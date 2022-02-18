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Московский листок

Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО

Опубликовано 18.02.2022 в разделе комментариев 30

украина европа война киев
Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО

Более 60 процентов граждан Украины поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщается в отчете социологической группы «Рейтинг». 

По данным отчета, за вступление Украины в альянс высказались 62% респондентов, 30% не считают эту инициативу полезной для страны. На сайте также уточняется, что с 2014 года это самый высокий показатель положительного отношения украинцев к интеграции страны в НАТО.

***

Ну вот и начинает просматриваться, зачем была нужна клоунада с нападениями РФ на Украину 16 февраля и по другим числам.

Для вступления в альянс необходима процедура национального референдума о вступлении. Иначе будет некрасиво - правительство вприпрыжку бежит в Брюссель, а население голосует против... В принципе, можно обойтись и без референдума, но он украинцам уже был обещан.

Понятно, в 2014-м году украинцы были ошарашены полураспадом страны, который потом придумали назвать "российской агрессией", и многим вступление в НАТО казалось гарантией по крайней мере невмешательства внешних сил во внутреннюю политику (за исключением сил НАТО, само собой).

Но позже североатлантический энтузиазм заметно поутих - украинцам хотелось в Евросоюз (где кормят), а вовсе не в военный альянс (где воюют). И попытки увязать эти два события тоже не получились - пока ограничились туристическим безвизом сроком на 2 недели.

И вот новая история - Россия нападет на Украину. Лично пр5езидент великой страны врет, как третьеклассник. Причем если при нападении на Ирак шла ссылка на донесение ЦРУ, то в данном случае Байден все берет на себя - ему известно!

Истерика мировая, колоссальная! Куда там жалкая провокация в Гляйвице, какой Гаврила Принцип - лучшие люди планеты бьют в барабаны и скачут козлом... Зачем все это?

А вот зачем! Уже 60 процентов украинцев готовы в НАТО. Не как в Венгрии с 85% "за", но лучше, чем в Испании с 52 процентами...

Если 60 процентов украинцев хочет в НАТО, то и не откажешь.

А.Б.

 



