16 февраля у посольства Республики Казахстан прошли одиночные пикеты солидарности с бастующими рабочими Казахстана. Представители Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов, коммунисты ОКП, Рабочего Компаса, РМП-Москвы, Трудовой России, Марксистской Тенденции подняли плакаты:

- Солидарны с рабочим классом Казахстана! Забастовка — это право!

- Требуем прекратить репрессии!

- Пули летят в рабочий класс.

- Солидарность с бастующими рабочими!

- Свободу Ержану Елшибаеву!

После проведения пикетов в посольство было передано обращение.

«… Мы всецело поддерживаем все требования бастующих и митингующих рабочих Жанаозена и Мангистауской области и, в частности, требование национализации, и присоединяемся к их призыву провести расследование гибели 227 человек, погибших от рук сотрудников полиции и военных. Мы также требуем освобождения всех политзаключенных, в том числе лидера движения безработных Ержана Елшибаева, осужденного на 5 лет по сфабрикованному делу, а также всех тех, кто был задержан во время январских событий, так как их под пытками стремятся представить «террористами»...»

С расстрельного декабря 2011 года по расстрельный январь 2022-го прошло десятилетие. Десятилетие усилий капитала расправиться с рабочим движением, десятилетие репрессий и ударов по трудовому праву, ударов по народу. Перед границей этого десятилетия дела обстояли ничуть не лучше (Жанаозен 2011-го стал лишь взрывом властей на упорство рабочего класса, не желающего из народа становиться рабами), но расстрельное кольцо оказалось весьма символичным — последовательность и ясность поступков власти и пустой результат на выходе.

Власти пошли на всё, чтобы сломить свой народ, использовав практически всю палитру уголовной методики, включая даже убийства (как, например, профсоюзного активиста (Жаксылык Турбаева, дочери профсоюзного лидера Жансаула Карабалаева, Александра Боженко, отказавшегося клеветать на своих товарищей, и заявив в суде, что прежние показания были выбиты под пытками).

На рабочих активистов и журналистов совершались нападения, людям поджигали дома. Сколько пыток, истязаний было пройдено защитниками трудовых прав, ведь репрессии были поставлены фактически на конвейер.

В августе 2015-го года была запрещена Компартия Казахстана. В 2017-м году ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, лидерам рабочего движения раздаются сроки заключения по 5-12 лет (Харькова, Кушакбаев, Елеусинов, Балтабай, Елшибаев...)

В Республике введены понятия языковых патрулей, создание незаконных профсоюзов, организация незаконных забастовок (ст. УК РК 401 и 402) разжигание социальной розни (ст. 174).

10-летняя годовщина расстрела рабочих в Мангистауской области началась со всеобщей забастовки рабочих-нефтяников Мангистаумунайгаз в декабре 21-го. Январь 2022 года рабочие Казахстана встретили на улицах, требуя снижения цен на сжиженный газ, который цинично был поднят в два раза.

Выступления начались с нефтяников Жанаозена, охватили всю Мангистаускую область, Атыраускую, были поддержаны нефтяниками Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, шахтёрами Карагандинской области и медеплавильщиками и горняками из корпорации «Казахмыс», фактически обратившись во всеобщую забастовку в добывающей промышленности страны. Местные граждане подвозили горячее питание восставшим, разделяя их требования повышения заработной платы, улучшения условий труда, снижения пенсионного возраста, права на профсоюзы и проведение забастовок.

Президент Токаев не нашёл ничего другого, как подменить народный протест уголовной тематикой, чтобы уже не стесняясь общественности, стрелять в рабочих на поражение: «За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?»

Январь прошёл. Только по официальным данным было задержано более 12-ти тысяч человек, 227 человек погибли в результате преступного приказа Токаева. 20 тысяч террористов обнаружены так и не были, а выступления рабочих продолжаются и в феврале.

С 31 января — бессрочный митинг безработных в Жанаозене. Безработные выразили недоверие областной комиссии Мангистауской области, когда нескольким тысячам безработных города было предложено 161 рабочее место. После таких предложений по решению рабочей занятости в городе представителей комиссии под свист выпроводили с митинга.

С 9 февраля рабочие ТОО «Бургылау» объявили забастовку с требованием национализации своего предприятия. Здесь стоит отметить, что трудовой коллектив данного предприятия обращался к этой повестке ещё в 2008-м году, (компания по бурению скважин была приватизирована в 2005-м году для зятя Назарбаева Тимура Кулибаева). Теперь же, по мнению властей и хозяев компании, сама возможность национализации невозможна. Такие заявления поднимают уровень требований рабочих и безработных Жанаозена, которые теперь обратились и к вопросу отставки президента Токаева.

На забастовки вышли также завод стеклопластиковых труб, Темиртас-1, спасатели и пожарные «КМГ секьюрити», сотрудники ТОО «РЦКУ-Актау» (они также соорудили палатки у офиса, демонстрируя степень своей решительности).

С 15 февраля в Жанаозене забастовали уже рабочие всех подразделений «Озенмунайгаза». Председатель правления компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев заявил на митинге, что не может поднять зарплату даже на 30 — 40 процентов. Ему не удалось уговорить рабочих остановить забастовку несолоно хлебавши, и потому пришлось покинуть митинг самому.

Забастовали и другие нефтесервисные компании, например, транспортное предприятие ТОО «Кезби». В прошлом году они уже выходили на забастовки, требовали возвращения их предприятия в состав основного производства.

В Жанаозене и Мангистауской области на акции протеста вышли и учителя, самые обычные учителя средних школ. Они выступают против передачи школ в частные руки (частные платные школы для детского населения — ведь это так в духе времени, так желанно властям).

Вот такую рабочую повестку власти замечать и не хотят. Очень удобно заменять его на обсуждения разгула террористов. И это прекрасный ход правительства — трудовые вопросы остаются за бортом, рабочие сидят по тюрьмам, граждане рукоплещут спасителю Токаеву, который спас Казахстан от бандитов. А может быть, это именно рабочие защищают от бандитов свой Казахстан? Может быть, рабочие всего мира встречаются каждый день с подобными проблемами? Ведь лозунг, перешагнувший уже в третье столетие, и был, и вновь остаётся актуален по всему миру: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»