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Московский листок

Опасные игры на свежем воздухе

Опубликовано 18.02.2022 автором Илья Константинов в разделе комментариев 9

сша война рф
Опасные игры на свежем воздухе

Сколько же нам потребуется времени, чтобы наконец ясно осознать, почему некоторые «жутко оппозиционные» либеральные издания до сих пор не только не ликвидированы, но и получают солидное финансирование через всякие там газпроммедиа?

Когда-то мы думали, что они нужны для того, чтобы в ответственный момент увести протестующих с белыми шариками на Болотную площадь.

Но нет уже ни протестующих, ни белых шариков, ни лозунгов: «Мы здесь власть». И Болотная площадь, и проспект Сахарова давно осиротели. Но финансовые потоки не оскудели.

Потом мы решили, что либералы «в законе» нужны властям для того, чтобы своевременно поддержать своим авторитетом результаты важнейших голосований, поскольку некоторые из этих уважаемых людей входили и входят в различные комиссии и наблюдательные советы.

Но вот уже приняты новые, окончательные правила «голосования на пеньках», лишающие смысла всякое обсуждение их результатов.

Но в эфире по-прежнему звучат суровые обличительные голоса системных либеральных витий.

В чем же загадка их непотопляемости?

И вот только сейчас, после того, как весь мир озадаченно обсуждает возникший из ниоткуда (как кролик из шляпы фокусника) российский ультиматум, и с тревогой наблюдает за грозно нахмуренными бровями министра Лаврова, смысл существования и финансирования либеральных СМИ, наконец, прояснился.

Оказывается, они нужны для того, чтобы вслед за российским МИДом отвлекать «дорогих россиян» от действительно насущных вопросов на абсолютно спекулятивные темы.

Какая тема является сейчас действительно актуальной в России?

Война с США и НАТО, которой никогда не будет, хотя бы потому, что уважаемые кремлевские старцы ни разу не похожи на самоубийц?

Оккупация Украины, которая заложит под Российскую Федерацию бомбу, по сравнению с которой чеченская проблема покажется детской игрой на свежем воздухе?

Вы действительно считаете команду людей, более 20 лет эффективно контролирующих огромную многонациональную страну, сборищем слабоумных? Ну-ну…

Россия переживает настоящую, невыдуманную катастрофу — чудовищную депопуляцию.

Естественная убыль населения, судя по предварительным расчетам, по итогам 2021 года превысила 1 миллион человек. Мы вновь, как в середине 90-ых годов, вымираем рекордными темпами.

На это накладывается еще и многолетняя стагнация (а в реальности, вероятно - снижение) уровня жизни большинства россиян.

Вот где настоящая, невыдуманная беда.

И чтобы отвлечь население от грустных мыслей о том, кто виноват и что делать, все средства хороши.

Можно, например, сочинить грозный ультиматум с требованием к США «собирать манатки» и начать многолетние переговоры, сопровождаемые передвижением воинских эшелонов. И весь мир (кроме реально осведомленных людей), затаив дыхание, будет гадать: «война или мир»?

И вот тут либеральные СМИ действительно незаменимы: кто громче и убедительнее их сможет прокричать: «Миру мир. Войне война», «Все на борьбу с военной угрозой»?

И ведь им поверят, именно им поверят.

А тема-то какая благодатная: подвели войска - обсудили, выдвинули ультиматум - поговорили, отвели войска — облегченно вздохнули, но тут же встревожились — переговоры буксуют. А там, глядишь, новые эшелоны подходят к рубежам… И тут уж, понятное дело, не до вымирания, не до обнищания.

За мир, если кто помнит советские времена, можно бороться десятилетиями. И эта деятельность всегда будет востребована.

Я не спорю: риск случайного перерастания игры на обострение в реальный вооруженный конфликт всегда существует. Во-первых, потому, что накапливаются реальные противоречия и тлеют реальные конфликты.

Во-вторых, потому, что существует не до конца предсказуемый человеческий фактор.

В третьих, есть такая неприятная вещь, как сознательная провокация. С той или другой стороны, и никто никогда от нее не застрахован, и поди потом докажи или не докажи, откуда ноги внезапно выросли.

И поэтому игра, затеянная Кремлем и подхваченная Вашингтоном, несомненно опасна.

Но нужно отдавать себе отчет, что тот, кто раскручивает и педалирует тему военного противостояния России и НАТО, не борется с военной опасностью, а потакает безответственным манипуляторам, играющим на естественном страхе людей перед ужасами войны.