Рейтинг:   3.41,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 30
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Тану нах этот обосраный придорожный сортир. Воздух чище будет.
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 18.02.2022 20:58
Халявщики были, халявщики и остались.
И СССР они, фактически, убили.
Там денацификация нужна.
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(без названия)
как бы очевидно написал 18.02.2022 20:44
Россия (и сам Баранов в частности) уже лет 10 поливают говвном Украину и Украинцев. Нафига терпеть эту грязь и оскорбления от россиян? Не забываем еще и то, что РФ оккупировала украинские Крым и Донбасс, убила десятки тысяч украинцев на Донбассе, а миллионы сделала беженцами.
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(без названия)
стоик7964 написал 18.02.2022 19:51
московские и киевские сионисты будут воевать до последненго славянина?
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(без названия)
Безмозгому, тупому каклу написал 18.02.2022 19:47
историк-любитель, какол-го/внюк написал ахинею с оскорблениями
-----
Ты, мерзкий какол, го/внюк, показал свою тупость думая, что НАТО будет содержать бандеровские банды Какляндии бесплатно, а теперь ты, подлый зас/ранец, выкручиваешься. Денег видите ли ему не жалко, чтобы не зависеть от Востока. А где вы мр/ази найдете столько денег, чтобы уплатить в НАТО? У вас поганых уродов, бандеровцев-садистов в казне денег нет. Какляндия много лет побирается как старая нищенка-проститутка. Чтобы кто-то дал вам денег нужно не иметь долгов. А у Какляндии сотни миллиардов долгов, тупой ушлепок, го/внюк. Даже если какой-нибудь осел даст вам денег, то в НАТО Какляндию все равно не примут, пока в ней не будут урегулированы территориальные проблемы, Понял, мерзкая т/варь?
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(без названия)
хохлы собрались в НАТУ написал 18.02.2022 19:20
Собираться можно куда угодно. Наивные советские люди тоже собирались в коммунизм. Так тогда называлалась мечта о светлом будущем. Для хохлов слово коммунизм находящиеся у власти наследники советской номенклатуры переименовали в НАТО и ЕС, как новое наименование светлого будущего. Хохлы являются детьми советских людей и поэтому они такие же безнадежные лохи, которые раз за разом скачут гопак на граблях и ничему не учатся. Поэтому тоже куда то собираются, как их глупые отцы и деды, чью глупость они унаследовали. В коммунизм их дедов и отцов правящая номенклатура не пустила, она его построила исключительно для себя и своих детей, обитающих ныне на западе. В НАТО их тоже никто не планирует принимать, также как и в ЕС. О чем руководители этих структур неоднократно и публично заявляли открытым текстом. Паханов Украины это тоже нисколько не колышит, ибо они тоже имеют на западе и недвижимость, и счета в оффшорах, и двойное гражданство. Они вообще ничем не отличаются от россиянского руководства, это по сути люди одного разлива. У них зачастую и дачи в Швейцарии и на Лазурном берегу находятся рядом друг с другом, а их дети вместе тусуются.
Баранов в курсе всего этого, но не знает, чем заполнять форум. Поэтому из-за нехватки фантазии высасывает темы из пальца. Вот и вся истерика.
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Re: Re: Re: Re: За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
кувать написал 18.02.2022 19:00
Посол России сказал с р а л и
мы на санкции, потом добавил про пуд, но никто это и не заметил, ибо
с р а т ь
колоритно и всеобьемлюще.
Какая реакция у людей на эти слова? Да этож просто свинья в человеческом облике, но в России это легло аккуратно на русскую мысль, значит свиньи. Это не русофобия, это отвращение к засе рям.
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тупорылому ватнику
историк-любитель написал 18.02.2022 19:00
Украина хочет в НАТО не ради какой-то халявы, тупое ты насекомое. А чтобы обезопасить себя от грязи и мерзости с востока. Ради этого никаких денег не жалко. Ты вата безмозглая, если думаешь, что свобода и достоинство размениваются на деньги. Украина готова разориться, лишь бы не плясать под московскую гармошку. Ватникам это не понять, мозгов не хватает. Они до сих пор не поймут, почему Путин так и не купил Украину на дешевый газ. Думают, что все дело в Нуланд и Байдене.
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Re: Re: Re: За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
Какляндия - страна идиотов написал 18.02.2022 18:48
историк-любитель написал 18.02.2022 18:31
Дядя,вы дурак? написал 18.02.2022 18:22
----
Этот какол действительно дурак! Он думает, что Какляндию бесплатно примут в НАТО. И что Какляндии не нужно будет платить за то, что она состоит в НАТО. Что НАТО ей бесплатно будет поставлять вооружение, бесплатно строить военные объекты, бесплатно обучать и кормить тупых солдат-каклов и т.д. Сколько таких убогих дебилов в Какляндии, которые так думают? Страна идиотов.
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Re: Re: Re: За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
ъъъ написал 18.02.2022 18:37
То есть нормальные люди не хотят жить как свиньи!
=================
Именно в этом смысл так называемой "русофобии". Всего-навсего.
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Re: Re: За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
историк-любитель написал 18.02.2022 18:31
Дядя,вы дурак? написал 18.02.2022 18:22
===========
Да еще какой дурак, причем законченный. Армию создают не ради халявы. И в военные блоки вступают не из-за нее. Этот "за удовольствие" просто тупое животное, наслушавшееся Шейнина и Соловьева. Он понятия не имеет, для чего создаются военные блоки и для чего в них вступаю. "Глупые хохлы" - а он сам-то в каком месте умный?
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Re: Re: За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
Г о в н о написал 18.02.2022 18:30
Украина не может вступить в НАТО, как, кстати, и Грузия, ибо огромный кусок страны оккупирован.
А украинцы готовы хоть куда, лишь бы не жить как в Приднестровье, Ордло, Южной Осетии, Абхазии, России.
То есть нормальные люди не хотят жить как свиньи! А кто устроил свинарник? Краснозадые, ленинисты, путиноиды и перекладывать свои огрехи на Байдена просто-таки тупо.
