Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно #госдума #социалза #ср #форуммск #нилов #мигранты Депутат Госудумы Олег Нилов от имени фракции "Справедливая Россия" интересуется, так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно, как утверждает вице-премьер Хуснуллин? Тем более, что только что Д.Медведев, выполняя поручение президента по реформе миграционного законодательства, сообщил, что поток мигрантов за прошедший год не иссяк, а, наоборот, увеличился на треть... #Нилов, #госдума, #социалза, #форуммск, #СР, #мигранты



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