, и свято верящие в США украинские националисты успели обосраться, скажем, половина депутатов Рады сбежала не только с Киева, но и уже с Украины (на заседание Рады 15 февраля явились всего 216 из 450 депутатов), по поводу чего как бы руководящий Украиной шоумен высказал горькое удивление: «Куда вы, поцы?! Вернитесь, поцриоты!!». И Зеленский объявил 16 февраля праздником единства, хотя с учётом произошедшего это был праздник обосранных вышиванок.

Но вряд ли обосранные вышиванки были целью самих США. Вот и первый вопрос - зачем этот кипеж был нужен правящей в США элите?

И на этот первый вопрос у меня два варианта ответа – правящей элите мира надо как-то закончить пандемию COVID-19 без большого скандала – если и не настоящей войной, то воплями о войне затушевать дебильность политиков в деле аферы представления сезонной простуды страшной пандемией. Вторая необходимость – антиковидное восстание в Канаде и Австралии, для подавления которого канадские власти уже установили в стране откровенно фашистскую диктатуру, а в Австралии она уже и была установлена. Не будь мировой вони о войне между Россией и Украиной, СМИ мира, волей-неволей, вынуждены были писать об этих восстаниях и об их поддержке во всём мире.

«Ну, мало ли кто и чего требуют, - заявят мне. – Власти Канады и Австралии протестующих задушат, как душат всех протестующих в России».

Но, полагаю, там дела обстоят несколько по-иному.

Народ России привык, что за него думают цари, помещики, вожди, в общем, некая элита – интеллигенция. Но к настоящему времени подавляющая масса этой элиты в России тупая, ленивая и подлая. Народ России это видит или чувствует, никому не верит, а сам выступать боится, поскольку разрозненный. И у каждого, даже активного гражданина России нет уверенности, что он не останется в одиночестве, если выступит.

В англоязычных странах, всё-таки, дело обстоит несколько по-иному. Скажем, в США ещё 250 лет тому в Декларацию независимости было вписано, если правительство «обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности». Примерно об этом же говорит и преамбула Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года: «принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». В этих странах народ не особо полагается на элиту, а посему более активен.

Требуя вакцинации, против которой и восстают граждане в Канаде и Австралии, правительство этих государств нарушает право граждан распоряжаться собственной жизнью. Что это значит? Это значит, что закон перестал охранять права человека, отсюда у народа Канады и Австралии (как и иных стран) появляется ЗАКОННОЕ право на восстание. Правящая элита США это понимает, и стремится, чтобы до самого народа эта мысль о его праве на восстание не дошла, посему мировой элите и требуется нечто, что отвлекло бы СМИ от событий в Канаде и Австралии, что дало бы возможность СМИ замолчать события в этих странах.

И теперь на фоне воплей о войне между Россией и Украиной, фашистские ублюдки в этих странах могут давить протест народа без большого шума, чем они сегодня и заняты.

Одновременно, кнопкодавы Думы отвлеклись от любимого занятия тупо нажимать на кнопки для ужесточения в России фашистского режима, и приняли резолюцию, являющуюся шедевром тупого идиотизма – о признании Донбасса независимым. Уже и анекдот появился: «Депутат КПРФ Тайсаев заявил, что россияне готовы отказаться от зарплаты ради признания ДНР, правда, граждане России заявили, что ради ДНР готовы отказаться от такой Думы».

Поэтому второй вопрос о собственно отношениях Киева и Москвы, и народов Украины и России.

Я был противником присоединения Крыма к России, но также писал, что хуже этого было бы только оставаться во власти тупых и подлых недоумков Киева. И сегодня для Донбасса я не вижу ничего хорошего в присоединении к России, хотя и быть независимым государством Донбасс тоже не то, что не в состоянии, а просто не сможет ввиду отсутствия соответствующего кадрового состава – нет там соответствующих деятелей. Совсем не видно никого похожего, скажем, на Ли Куан Ю или Лукашенко, чтобы обеспечить достойное существование такому маленькому государству.

Сегодня у меня мнение, что самый оптимальный вариант для Донбасса – это вариант пресловутых Минских соглашений – ввести Донбасс в состав Украины на правах автономии.

Напомню, что после совещания в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителей Германии, Франции, Украины и России было подписано соглашение по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, но до сих пор главные пункты этих соглашений не выполнены.