Мы едва ли можем им помешать, но можно хотя бы не суетиться в их поддержку.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
убойная викторина написал 18.02.2022 18:31
Если за всей нынешней вакханилией не стоит кагал и еврейские диаспоры, то, попробуйте угадать с трех раз, кто?
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Re: Эти "игры" как выразился аффцырь
Хрущев минуя лоха кеннеди написал 18.02.2022 18:10
договорился с братьями Рокфеллерами (с Дэвидом 3-им, но через Нельсона, мэра Нью-йорка) о трех китах новой политики: НЕФТЬ, гонка вооружений и Ближний Восток. Брежнев с Никсоном эту политику довели до феерических высот к середине 1974 году.
Затем наши поперлись в европку с газом. Пиндостнцам нечем было ответить кроме першингов и тамагавков. Началась реакция, ибо это уже был перебор, и Батюшка с Матушкой подверглись длительной коррекции. Наконец храбрый Чейни под прикрытием Буша мл. снес три небоскреба на манэттене и начал большую бучу на БВ. Прежнее почтение к Матушке и Батюшке было восстановлено, но так действоватьбыло все-таки перебором и опять настала эпоха безвременья при обамке. Тут уж и до газпрема дошло, что нехорошо вести чисто медвежачью политику, в конце концов это похоже на неуважение к самому Батюшке. и начал он прижимать всяких вороватых транзитеров. В результате в самой европке образовался внутренний бантустан (ВБ) - какляндия! Тем временем пиндостанцы придумали добывать сланцевый газ. Ну и прекрасно, ВБ даже еще лучше, чем БВ, который всем давно надоел, и в который никто не верит. Природный же Батюшка должен дотянуться до сланцевого.
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(без названия)
Магомет на горе написал 18.02.2022 16:27
Автор не единственный, кто примеряет на Путина судьбу Милошевича или Каддафи... Главное, не бояться НАТО, они несут мир славянам. А либерда, понятное дело, нужна, чтобы бегать в американское посольство во время болотных событий, да гадить на поправки к клинтоновской конституции.
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Re:
Truzadrottttt написал 18.02.2022 15:29
Кто сказал, что Украина - это НАТО? "Первый" канал и "Россия" с "Рашей Тудей"? Последние восемь лет скорее свидетельствуют, что Украина совсем не не НАТО. "Крымнаш", "ЛНР", "ДНР"... Раньше "маленькая победоносная война" прокатывала. Что будет теперь возможно проверить только опытным путем.
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Эти "игры" как выразился аффцырь
идут написал 18.02.2022 12:51
со времен Рокфеллеров и Хрущева, через Никсона и Брежнева до Бушей и Путина. Цель их проста и очевидна - заставить европку платить за нефть-матушку и газ-батюшку. Надо признать, газпрем выступает в этой игре как тормоз и главмедведь (но и это нужно, нужен добрый следак для германии), вывозят пиндостанские СМИ да российский мид с кремлем. А за Батюшкой и Матушка подтягивается.
Сие есть большая и правильная политика Победителей, а если бы она была неправильной, товарищ Брежнев ее бы не проводил.
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(без названия)
Тьфу написал 18.02.2022 10:41
Сидеть на двух стульях не удастся! "За" или "против" паразитического и убийственного для народа и страны Путлеризма?! Константинов хочет и "девку попробовать и невинность сохранить"!
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Re: Дядя Илья ты дурак, напугал, а что дальше не сказал, вечно на воду будешь дуть
Александр Загонов... написал 18.02.2022 06:52
"Запуганные и науськиваемые хохлы будут зомбироваться вечно" - "Для дебилов специально придумали поговорки типа, сколько веревочке ни виться..."
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Дядя Илья ты дурак, напугал, а что дальше не сказал, вечно на воду будешь дуть
Крокодил18.02.22 написал 18.02.2022 06:44
пока от жажды не подохнешь?
Запуганные и науськиваемые хохлы будут зомбироваться вечно. Дурашка так вечно продолжаться не может. Вопрос времени когда у них сорвет башку? И отстреливать их придется как бешеных собак, так как не лечатся!!!!!!!!!
...Вы действительно считаете команду людей, более 20 лет эффективно контролирующих огромную многонациональную страну, сборищем слабоумных? Ну-ну&#8230;
Для дебилов специально придумали поговорки типа, сколько веревочке ни виться...
20 лет контролировали, а на 25 год не смогли контролировать.
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(без названия)
2213 написал 18.02.2022 02:53
Управляемые (системные) либералы,нужны российской авторитарной власти,ровно для того же,для чего нужна и управляемая гос.дума-(которой,по сути рулит "единая россия",а остальные партии,существуют только лишь-для галочки).То есть,эти продолжатели дела г-на гапона,(которым разрешено,даже слегка поругивать власть),оттягивают на себя часть протестного электората,чтобы она не пошла за настоящей оппозицией,а потом-умывают руки.И пока "внесистемников",садят,выдавливают из страны и вешают на них ярлыки иноагентов "провластные либералы"- шикарно живут за счет финансирования из бюджета,а,в случае чего,власть предьявляет их мировому сообществу,как "настоящую оппозицию",поскольку,при авторитарно-феодальных порядках,все же пытается претендовать на демократичную форму правления страной.Однако,откровенные репрессии и "якобы демократия",сочетаются совсем плохо,поэтому,любого "липового оппозиционера",как бы он себя не называл,можно сразу отличить по признаку,доброжедательного к нему власти-отношения,и оплаты его "оппозиционной деятельности"- из государственной казны,что само по себе исключает его какие-,либо "принципиальные расхождения во мнениях"-с существующим авторитарным режимом.
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