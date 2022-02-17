Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Продажи оружия на Украине достигли уровня 2014 года https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Нижнем Тагиле школьникам и детсадовцам устроили экскурсию в автозак
3 Задержан политолог Валерий Соловей и его сын
4 Хуснуллин объяснил «выгоду» привлечения трудовых мигрантов
5 Больше половины россиян считают систему здравоохранения России неэффективной https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Россию охватил бум финансовых пирамид
7 В Крыму депутат-единоросс насмерть сбил бабушку на своей BMW и скрылся
8 В Туркменистане учителей обязали рассказать на уроке о "жизненном пути" и "достижениях" будущего президента Сердара Бердымухамедова
9 Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Евровидения https://forum-msk.org/material/news/1...
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