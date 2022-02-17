Наглость депутатов и не только превзошла все пределы

Несколько дней назад Г.Зюганов неожиданно лёг в больницу. Коллеги поведали, что Жириновский болен и пока нет точного диагноза. Геннадий Андреевич понимает, что его организм не первой свежести, а умирать не хочется, о такой жизни он и не мечтал. Жить да жить не обращая внимания на возраст. Тем более на пенсию из думы не выгоняют, хотя давно пора. Вот он и решил полежать в больнице понимая, что ему окажут всякую поддержку.

В это время о народе он не думал, который сперва должен дозвониться в поликлинику и потом ждать несколько дней приёма . О госпитализации народа в настоящее время речи не идёт. Места заняты вирусниками, да и катастрофически не хватает медицинского персонала. Оптимизация Голиковой и Скворцовой предполагала оставить медицинский персонал для чиновников в прежнем составе, в противном случае они могут оптимизаторов пристроить на Камчатке. Голикову повысили в должности, а Скворцову президент наградил. Вот так мы и живём. Всё это говорит о том, что оптимизацией власть довольна. Можно и дальше издеваться над народом, который молча вымирает.

Депутат Милонов сюсюкает о безработных, которые получают пособия и естественно не хотят работать. Надо отменить пособия пусть все работают. Странные у нас депутаты. Если вопросы касаются простого народа , то депутаты проявляют не только глупость, но и тупость. Сколько лет Милонов был депутатам в Петербурге, наконец его заметила власть и он оказался в Госдуме. Когда последний раз Милонов разговаривал с народом? Когда в поповской рясе с церковным флагом ходил вокруг храма. Почему люди без работы, да потому что её просто нет особенно в сельской местности. Ближайшие малые города тоже без работы. Куда деваться? Ехать в большие города, устраиваться дворниками и жить без семьи под лестницей. И под лестницей в приличном доме для тебя места не найдётся. Выгонит обслуга. Снимать жильё зарплаты не хватит. Так о ком заботятся наши депутаты? Если говорить правду то ни о ком. Они вообще ни о чём не думают. Кремль или правительство присылают законы в думу, задача депутатов расставить знаки препинания и проголосовать. При этом большинство депутатов даже не читают их. Возможно найдутся такие избиратели которые со мной не согласятся. Тогда для них будет вопрос: "Назовите законы, которые улучшают жизнь трудового человека и пенсионера приняла дума?" Люди с каждым годом живут хуже, хотя президент повышает выплаты на инфляцию и даже выше. Во - первых реальную инфляцию власть скрывает, а во - вторых прибавка к нищим выплатам ничего не даёт, кроме болтовни. Вот нынешняя прибавка в реальном исчислении равна 35 рублям.

И действительно депутаты толи зажрались, толи мозги перестали работать, выдают такое за что можно и побить. Например, депутат от КПРФ К.Тайсаев говорит: "Народ поддерживает признание ДНР И ЛНР Россией и готов отказаться от тринадцатой зарплаты в помощь народу этих республик. Меня бесит бестолковость депутатов особенно от КПРФ. Даже от правящей партии депутаты промолчали. И где это Тайсаев говорил с народом, который отдаёт тринадцатую зарплату не известно кому. Надо было в 2014 году народу непризнанных республик не слушать нашего сильного президента а решить вопрос с Киевом и тогда бы не было столько жертв и неопределённости. Депутат ошибся. Они сами могут, имея такой доход, пожертвовать не только тринадцатой, но и месячной. Вы же за 29 лет ничего не сделали для народа, более того продали должность президента, а зарплату министерскую получаете исправно да ещё не платите налоги и отдыхаете почти целый квартал. Это мы вас дармоедов содержим, а вы готовы последний кусок вырвать у народа. Совсем обнаглели. Депутатов и чиновников надо менять каждые 4 года, чтобы они не успели зажраться. С народа нечего больше брать, так захотели тринадцатую грабануть. Не думаю, что на следующих выборах коммунисты что - то получат. Народ вас уже проклял, осталось повторить 17 - ый год прошлого столетия смести действующую власть и вас вместе с ними. Видите Зюганов просто лёг провериться. А как народ? А кого это волнует? По крайней мере не коммунистов. У них всё в ажуре.

Почему же коммунист Тайсаев не обратился к олигархам? Там средств побольше чем у всего народа. Да потому что эти самые олигархи могут его на первых порах просто послать... А народ безмолвствует. Напуган властью, но главное нет лидера. Чиновники в болтовне тоже не отстают от депутатов. Например, министр труда, а ныне депутат М.Топилин заявил: "Пенсия к 2024 году ДОЛЖНА достигнуть двух прожиточных минимумов". А на сколько рванёт инфляция? Он народ как и все чиновники считает за дураков. Зачем этот шут выходит в эфир с бестолковым предложением. Какие же в России чиновники и откуда их президент набирает. Может и повысится, но инфляция не отстанет. Если инфляции не будет, а такого просто не может быть, то и повышения не будет. Ведь в основном президент разрешает повысить выплаты нищему народу на процент инфляции, иногда чуть - чуть больше, но в денежном выражение не более 1000 рублей. Разбогатеет народ. Топилин в должности министра получал в среднем 500 000 рублей, сейчас депутат Госдумы тоже с министерской зарплатой. Как же эти придурковатые по отношению к народу учёные мужи получают такие должности. Значит ничего умнее он придумать не мог, а выделиться надо. А то некоторые десятилетиями молчат. Богатые богатеют, средние беднеют, бедные нищают, нищие умирают. Руководство делает вид, что работает. Безнаказанность породила беспредел и коррупцию. Вот это и есть внутренняя политика государства, которую представляет президент, при этом премьера не видно и не слышно. Возможно сам готовит программу по отбору у народа денежных средств.

Депутаты думы обговорили предложение о признании республик ДНР и ЛНР и направили президенту своё решение. В думе были и противники. Так вот президент предложение принял к сведению. А это значит, что признания на официальном уровне пока не будет. Думаю, что президент боится реакции США и НАТО. Какие бы условия президент не ставил США и НАТО на счёт общей безопасности улучшения с их стороны нет и не предвидится. Скучно им стало жить войн нет чем заняться? Подразнить Россию, они знают, что Россия первая не нападёт на Украину. А Байден даже назвал дату нападения. Не исключает и Франция. Для чего это делается? А для того, чтобы меньше было шума на счёт поставок на Украину летального оружия. Украинцы озабочены тем чем они будут защищаться. А Запад и США им поможет по их просьбе. Вот весь и расклад для войны.