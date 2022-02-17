Украинская певица сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль", – написала артистка в Instagram.

Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Но участвовать в конкурсе не сможет - из-за Крыма.

Ну и артистку вынудили снять свою кандидатуру.

Казалось бы, кому какое дело до того, куда ездит певица? Но есть, оказывается, запретные места. Это свобода, если кто не понял.

А.Б.