Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО

Более 60 процентов граждан Украины поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщается в отчете социологической группы «Рейтинг».
По данным отчета, за вступление Украины в альянс высказались 62% респондентов, 30% не считают эту инициативу полезной для страны. На сайте также уточняется, что с 2014 года это самый высокий показатель положительного отношения украинцев к интеграции страны в НАТО.
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Ну вот и начинает просматриваться, зачем была нужна клоунада с нападениями РФ на Украину 16 февраля и по другим числам.
Для вступления в альянс необходима процедура национального референдума о вступлении. Иначе будет некрасиво - правительство вприпрыжку бежит в Брюссель, а население голосует против... В принципе, можно обойтись и без референдума, но он украинцам уже был обещан.
Понятно, в 2014-м году украинцы были ошарашены полураспадом страны, который потом придумали назвать "российской агрессией", и многим вступление в НАТО казалось гарантией по крайней мере невмешательства внешних сил во внутреннюю политику (за исключением сил НАТО, само собой).
Но позже североатлантический энтузиазм заметно поутих - украинцам хотелось в Евросоюз (где кормят), а вовсе не в военный альянс (где воюют). И попытки увязать эти два события тоже не получились - пока ограничились туристическим безвизом сроком на 2 недели.
И вот новая история - Россия нападет на Украину. Лично пр5езидент великой страны врет, как третьеклассник. Причем если при нападении на Ирак шла ссылка на донесение ЦРУ, то в данном случае Байден все берет на себя - ему известно!
Истерика мировая, колоссальная! Куда там жалкая провокация в Гляйвице, какой Гаврила Принцип - лучшие люди планеты бьют в барабаны и скачут козлом... Зачем все это?
А вот зачем! Уже 60 процентов украинцев готовы в НАТО. Не как в Венгрии с 85% "за", но лучше, чем в Испании с 52 процентами...
Если 60 процентов украинцев хочет в НАТО, то и не откажешь.
А.Б.
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Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 18.02.2022 20:58
И СССР они, фактически, убили.
Там денацификация нужна.
как бы очевидно написал 18.02.2022 20:44
стоик7964 написал 18.02.2022 19:51
Безмозгому, тупому каклу написал 18.02.2022 19:47
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Ты, мерзкий какол, го/внюк, показал свою тупость думая, что НАТО будет содержать бандеровские банды Какляндии бесплатно, а теперь ты, подлый зас/ранец, выкручиваешься. Денег видите ли ему не жалко, чтобы не зависеть от Востока. А где вы мр/ази найдете столько денег, чтобы уплатить в НАТО? У вас поганых уродов, бандеровцев-садистов в казне денег нет. Какляндия много лет побирается как старая нищенка-проститутка. Чтобы кто-то дал вам денег нужно не иметь долгов. А у Какляндии сотни миллиардов долгов, тупой ушлепок, го/внюк. Даже если какой-нибудь осел даст вам денег, то в НАТО Какляндию все равно не примут, пока в ней не будут урегулированы территориальные проблемы, Понял, мерзкая т/варь?
хохлы собрались в НАТУ написал 18.02.2022 19:20
Баранов в курсе всего этого, но не знает, чем заполнять форум. Поэтому из-за нехватки фантазии высасывает темы из пальца. Вот и вся истерика.
кувать написал 18.02.2022 19:00
мы на санкции, потом добавил про пуд, но никто это и не заметил, ибо
с р а т ь
колоритно и всеобьемлюще.
Какая реакция у людей на эти слова? Да этож просто свинья в человеческом облике, но в России это легло аккуратно на русскую мысль, значит свиньи. Это не русофобия, это отвращение к засе рям.
историк-любитель написал 18.02.2022 19:00
Какляндия - страна идиотов написал 18.02.2022 18:48
Дядя,вы дурак? написал 18.02.2022 18:22
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Этот какол действительно дурак! Он думает, что Какляндию бесплатно примут в НАТО. И что Какляндии не нужно будет платить за то, что она состоит в НАТО. Что НАТО ей бесплатно будет поставлять вооружение, бесплатно строить военные объекты, бесплатно обучать и кормить тупых солдат-каклов и т.д. Сколько таких убогих дебилов в Какляндии, которые так думают? Страна идиотов.
ъъъ написал 18.02.2022 18:37
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Именно в этом смысл так называемой "русофобии". Всего-навсего.