И сегодня Россия обвиняет Украину в неисполнении соглашения в части придания особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей и закрепление этого статуса в Конституции Украины, после чего необходимо было провести амнистию и организовать местные выборы.

А Украина, вернее, Киев настаивает на том, что сначала Киев должен вооружённой рукой захватить весь этот район, восстановить полный и единоличный контроль Киева над всей российско-украинской границей, насадить свои СМИ и партии в Донбассе и только после этого проводить выборы.

Соответственно, фашисты в Киеве и поддерживающий их Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии России.

Если отойти от подробностей подальше и взглянуть на дело со стороны, то вся суть конфликта сводится к желанию Киева сначала установить контроль над Донбассом, а потом Киев обещает и всё другое. Что касается обещаний, то у Киева это всегда получалось замечательно, но что касается исполнения... Ладно, не будем о грустном.

Итак, на территории Донбасса власть местной власти. Можете называть её как угодно – легитимной, нелегитимной, законной, незаконной, самостоятельной или зависящей от Кремля - но это местная власть и другой нет! И не будет. И чтобы установить на этой территории власть Киева, у Киева есть два способа – или физически уничтожить эту власть, или фашистам Киева с этой властью договориться о деталях передачи власти Киеву. Но Киев решительно не хочет вести переговоры с местной властью, и принимает меры чтобы местную власть физически уничтожить. Вы же помните, что Киевом было совершено неудачное покушение на главу Луганской республики И. Плотницкого, затем Киевом был убит глава Донецкой республики А. Захарченко.

Но сколько Киев и ни будет убивать представителей местной власти, а эти представители будут меняться, усиливая личную охрану. То есть так власть Киев получить никогда не сможет, следовательно, из действий фашистов Киева видно, что это сам Киев НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ Донбасса в состав Украины, но при этом вопит и вопит, что воссоединить Донбасс ему не даёт Россия.

Если бы Россия не была марионеткой США и имела настоящих дипломатов, а не это позорище, то тут видятся такие меры.

Первый шаг – обращение к Киеву, Евросоюзу и США примерно такого содержания:

«Для возвращения Донбасса в состав Украины требуются переговоры Киева и местной власти о деталях этого возвращения, но Киев отказывается делать этот необходимый шаг, без которого возвращение Донбасса в состав Украины невозможно. Таким образом Киев сам отказывается возвращать Донбасс в состав Украины, проводя бесполезную террористическую деятельность по убийству представителей власти Донбасса и обвиняя Россию в том, что это Россия не даёт воссоединить Донбасс с Украиной.

У нас требования к Киеву, Евросоюзу и США сформулировать ваши требования к России – что конкретно вы хотите от России? Если исключить переговоры Киева с местной властью, то тогда для возвращения Донбасса в состав Украины требуется уничтожение на Донбассе местной власти. Так, что хочет от России Киев, Евросоюз и США?

Вы хотите, чтобы силовые структуры и соединения российской армии:

- вошли на территорию Донбасса;

- убили всех представителей местной власти или выдали их Киеву, чтобы Киев их убил;

- запустили на остающуюся без власти территорию Донбасса лиц, которых Киев назначит на Донбассе властью?».

Они ответят балабольством ни о чём – это понятно. Но этот шаг нужен, чтобы предельно обострить вопрос, осыпав с него шелуху Киевской болтовни и оставив главное – без переговоров, возвращение Донбасса в состав Украины невозможен. И если Киев и его кукловоды на этот шаг не идут, то это значит, что сам Киев и его кукловоды НЕ ЖЕЛАЮТ возвращения Донбасса в состав Украины.

Тогда следующий шаг – подготовить проект резолюции в ООН с требованием ООН к Киеву начать переговоры с властями Донбасса с целью договорённости о деталях возвращения Донбасса в состав Украины. И в ООН тоже откажут, но это даст возможность всячески подчёркивать и показывать, что раз кроме переговоров иных способов возвращения Донбасса нет, то это сам Киев и «мировое сообщество» не хотят этого возвращения.

После того, как в мире достаточно людей поймут, в чём проблема, и что это Киев не хочет возвращения Донбасса, и что Донбасс навсегда брошен Украиной, вот тут и возникает естественный шаг – признание независимости Донбасса, а затем уже возникнет вопрос, нужно ли его присоединять к России.

Но, повторю, эти шаги были бы уместны, если бы у нас была Россия как народное государство, а не как фашистская марионетка Запада.