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Московский листок

Украинская певица сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения

Опубликовано 17.02.2022 в разделе комментариев 9

украина война крым киев
Украинская певица сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения

Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения. 

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль", – написала артистка в Instagram.

Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, в минувшую субботу победила в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс. Но участвовать в конкурсе не сможет - из-за Крыма.

Ну и артистку вынудили снять свою кандидатуру. 

Казалось бы, кому какое дело до того, куда ездит певица? Но есть, оказывается, запретные места. Это свобода, если кто не понял.

А.Б.



Рейтинг:   3.75,  Голосов: 16
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Всего комментариев к статье: 9
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.....1. написал 17.02.2022 21:59
Есть разница тварь кацапорылая.И эта разница Баранов в том,кем ты себя ощущаешь.Если такой кацапорылой падалью как ты,твой друг свинорылый кучеренко гиркин и прочая кацапорылая мразота,то и место твое среди таких же как ты кацапорылых тварей.А если считаешь себя человеком,то твое место среди людей.Вот ты тварь кацапорылая,соответсвенно и место твое среди тварей кацапорылых,а люди среди людей жить хотят,ибо начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувств не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбассе,Ливии и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 200-400 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбассе,добивают наши союзники Ливии в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А уж как США давят и грабят кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог Мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w....Так то.
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(без названия)
Александр Загонов без написал 17.02.2022 19:23
Обращаем Ваше внимание, что в целях гарантированной (успешной) доставки Вашего следующего письма в электронной форме и недопущения нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении через Сайт гражданами права на обращение в форме электронного документа (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 2 мая 2006 года &#8470; 59-ФЗ &#171;О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации&#187;) рекомендуется направлять его на следующие сутки с 00:00 часов по московскому времени.
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(без названия)
вот ведь, однако написал 17.02.2022 18:01
А почему Баранов так возбудился? В его возрасте вредно.
Сразу видно дешевого русского шовиниста (или иначе говоря, совка), который искренне полагает (вполне даже искренне), что другим нациям патриотами быть не положено. Русский может быть патриотом, ему разрешается, а вот украинец обязан быть интернационалистом.
"Казалось бы, кому какое дело до того, куда ездит певица?" Баранов, ты как будешь относиться к российской певице после ее поездки в Киев или Львов? Наверняка задохнешься от злобы.
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Ложь -основа политики сша
Cyd написал 17.02.2022 17:56
В США заявили о &#171;неминуемом вторжении&#187; России на Украину Об этом сообщает "Рамблер".
Американские бесы продолжают махать пробиркой пауэра! Ложь, которая непрерывным потоком льется из Вашингтона и не видно
конца края ей!
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(без названия)
Александр Загонов без написал 17.02.2022 17:46
Втираем про певичку и
Краснозадые предвкушают в ближайшие несколько дней будет понятно. Российские большие десантные корабли уже прошли Босфор. В общей сложности в районе Одессы в первой волне может быть высажено больше дивизии 8 тысяч морских пехотинцев и две тысячи воздушных десантников вместе с тяжелой техникой. Как это было сделано, например, на учениях в Крыму в апреле прошлого года. Для первой волны этого вполне достаточно, радуется Анатолий Юрьевич. Сердечко сладко бьется, Новороссия, украдем, забесплатно и я буду нести околоисторическую чушь про петра, екатерину, империю и блаблабла. Кроме того, в Средиземном море сейчас находятся два российских крейсера, фрегаты и подводные лодки.
Но! Десят тысяч турецких беспилотников, не американских или немецких, а обычных сельджуков с Кавказа, которых русские за людей не считают.
Десять тысяч беспилотников отымеют десантуру в хвост и гриву. За сутки утилизируют весь личный состав краповых беретов и прочих клоунов ручного бурята путинского
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Re: рЫдактору
расстреливать кацапорылую нечисть написал 17.02.2022 17:42
скорей бы уже. их там 70% навекрное, или около того.
да атомными бомбами зщакидать поганую гадину. взять все страны мира и со всех сторон одновременно в 0часов 0минут одновременно со всех сторон швабростана - закидать его всеми атомными бормбами мира которые есть в наличии или 90процентов хотя бы - твари там пусть сдохнут!
а потом всех на западе из поганой импери уголовников - казнить с конфискацией!
всех кто богат больше 1 млн зелени - казнить. с самками и змеенышами!
.
тварей поганых - казнить.
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пришельцы правят планетой
ковид - это их план написал 17.02.2022 17:28
захвата планеты
.
все государства прогнулись перед ними.
.
людям назначена смерть по Скрижалям Джорджии.
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(без названия)
Роспотребнадзор написал 17.02.2022 10:26
Всем нам знакома ситуация: Берем с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике.
Важно знать: в данной ситуации Вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене), обеспечивающую возможность его правильного выбора. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы.
При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике. Кроме того, в Гражданском Кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.
Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать исправить нарушения законодательства, т.е. продать товар по цене, указанной на ценнике.
Администратор игнорирует ваши просьбы? Попросите книгу отзывов и предложений. В этом вам точно не может быть отказано. В противном случае магазин рискует быть оштрафованным (ст. 14.15 КоАП РФ). В книге со всеми подробностями опишите возникшую ситуацию (дата, время инцидента, наименование товара, сумму на ценнике и по чеку,), при возможности сфотографируйте ценник в качестве доказательства, хотя бы на мобильный телефон. Для получения письменного ответа на вашу жалобу, оставьте свои контактные данные. Вам обязаны ответить и удовлетворить требования.
В случае не разрешения спорной ситуации, советуем обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора по вашему субъекту (список Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, с письменным заявлением или заполнить специальную веб- форму ( с авторизацией в ЕСИА) на сайте Управления Роспотребнадзора, приложив к нему ответ магазина на жалобу (при наличии), фотографию ценника и чека.
В любом случае, всем, кто столкнулся с нарушением своих прав потребителя, советуем не оставлять это без последствий. Указанное нарушение является основанием для привлечения продавца к административной ответственности.
Важно иметь в виду, что, если Вы уже расплатились за товар, и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан выплатить Вам разницу в цене между чеком и ценником.
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(без названия)
Нарьян-Мар, однако написал 17.02.2022 06:10
Минувшим летом в Феодосии было особенно хорошо.
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