историк-любитель написал 18.02.2022 18:31
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Да еще какой дурак, причем законченный. Армию создают не ради халявы. И в военные блоки вступают не из-за нее. Этот "за удовольствие" просто тупое животное, наслушавшееся Шейнина и Соловьева. Он понятия не имеет, для чего создаются военные блоки и для чего в них вступаю. "Глупые хохлы" - а он сам-то в каком месте умный?
Г о в н о написал 18.02.2022 18:30
А украинцы готовы хоть куда, лишь бы не жить как в Приднестровье, Ордло, Южной Осетии, Абхазии, России.
То есть нормальные люди не хотят жить как свиньи! А кто устроил свинарник? Краснозадые, ленинисты, путиноиды и перекладывать свои огрехи на Байдена просто-таки тупо.
за защиту священной твоей собственности, написал 18.02.2022 18:29
Что делать-то будешь,ЧМО?
Люби путина ука написал 18.02.2022 18:28
Дядя,вы дурак? написал 18.02.2022 18:22
историк-любитель написал 18.02.2022 18:11
Глупые хохлы думают, что если вступят в НАТО, то у них появится халява. Они не понимают, что за членство в НАТО нужно будет платить немалые деньги, и не гривны а сотни миллионов евро.
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Дурак, в НАТО вступают не из-за денег, а для того, чтобы не лечь под Швабростан, под гре\банную Россиюшку с ее духовными скрепами и мудрым вождем. И никто из вступивших в НАТО пока не пожалел об этом. Из ЕС постоянно кто-то собирается выйти, но из НАТО никто. А вот из ОДКБ с момента его создания вышли три страны - Грузия, Азербайджан, Узбекистан. На очереди уже и Киргизия, там такие разговоры есть. Кури бамбук, простофиля.
Алекс Юстасу написал 18.02.2022 18:05
Александр Загонов без написал 18.02.2022 18:02
Кто это придумал!?
Провокатор Анатолий Юрьевич Баранов, как и его кумир Ленин, втравливает нас в глупости, в войну и надеется построить социализьм Баранова.
Нет войне! Провокаторов к стенке!
Краснозадые предвкушают в ближайшие несколько дней будет понятно. Российские большие десантные корабли уже прошли Босфор. В общей сложности в районе Одессы в первой волне может быть высажено больше дивизии 8 тысяч морских пехотинцев и две тысячи воздушных десантников вместе с тяжелой техникой. Как это было сделано, например, на учениях в Крыму в апреле прошлого года. Для первой волны этого вполне достаточно, радуется Анатолий Юрьевич. Сердечко сладко бьется, Новороссия, украдем, забесплатно и я буду нести околоисторическую чушь про петра, екатерину, империю и блаблабла. Кроме того, в Средиземном море сейчас находятся два российских крейсера, фрегаты и подводные лодки.
Но! Десят тысяч турецких беспилотников, не американских или немецких, а обычных сельджуков с Кавказа, которых русские за людей не считают.
Десять тысяч беспилотников отымеют десантуру в хвост и гриву. За сутки утилизируют весь личный состав краповых беретов и прочих клоунов ручного бурята путинского
За это удовольствие надо платить написал 18.02.2022 18:02
Юстас Алексу написал 18.02.2022 17:59
Также будет разрушена полностью инфраструктура газовая, с целью покончить с транзитом газа через Украину раз и навсегда.
Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что с пятницы начинается организованный выезд населения в Россию, они объяснили это возросшей угрозой нападения со стороны Украины. Украинские власти ранее обвинили сторонников "ДНР" и "ЛНР" в обстрелах подконтрольной Киеву территории. Западные страны и Украина утверждают, что Россия не прекращает стягивать к украинским границам войска, и их численность уже составляет от 150 тыс. до 190 тыс. человек. Москва тем временем продолжает заявлять, что не намерена нападать на Украину.
Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан". В первую очередь уехать предлагают женщинам, детям и людям пожилого возраста.
историк-любитель написал 18.02.2022 17:38
Без диктатуры нет фашизма.
Как фамилия российского диктатора, все знают.
А балбес - отличное имя для тебя.
Слово не славянское, оно тюркское.
"Болбес" - золотоордынское "невежда, неуч, неумелый"
"Билбес" - казахское и турецкое "он не знает", киргизское "дурак"
"Билмес" - казанско-татарское "неграмотный, не понимающий, не обученный, не знающий".