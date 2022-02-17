Продажи оружия на Украине достигли уровня 2014 года

«Если раньше люди покупали, в основном, охотничье оружие, то сейчас — гладкоствольные помповые дробовики и гражданские карабины на базе винтовки М15 и автомата Калашникова. Также спрашивают бронежилеты, но у нас их нет в ассортименте», — говорит владелец харьковского оружейного магазина «Сафари Украина» Андрей Романов.
По его словам, «по продажам оружия мы почти достигли уровня 2014 года, и спрос продолжает расти», и «в некоторых магазинах, у которых нет складов, уже дефицит предложения». Синхронно ветераны Донбасса продолжают обучать граждан обращению с оружием, как раз с помпами и карабинами.
"Причина ажиотажа понятна — нагнетание паники по поводу вторжения, — говорит Романов. — Оружие покупают для самообороны и защиты своего жилья и имущества. Понятно, что не с армией собираются воевать — опасаются мародеров».
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Петя тихий написал 18.02.2022 11:20
стоик7962 написал 17.02.2022 21:08
Александр Загонов без написал 17.02.2022 17:48
Также будет разрушена полностью инфраструктура газовая, с целью покончить с транзитом газа через Украину раз и навсегда
ходжа написал 17.02.2022 14:30
Охота написал 17.02.2022 11:42
Федя-злой написал 17.02.2022 10:24