Зачем травят Приморье, и почему падают российские спутники?

История о том, как отходы из Амурской области попали в Приморье, известна уже давно - когда стало известно о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Эти отходы скопились на складах космодрома «Восточный» и их решили отправить на утилизацию. Госконтракт выиграла красноярская компания, которая хотела захоронить пестициды на своем полигоне под Красноярском, однако после протестов местных жителей и вмешательства прокуратуры отказалась от этого.

Чуть позже выяснилось, что первые 100 тонн из имеющихся 900 уже находятся в Приморском крае. Отходы были размещены на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе, как раз на месте строительства разрекламированного министром Шойгу нового, суперсовременного города с интересным названием Спутник. Может поэтому Спутников и решили назвать, раз на топливных отходах строить будут. Если что, сразу в космос вздетит.

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края пояснили, что отходы прибыли в край до того, как власти об этом узнали.

Потом стало известно, что у компании-утилизатора хотят забрать землю, где находится установка для сжигания отходов. Расторгнуть договор аренды хотели из-за того, что взятый у поселения участок используется не по назначению – сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества.

А 23 октября 2021 года еще одну партию груза с космодрома Восточный обнаружил житель Приморья. На этот раз в поселке Ярославский Хорольского района

17 февраля во время прямой линии с губернатором жители поселка задали вопрос по поводу ядовитых отходов.

Ответ ошеломил всех. Со слов господина Кожемяко, эти отходы – пестициды и гербициды.

Из чего следует, что никто вывозить эти яды с территории Приморья не будет. Край при Кожемяко превращают в свалку отходов со всей России, а может и не только из России. И никакого города Спутник в крае не будет, ибо только полный идиот поедет жить на свалку химических отходов.

А еще лично я понял, почему российские спутники так часто падают. Ведь летают они, если верить Кожемяко, не на ракетном топливе, а на пестицидах. Но это уже вопрос к ведомству Рогозина.