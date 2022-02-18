Опасные игры на свежем воздухе

Сколько же нам потребуется времени, чтобы наконец ясно осознать, почему некоторые «жутко оппозиционные» либеральные издания до сих пор не только не ликвидированы, но и получают солидное финансирование через всякие там газпроммедиа?

Когда-то мы думали, что они нужны для того, чтобы в ответственный момент увести протестующих с белыми шариками на Болотную площадь.

Но нет уже ни протестующих, ни белых шариков, ни лозунгов: «Мы здесь власть». И Болотная площадь, и проспект Сахарова давно осиротели. Но финансовые потоки не оскудели.

Потом мы решили, что либералы «в законе» нужны властям для того, чтобы своевременно поддержать своим авторитетом результаты важнейших голосований, поскольку некоторые из этих уважаемых людей входили и входят в различные комиссии и наблюдательные советы.

Но вот уже приняты новые, окончательные правила «голосования на пеньках», лишающие смысла всякое обсуждение их результатов.

Но в эфире по-прежнему звучат суровые обличительные голоса системных либеральных витий.

В чем же загадка их непотопляемости?

И вот только сейчас, после того, как весь мир озадаченно обсуждает возникший из ниоткуда (как кролик из шляпы фокусника) российский ультиматум, и с тревогой наблюдает за грозно нахмуренными бровями министра Лаврова, смысл существования и финансирования либеральных СМИ, наконец, прояснился.

Оказывается, они нужны для того, чтобы вслед за российским МИДом отвлекать «дорогих россиян» от действительно насущных вопросов на абсолютно спекулятивные темы.

Какая тема является сейчас действительно актуальной в России?

Война с США и НАТО, которой никогда не будет, хотя бы потому, что уважаемые кремлевские старцы ни разу не похожи на самоубийц?

Оккупация Украины, которая заложит под Российскую Федерацию бомбу, по сравнению с которой чеченская проблема покажется детской игрой на свежем воздухе?

Вы действительно считаете команду людей, более 20 лет эффективно контролирующих огромную многонациональную страну, сборищем слабоумных? Ну-ну…

Россия переживает настоящую, невыдуманную катастрофу — чудовищную депопуляцию.

Естественная убыль населения, судя по предварительным расчетам, по итогам 2021 года превысила 1 миллион человек. Мы вновь, как в середине 90-ых годов, вымираем рекордными темпами.

На это накладывается еще и многолетняя стагнация (а в реальности, вероятно - снижение) уровня жизни большинства россиян.

Вот где настоящая, невыдуманная беда.

И чтобы отвлечь население от грустных мыслей о том, кто виноват и что делать, все средства хороши.

Можно, например, сочинить грозный ультиматум с требованием к США «собирать манатки» и начать многолетние переговоры, сопровождаемые передвижением воинских эшелонов. И весь мир (кроме реально осведомленных людей), затаив дыхание, будет гадать: «война или мир»?

И вот тут либеральные СМИ действительно незаменимы: кто громче и убедительнее их сможет прокричать: «Миру мир. Войне война», «Все на борьбу с военной угрозой»?

И ведь им поверят, именно им поверят.

А тема-то какая благодатная: подвели войска - обсудили, выдвинули ультиматум - поговорили, отвели войска — облегченно вздохнули, но тут же встревожились — переговоры буксуют. А там, глядишь, новые эшелоны подходят к рубежам… И тут уж, понятное дело, не до вымирания, не до обнищания.

За мир, если кто помнит советские времена, можно бороться десятилетиями. И эта деятельность всегда будет востребована.

Я не спорю: риск случайного перерастания игры на обострение в реальный вооруженный конфликт всегда существует. Во-первых, потому, что накапливаются реальные противоречия и тлеют реальные конфликты.

Во-вторых, потому, что существует не до конца предсказуемый человеческий фактор.

В третьих, есть такая неприятная вещь, как сознательная провокация. С той или другой стороны, и никто никогда от нее не застрахован, и поди потом докажи или не докажи, откуда ноги внезапно выросли.

И поэтому игра, затеянная Кремлем и подхваченная Вашингтоном, несомненно опасна.

Но нужно отдавать себе отчет, что тот, кто раскручивает и педалирует тему военного противостояния России и НАТО, не борется с военной опасностью, а потакает безответственным манипуляторам, играющим на естественном страхе людей перед ужасами войны.

Мы едва ли можем им помешать, но можно хотя бы не суетиться в их поддержку.