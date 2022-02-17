Россию охватил бум финансовых пирамид #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Продажи оружия на Украине достигли уровня 2014 года https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Нижнем Тагиле школьникам и детсадовцам устроили экскурсию в автозак 3 Задержан политолог Валерий Соловей и его сын 4 Хуснуллин объяснил «выгоду» привлечения трудовых мигрантов 5 Больше половины россиян считают систему здравоохранения России неэффективной https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Россию охватил бум финансовых пирамид 7 В Крыму депутат-единоросс насмерть сбил бабушку на своей BMW и скрылся 8 В Туркменистане учителей обязали рассказать на уроке о "жизненном пути" и "достижениях" будущего президента Сердара Бердымухамедова 9 Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться