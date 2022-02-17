Больше половины россиян считают систему здравоохранения России неэффективной

54% опрошенных жителей России считают систему здравоохранения неэффективной, доверяют ей всего 22% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», признанного иностранным агентом.

Социологи отмечают, что недоверие системе здравоохранения больше свойственно тем, кто оценивает свое здоровье как неудовлетворительное — 58% россиян со слабым здоровьем склонны не доверять отечественной медицине.

Больше половины опрошенных россиян — 53% — считают, что врачам в России можно доверять. В 2011 году этой точки зрения придерживались 47% россиян. На фоне международных данных 2011 года Россия занимала одно из последних мест по уровню доверия медицинским специалистам.

При общем недоверии системе здравоохранения только 16% россиян согласны с тем, что народная медицина может лучше решить проблемы со здоровьем, чем официальная медицина. Уверенность в народной медицине выше среди людей, не склонных доверять врачам, — среди них 28% считают, что нетрадиционная медицина может помочь лучше традиционной.