Украина никаких войск не отводила

После окончания военных учений в Западном военном округе и демонстративного отвода российской стороной наших подразделений в пространстве воцарилась тишь, гладь и благорастворение воздусей - бобёр выдохнул, а выдохнул он рановато.

Не просчитать, что украинская сторона, всю жизнь клавшая с прибором на любые договорённости и обязательства, сейчас вдруг проявит несвойственную ей щепетильность и не начнёт утюжить населённые пункты прифронтовой полосы - это надо быть уж совсем альтернативно одарёнными, прости Господи.

Для военных, разумеется, ничего неожиданного не произошло - с самого утра десяток населённых пунктов ДНР-ЛНР подвергались массированным обстрелам ВСУ - Коминтерново, Октябрь, Петровское, Новоласпа, Сокольники, Золотое-5, Весёленькое, Нижнее Лозовое, Донецкий накрывались из гранатометов СПГ-9 и АГС-17, тяжёлых миномётов калибром 82мм и 120 мм., крупнокалиберных пулемётов. За день (а день ещё не закончился) - полтысячи (!!!) прилётов.

Ответочка, разумеется, отметим лаконично, имела место быть.

Военные заняты своим делом, а вот политическая линия, извините, беспокоит. Мы опять всех победили, Байден зассал, Макрону и Шольцу разрешили посидеть с краю на лавочке, Киев обезлюдел, гетьман бежал, а на Майдане гимн СССР играют. На повестке дня триумф и трагедия фигуристок в Пекине, а полтысячи прилётов за сутки и погибший солдат ВС ЛНР - это так, фон сокрушительной и безоговорочной моральной победы.

Зачем отвели российские войска от границы, с нашей собственной территории? Чтобы у Макрона пищеварение улучшилось, а Лиз Трасс наконец признала наш суверенитет над Ростовом и Воронежем?

Украина, например, никаких войск не отводила - как-то несимметрично получается. Все последние месяцы туда подвозилось новое американское и британское вооружение, которое никто и не думает никуда отводить. Не говоря уж о том, что основная боевая сила там не ВСУ, а добробаты и разнокалиберные ЧВК, - тот ещё секрет Полишинеля, - а на этих головорезов вообще никаких ограничений не распространяется?

Кстати, что там с Новомарьевкой?.. Будем ждать, пока таких новомарьевок будут десятки?