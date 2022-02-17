Украинская певица сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения.
"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль", – написала артистка в Instagram.
Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Но участвовать в конкурсе не сможет - из-за Крыма.
Ну и артистку вынудили снять свою кандидатуру.
Казалось бы, кому какое дело до того, куда ездит певица? Но есть, оказывается, запретные места. Это свобода, если кто не понял.
А.Б.
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Дмитрий г.Запорожье.....1. написал 17.02.2022 21:59
вся элита кацапомойки готовится ... монолог Мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w....Так то.
Александр Загонов без написал 17.02.2022 19:23
вот ведь, однако написал 17.02.2022 18:01
Сразу видно дешевого русского шовиниста (или иначе говоря, совка), который искренне полагает (вполне даже искренне), что другим нациям патриотами быть не положено. Русский может быть патриотом, ему разрешается, а вот украинец обязан быть интернационалистом.
"Казалось бы, кому какое дело до того, куда ездит певица?" Баранов, ты как будешь относиться к российской певице после ее поездки в Киев или Львов? Наверняка задохнешься от злобы.
Cyd написал 17.02.2022 17:56
Американские бесы продолжают махать пробиркой пауэра! Ложь, которая непрерывным потоком льется из Вашингтона и не видно
конца края ей!
Александр Загонов без написал 17.02.2022 17:46
Краснозадые предвкушают в ближайшие несколько дней будет понятно. Российские большие десантные корабли уже прошли Босфор. В общей сложности в районе Одессы в первой волне может быть высажено больше дивизии 8 тысяч морских пехотинцев и две тысячи воздушных десантников вместе с тяжелой техникой. Как это было сделано, например, на учениях в Крыму в апреле прошлого года. Для первой волны этого вполне достаточно, радуется Анатолий Юрьевич. Сердечко сладко бьется, Новороссия, украдем, забесплатно и я буду нести околоисторическую чушь про петра, екатерину, империю и блаблабла. Кроме того, в Средиземном море сейчас находятся два российских крейсера, фрегаты и подводные лодки.
Но! Десят тысяч турецких беспилотников, не американских или немецких, а обычных сельджуков с Кавказа, которых русские за людей не считают.
Десять тысяч беспилотников отымеют десантуру в хвост и гриву. За сутки утилизируют весь личный состав краповых беретов и прочих клоунов ручного бурята путинского
расстреливать кацапорылую нечисть написал 17.02.2022 17:42
да атомными бомбами зщакидать поганую гадину. взять все страны мира и со всех сторон одновременно в 0часов 0минут одновременно со всех сторон швабростана - закидать его всеми атомными бормбами мира которые есть в наличии или 90процентов хотя бы - твари там пусть сдохнут!
а потом всех на западе из поганой импери уголовников - казнить с конфискацией!
всех кто богат больше 1 млн зелени - казнить. с самками и змеенышами!
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тварей поганых - казнить.
ковид - это их план написал 17.02.2022 17:28
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все государства прогнулись перед ними.
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людям назначена смерть по Скрижалям Джорджии.
Роспотребнадзор написал 17.02.2022 10:26
Важно знать: в данной ситуации Вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене), обеспечивающую возможность его правильного выбора. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы.
При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике. Кроме того, в Гражданском Кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.
Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать исправить нарушения законодательства, т.е. продать товар по цене, указанной на ценнике.
Администратор игнорирует ваши просьбы? Попросите книгу отзывов и предложений. В этом вам точно не может быть отказано. В противном случае магазин рискует быть оштрафованным (ст. 14.15 КоАП РФ). В книге со всеми подробностями опишите возникшую ситуацию (дата, время инцидента, наименование товара, сумму на ценнике и по чеку,), при возможности сфотографируйте ценник в качестве доказательства, хотя бы на мобильный телефон. Для получения письменного ответа на вашу жалобу, оставьте свои контактные данные. Вам обязаны ответить и удовлетворить требования.
В случае не разрешения спорной ситуации, советуем обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора по вашему субъекту (список Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, с письменным заявлением или заполнить специальную веб- форму ( с авторизацией в ЕСИА) на сайте Управления Роспотребнадзора, приложив к нему ответ магазина на жалобу (при наличии), фотографию ценника и чека.
В любом случае, всем, кто столкнулся с нарушением своих прав потребителя, советуем не оставлять это без последствий. Указанное нарушение является основанием для привлечения продавца к административной ответственности.
Важно иметь в виду, что, если Вы уже расплатились за товар, и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить Вам разницу в цене между чеком и ценником.
Нарьян-Мар, однако написал 17.02.2022 06:10