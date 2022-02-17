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Московский листок

Больше половины россиян считают систему здравоохранения России неэффективной

Опубликовано 17.02.2022 в разделе комментариев 7

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Больше половины россиян считают систему здравоохранения России неэффективной

54% опрошенных жителей России считают систему здравоохранения неэффективной, доверяют ей всего 22% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», признанного иностранным агентом.

Социологи отмечают, что недоверие системе здравоохранения больше свойственно тем, кто оценивает свое здоровье как неудовлетворительное — 58% россиян со слабым здоровьем склонны не доверять отечественной медицине.

Больше половины опрошенных россиян — 53% — считают, что врачам в России можно доверять. В 2011 году этой точки зрения придерживались 47% россиян. На фоне международных данных 2011 года Россия занимала одно из последних мест по уровню доверия медицинским специалистам.

При общем недоверии системе здравоохранения только 16% россиян согласны с тем, что народная медицина может лучше решить проблемы со здоровьем, чем официальная медицина. Уверенность в народной медицине выше среди людей, не склонных доверять врачам, — среди них 28% считают, что нетрадиционная медицина может помочь лучше традиционной.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
стоик7962 написал 17.02.2022 21:06
большинство русских людей другой медицины не видели, не то бы в каком каменном веке они живут?
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(без названия)
кт написал 17.02.2022 17:47
Как можно доверять лекарям пропагандирующим "вакцинацию" мутными шмурдяками неизвестного происхождения? Это не врачи верные клятве Гиппократа , а врачи-вредители...
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(без названия)
32485 написал 17.02.2022 15:10
Уважаемые пользователи! Уведомляем вас, что в связи с приказом Министерства здравоохранения Пермского края &#8470;34-01-02-54 от 25.01.2022, во всех поликлиниках Пермского края приостановлено оказание плановой медицинской помощи.
Какая система??!!! Какое здравоохранение??!!!
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(без названия)
ходжа написал 17.02.2022 14:11
О чем речь, какое здравоохранение? В Питере ввели электронные больничные. Звонишь по телефону, и тебе открывают больничный... Что это? А это отказ в оказании медицинской помощи населению. Все, нет больше никакого здравоохранения, забудьте.
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(без названия)
Эпоха Сталина написал 17.02.2022 11:22
При Сталине трудовой народ ел черную икру и крабов пил шампанское хлеба и сливочного масла было вдоволь.Прилавки ломились от изобилия,каждый год снижались цены.Сталин строил дворцы для народа из мрамора,гранита,бронзы и золота, вокзалы,метро,библиотеки,музеи,санатории,университеты,мосты! Трудящиеся бесплатно отдыхали в санаториях. Сталин провел за 10лет индустриализацию. Коррупционеров и прочих врагов народа сажали в ГУЛАГ и расстреливали. При Сталине была выиграна война,создано ООН с правом вето. Сталин восстановил страну из руин. Россия стала ядерной сверхдержавой и многое другое!
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(без названия)
Пушкин написал 17.02.2022 11:14
Задача Узурпатора Пу развалить, разграбить все, ничего не развивать, не критиковать и не исправлять! Народ держать и насиловать в кровавых цепях, жить в туманном от бабла мире в придуманной реальности с желанием стать "Владычицей морскою"! Но с чем осталась жадная бабка помните? Правильно,- с "разбитым корытом"!
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(без названия)
Эпоха Путина написал 17.02.2022 10:20
При Путине трудовой народ жил на МРОТ в нищете,питался суррогатными продуктами из пальмового масла и просрочкой.Такая диета приводила к онкологическим болезням.Народ травился паленой водкой.цены повышали каждый год.медицина была как в африканских странах,люди умирали миллионами от онкологии и других болезней. На лечение детей деньги собирали по СМС.Правящая элита лечилась в странах НАТО.При Путине строили дворцы с золотыми унитазами для олигархов.Коррупционеров награждали медалями и орденами и давали звания герой труда...
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