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Московский листок

Продажи оружия на Украине достигли уровня 2014 года

Опубликовано 17.02.2022 в разделе комментариев 6

украина европа война
Продажи оружия на Украине достигли уровня 2014 года

«Если раньше люди покупали, в основном, охотничье оружие, то сейчас — гладкоствольные помповые дробовики и гражданские карабины на базе винтовки М15 и автомата Калашникова. Также спрашивают бронежилеты, но у нас их нет в ассортименте», — говорит владелец харьковского оружейного магазина «Сафари Украина» Андрей Романов.

По его словам, «по продажам оружия мы почти достигли уровня 2014 года, и спрос продолжает расти», и «в некоторых магазинах, у которых нет складов, уже дефицит предложения». Синхронно ветераны Донбасса продолжают обучать граждан обращению с оружием, как раз с помпами и карабинами.

"Причина ажиотажа понятна — нагнетание паники по поводу вторжения, — говорит Романов. — Оружие покупают для самообороны и защиты своего жилья и имущества. Понятно, что не с армией собираются воевать — опасаются мародеров».

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Петя тихий написал 18.02.2022 11:20
Долой режим полицейщины, войны и наглого грабежа народа кучкой Подонков Кремля!
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стоик7962 написал 17.02.2022 21:08
жиды в панике - славяне вооружаются?
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Александр Загонов без написал 17.02.2022 17:48
22022022 двадцать второго февраля энтого года будет разбита армия Украины ракетами калибр. Потом Чвк войдут мародерствовать и искать провокаторов.
Также будет разрушена полностью инфраструктура газовая, с целью покончить с транзитом газа через Украину раз и навсегда
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ходжа написал 17.02.2022 14:30
Нет режима ГБбанды. Банда, это всего лишь инструмент, своего рода оккупационная администрация. Решения принимают совершенно другие люди. Читайте Дерипаску, там все сказано.
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Охота написал 17.02.2022 11:42
Хорошо бы в РФ внести в конституцию, как в США, право народа на оружие и восстание против преступной власти! Понятно, что это будет только после свержения режима ГБбанды. А пока даже на газоружие и лук со стрелами надо разрешение! Это - верный признак полицейской диктатуры!
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(без названия)
Федя-злой написал 17.02.2022 10:24
Я уже ранее говорил, что в случае начала войны, на Украине россиянцев будут ненавидеть все! Вот результат: Украина вооружается подовн! Что дальше? поживем, увидим.....
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