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Баран,тебе скоро от Путина будет орден
за защиту священной твоей собственности, написал 18.02.2022 18:29
а вдруг,батенька,с ней придется расстаться???
Что делать-то будешь,ЧМО?
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Re: Алексу Юстасу
Люби путина ука написал 18.02.2022 18:28
В рашке нужны шлюхи молоденькие, голодные и жадные до удовольствия. Дети малые для пения в церковном хоре. Суррогатные матери. Пенсионеры на охрану стоянок. Вот такой зашквар.
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Re: За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
Дядя,вы дурак? написал 18.02.2022 18:22
=
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(без названия)
историк-любитель написал 18.02.2022 18:11
За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
Глупые хохлы думают, что если вступят в НАТО, то у них появится халява. Они не понимают, что за членство в НАТО нужно будет платить немалые деньги, и не гривны а сотни миллионов евро.
===============
Дурак, в НАТО вступают не из-за денег, а для того, чтобы не лечь под Швабростан, под гре\банную Россиюшку с ее духовными скрепами и мудрым вождем. И никто из вступивших в НАТО пока не пожалел об этом. Из ЕС постоянно кто-то собирается выйти, но из НАТО никто. А вот из ОДКБ с момента его создания вышли три страны - Грузия, Азербайджан, Узбекистан. На очереди уже и Киргизия, там такие разговоры есть. Кури бамбук, простофиля.
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(без названия)
Алекс Юстасу написал 18.02.2022 18:05
Вот и посмотрим, есть ли у России места для размещения "наших граждан", а заодно и работа для них. Раздать паспорта нетрудно (кстати, большинство жителей "днр-лнр" не соблазнились ими), а вот гарантировать этим людям нормальную жизнь в России - это труднее.
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крупнейшее геополитическое поражение Америки - уход России из Европы в Азию
Александр Загонов без написал 18.02.2022 18:02
Если вспомнить про Крым, то позиция баранова говорит мне о том, что вторжения не будет, но мощнейшее уничтожение Всу обязательно произойдет , а на зачищенную от войск территорию зайдут Чвк и начнут мародерство плюс поиск гауляйтеров провокаторов среди местных.Начались учения. Вот они деньги России. Расследование навального это одна миллионная в стоимостном выражении от денег уже потраченных на танки, пушки и ракеты. Причем дворец Путина можно использовать под пионерский лагерь или гостиницу, а Это Вооружение выброшенные на помойку деньги на пенсию и медицину, на хорошие продукты без пальмового масла и не китайские автомобили.
Кто это придумал!?
Провокатор Анатолий Юрьевич Баранов, как и его кумир Ленин, втравливает нас в глупости, в войну и надеется построить социализьм Баранова.
Нет войне! Провокаторов к стенке!
Краснозадые предвкушают в ближайшие несколько дней будет понятно. Российские большие десантные корабли уже прошли Босфор. В общей сложности в районе Одессы в первой волне может быть высажено больше дивизии 8 тысяч морских пехотинцев и две тысячи воздушных десантников вместе с тяжелой техникой. Как это было сделано, например, на учениях в Крыму в апреле прошлого года. Для первой волны этого вполне достаточно, радуется Анатолий Юрьевич. Сердечко сладко бьется, Новороссия, украдем, забесплатно и я буду нести околоисторическую чушь про петра, екатерину, империю и блаблабла. Кроме того, в Средиземном море сейчас находятся два российских крейсера, фрегаты и подводные лодки.
Но! Десят тысяч турецких беспилотников, не американских или немецких, а обычных сельджуков с Кавказа, которых русские за людей не считают.
Десять тысяч беспилотников отымеют десантуру в хвост и гриву. За сутки утилизируют весь личный состав краповых беретов и прочих клоунов ручного бурята путинского
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(без названия)
За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
Глупые хохлы думают, что если вступят в НАТО, то у них появится халява. Они не понимают, что за членство в НАТО нужно будет платить немалые деньги, и не гривны а сотни миллионов евро. А где бандеровское государство возьмет деньги? У него столько долгов, что больше бесполезно клянчить у других стран. Не дадут - знают, что чиновники большую часть разворуют. Бандеровцы, чтобы достать деньги для вступление в НАТО, могут взять их лишь у полунищих хохлов, урезая социальные программы, увеличивая налоги. Тогда все хохлы взвоют.
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(без названия)
Юстас Алексу написал 18.02.2022 17:59
22022022 двадцать второго февраля энтого года будет разбита армия Украины ракетами калибр. Потом Чвк войдут мародерствовать и искать провокаторов.
Также будет разрушена полностью инфраструктура газовая, с целью покончить с транзитом газа через Украину раз и навсегда.
Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что с пятницы начинается организованный выезд населения в Россию, они объяснили это возросшей угрозой нападения со стороны Украины. Украинские власти ранее обвинили сторонников "ДНР" и "ЛНР" в обстрелах подконтрольной Киеву территории. Западные страны и Украина утверждают, что Россия не прекращает стягивать к украинским границам войска, и их численность уже составляет от 150 тыс. до 190 тыс. человек. Москва тем временем продолжает заявлять, что не намерена нападать на Украину.
Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан". В первую очередь уехать предлагают женщинам, детям и людям пожилого возраста.
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балбесу - "что на Украине,что в эрэфии --- ФАШИЗМ."
историк-любитель написал 18.02.2022 17:38
И как фамилия украинского диктатора?
Без диктатуры нет фашизма.
Как фамилия российского диктатора, все знают.
А балбес - отличное имя для тебя.
Слово не славянское, оно тюркское.
"Болбес" - золотоордынское "невежда, неуч, неумелый"
"Билбес" - казахское и турецкое "он не знает", киргизское "дурак"
"Билмес" - казанско-татарское "неграмотный, не понимающий, не обученный, не знающий".
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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