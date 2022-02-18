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Московский листок

Украина никаких войск не отводила

Опубликовано 18.02.2022 автором в разделе комментариев 6

украина европа война киев
Украина никаких войск не отводила

После окончания военных учений в Западном военном округе и демонстративного отвода российской стороной наших подразделений в пространстве воцарилась тишь, гладь и благорастворение воздусей - бобёр выдохнул, а выдохнул он рановато.

Не просчитать, что украинская сторона, всю жизнь клавшая с прибором на любые договорённости и обязательства, сейчас вдруг проявит несвойственную ей щепетильность и не начнёт утюжить населённые пункты прифронтовой полосы - это надо быть уж совсем альтернативно одарёнными, прости Господи. 

Для военных, разумеется, ничего неожиданного не произошло - с самого утра десяток населённых пунктов ДНР-ЛНР подвергались массированным обстрелам ВСУ - Коминтерново, Октябрь, Петровское, Новоласпа, Сокольники, Золотое-5, Весёленькое, Нижнее Лозовое, Донецкий накрывались из гранатометов СПГ-9 и АГС-17, тяжёлых миномётов калибром 82мм и 120 мм., крупнокалиберных пулемётов. За день (а день ещё не закончился) - полтысячи (!!!) прилётов. 

Ответочка, разумеется, отметим лаконично, имела место быть. 

Военные заняты своим делом, а вот политическая линия, извините, беспокоит. Мы опять всех победили, Байден зассал, Макрону и Шольцу разрешили посидеть с краю на лавочке, Киев обезлюдел, гетьман бежал, а на Майдане гимн СССР играют. На повестке дня триумф и трагедия фигуристок в Пекине, а полтысячи прилётов за сутки и погибший солдат ВС ЛНР - это так, фон сокрушительной и безоговорочной моральной победы. 

Зачем отвели российские войска от границы, с нашей собственной территории? Чтобы у Макрона пищеварение улучшилось, а Лиз Трасс наконец признала наш суверенитет над Ростовом и Воронежем?

Украина, например, никаких войск не отводила - как-то несимметрично получается. Все последние месяцы туда подвозилось новое американское и британское вооружение, которое никто и не думает никуда отводить. Не говоря уж о том, что основная боевая сила там не ВСУ, а добробаты и разнокалиберные ЧВК, - тот ещё секрет Полишинеля, - а на этих головорезов вообще никаких ограничений не распространяется? 

Кстати, что там с Новомарьевкой?.. Будем ждать, пока таких новомарьевок будут десятки?



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
русский расстегай написал 18.02.2022 20:46
"Автор - полный профан и дебил!" - А на этом блевотном ресурсе других нет. Это клака для низших слоев населения
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(без названия)
Забылась? написал 18.02.2022 16:27
Ты же, если не ошибаюсь, коммунистка, а коммунистам такие выражения, типа, -прости господи-. как-то, не уместно.
Как говорит ваш А.Ю., или крестик накинь на шею, или партбилет запрячь подальше.
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Автор - дебил!
Бандера русский написал 18.02.2022 13:05
Автор - полный профан и дебил! Или, извините, просто пропагандой. Одно другому не мешает)
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А почему?
Сообразительный написал 18.02.2022 11:28
А какого _уя мы, рашканцы, лезем во ВНУТРЕННИЕ территориальные дела Украины? Это ее территория.
Какая б ни была Украина, "хорошая" или "плохая", УКРАИНА НЕ ЛЕЗЕТ во внутриПуйлорашкинские разборки -Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и прочие "станы"!
Если Узбекистан, к примеру , заявит о своей НЕЗАВИСИМОСТИ И ОТДЕЛЕНИИ от РашкоФашки и организации Казахстанской Народной Республики, то что будет делать вороПутлер?
ПРавильно.
Чечня и прочие "грузии" тому подтверждение и с_рать хотел Путлер на все.
НО Украина не будет туда вводить свои "войска"!!!
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(без названия)
Не верим написал 18.02.2022 10:27
Россия никаких серьезных войск не отводила! Все имитация и обман с шантажом, как все у Плешивого Карлуши, которого пора откадафить со всей Шоблой!
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При чем здесь российские войска?
Аскет написал 18.02.2022 08:22
Автор,по-видимому совсем не разбирается в географии.Войска ВСУ стоят на границе ЛНР - ДНР,а не России. А военные из этих незаконных республик никуда не уходили.
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