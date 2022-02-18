Зачем травят Приморье, и почему падают российские спутники?

История о том, как отходы из Амурской области попали в Приморье, известна уже давно - когда стало известно о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Эти отходы скопились на складах космодрома «Восточный» и их решили отправить на утилизацию. Госконтракт выиграла красноярская компания, которая хотела захоронить пестициды на своем полигоне под Красноярском, однако после протестов местных жителей и вмешательства прокуратуры отказалась от этого.
Чуть позже выяснилось, что первые 100 тонн из имеющихся 900 уже находятся в Приморском крае. Отходы были размещены на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе, как раз на месте строительства разрекламированного министром Шойгу нового, суперсовременного города с интересным названием Спутник. Может поэтому Спутников и решили назвать, раз на топливных отходах строить будут. Если что, сразу в космос вздетит.
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края пояснили, что отходы прибыли в край до того, как власти об этом узнали.
Потом стало известно, что у компании-утилизатора хотят забрать землю, где находится установка для сжигания отходов. Расторгнуть договор аренды хотели из-за того, что взятый у поселения участок используется не по назначению – сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества.
А 23 октября 2021 года еще одну партию груза с космодрома Восточный обнаружил житель Приморья. На этот раз в поселке Ярославский Хорольского района
17 февраля во время прямой линии с губернатором жители поселка задали вопрос по поводу ядовитых отходов.
Ответ ошеломил всех. Со слов господина Кожемяко, эти отходы – пестициды и гербициды.
Из чего следует, что никто вывозить эти яды с территории Приморья не будет. Край при Кожемяко превращают в свалку отходов со всей России, а может и не только из России. И никакого города Спутник в крае не будет, ибо только полный идиот поедет жить на свалку химических отходов.
А еще лично я понял, почему российские спутники так часто падают. Ведь летают они, если верить Кожемяко, не на ракетном топливе, а на пестицидах. Но это уже вопрос к ведомству Рогозина.
|
|
стоик7964 написал 18.02.2022 20:08
преступление "аля потанин - вылить тысячи тонн нефтепрдуктов" - второй Чернобыль?
фсб+ написал 18.02.2022 18:33
путин форевер написал 18.02.2022 17:56
Был и "фобос-грунт", который на орбиту вышел, но дальше не полетел. А чего было не инсценировать полет? Ведь по Мухину это просто.
С МКС постоянно проблемы технического характера. К исследованиям дальнего космоса Россия так и не приступила. Уже Япония исследует дальние планеты, но не Россия.
Сколько ракет потерпело аварии на старте, даже не сосчитать.
Но наши "Ярсы", "Сарматы" и прочие "Искандеры" безотказны, поэтому ядерную войну мы обязательно выиграем под руководством мудрого вождя. Надо в это верить!
На чем написал 18.02.2022 17:32
Или их конкуренты пестицидами травят...
Читательыыыаааыыы написал 18.02.2022 14:12
Как "житель Приморья" узнал, что отходы именно с космодрома Восточный?
Этот "Житель" писал в роспотребнадзор и в природоохранную прокуратуру? Сюда бы в статью скриншоты запросов и ответов надо приложить.
.
Автор пишет, что "понял, почему российские спутники часто падают". Это говорит о том, что автор есть или душевнобольной или просто дурак.