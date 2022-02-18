В среду к бастующим буровикам и рабочим «Озенмунайгаза» присоединились работники коммунальных служб, а также нефтяники месторождениях Каламкас, Бузачи, Жетыбай и работники нефтесервисных компаний Актау. Забастовка постепенно превращается во всеобщую в регионе.

Бастующие с 9 февраля бурильщики компании ТОО «Бургылау» потребовали встречи с руководителями акционерного общества, в которое входит их предприятие, так как переговоры с момента забастовки не проводились. Они выразили солидарность всем рабочим, кто сейчас выступает против аутсорсинга и проведенной оптимизации и требуют включить их в штат предприятий. Кроме этого, они потребовали ответа на их требования от руководства правительства, министерства энергетики и «КазМунайГаза», которые пока также игнорируют справедливые требования бурильщиков, в том числе, и национализации их предприятия, попавшего в руки олигарха и среднего зятя Назарбаева — Тимура Кулибаева.

Рабочие транспортно-строительной компании ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» на месторождении Каламкас в Мангистауской области утром в среду 16 февраля записали видеообращение на имя президента страны, главы области и руководителя национальной компании «КазМунайГаз». Они выставили условие восстановить их предприятие в состав основного предприятия, так как их ранее оптимизировали, а структуру приватизировали. Помимо прочего, они требуют прекращения репрессий в отношении профсоюзных активистов. Если их требование не будет выполнено в течение нескольких часов, то уже в среду они обещали остановить все работы

— Мы просим приостановить попытки преследования наших сотрудников, которые участвовали в январских митингах. Также мы требуем, чтобы нашу компанию обратно присоединили к ТОО «Ойл транспорт корпорейшн». В случае, если не решат нашу проблему, мы готовы полностью приостановить свою работу, — обратились работники ТОО «БозашыТрансҚұрылыс».

Аналогичное видео в этот же день с утра записали рабочие ТОО «Актаукрантехсервис». Они также требуют прекращения репрессий и включения их предприятия в состав национальной компании «КазМунайГаз». Таким образом, они полностью поддерживают требование бурильщиков о немедленной национализации их предприятия.

— Наши требования, которые мы выдвигали до январских событий своему руководству, до сих пор не выполнены. Мы просим прекратить преследования людей и ложно обвинять их. Просим решить наши вопросы председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева. Также мы хотим, чтобы нашу организацию включили в состав АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Если вопрос не решится, нам придётся остановить работу, — обратились нефтяники ТОО «Актаукрантехсервис».

В среду рабочие компании нефтесервисной компании «OSC» провели собрание и записали видеообращение в котором выдвинули только одно требование – прекращение репрессий и освобождение всех арестованных. По мнению нефтяников, народ не является «террористом», а людей сажают и пытают за мирный протест.

Жанаозенская швейная фабрика «Жанарыс» остановилась 16 февраля, прекратив свою работу, так как коллектив предъявил требования повышения зарплаты на 100%, улучшения условий труда и свободы профсоюзной деятельности и соблюдения трудового законодательства. По словам работниц, им часто задерживают зарплату и не повышают уже в течение 10-ти лет. Затем после объявления забастовки работницы двинулись к акимату города, где передали свои требования.

На станции Бейнеу технических персонал КТЖ (Казахстанские железные дороги») 16 февраля также выступил с обращением к президенту с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда.

Забастовали в Жанаозене и коммунальные работники города Жанаозена ТОО «Тазалық», которые бастовали еще летом и осенью прошлого года, но их требования не были выполнены в полном объеме и теперь они требуют от чиновников немедленно повысить зарплаты, производить обязательные надбавки, положенные по трудовому законодательству.

Рабочие ТОО «Қарақұдықмұнай» провели собрание и потребовали повышения заработной платы на 100%, а иначе они готовы приступить к забастовке немедленно. Тем временем, рабочие компании ТОО «FTC WIN» продолжают забастовку, требуя включить их в состав основного производства и прекратить практику аутсорсинга.

В среду 16 февраля водители Мангистауского областного акимата в Актау сделали заявление на имя президента Токаева, в котором предупредили о возможной забастовке, если им не повысят заработную плату на 100 процентов. Также они подавали заявку об отстранении руководителя «Управления делами акимата Мангистауской области» Каната Мендалиева.

В своём обращении водители указывают, что получают всего 100 тысяч тенге, хотя должны на автомойке мыть машины за свой счет перерабатывать каждый раз по 4-5 часов и еще вечером возвращаться домой на такси. В связи с этим работать становится просто бессмысленным.

С аналогичными требованиями выступили также коллективы еще нескольких предприятий в Мангистауской области, а возле акимата Жанаозена продолжился массовый митинг безработных. Получается, что забастовочная волна не спадает, а вовлекает всё больше участников и разные коллективы их разных отраслей.