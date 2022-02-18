Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО

Более 60 процентов граждан Украины поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщается в отчете социологической группы «Рейтинг».

По данным отчета, за вступление Украины в альянс высказались 62% респондентов, 30% не считают эту инициативу полезной для страны. На сайте также уточняется, что с 2014 года это самый высокий показатель положительного отношения украинцев к интеграции страны в НАТО.

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Ну вот и начинает просматриваться, зачем была нужна клоунада с нападениями РФ на Украину 16 февраля и по другим числам.

Для вступления в альянс необходима процедура национального референдума о вступлении. Иначе будет некрасиво - правительство вприпрыжку бежит в Брюссель, а население голосует против... В принципе, можно обойтись и без референдума, но он украинцам уже был обещан.

Понятно, в 2014-м году украинцы были ошарашены полураспадом страны, который потом придумали назвать "российской агрессией", и многим вступление в НАТО казалось гарантией по крайней мере невмешательства внешних сил во внутреннюю политику (за исключением сил НАТО, само собой).

Но позже североатлантический энтузиазм заметно поутих - украинцам хотелось в Евросоюз (где кормят), а вовсе не в военный альянс (где воюют). И попытки увязать эти два события тоже не получились - пока ограничились туристическим безвизом сроком на 2 недели.

И вот новая история - Россия нападет на Украину. Лично пр5езидент великой страны врет, как третьеклассник. Причем если при нападении на Ирак шла ссылка на донесение ЦРУ, то в данном случае Байден все берет на себя - ему известно!

Истерика мировая, колоссальная! Куда там жалкая провокация в Гляйвице, какой Гаврила Принцип - лучшие люди планеты бьют в барабаны и скачут козлом... Зачем все это?

А вот зачем! Уже 60 процентов украинцев готовы в НАТО. Не как в Венгрии с 85% "за", но лучше, чем в Испании с 52 процентами...

Если 60 процентов украинцев хочет в НАТО, то и не откажешь.

А.Б.