Депутат Госудумы Олег Нилов от имени фракции "Справедливая Россия" интересуется, так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно, как утверждает вице-премьер Хуснуллин?
Тем более, что только что Д.Медведев, выполняя поручение президента по реформе миграционного законодательства, сообщил, что поток мигрантов за прошедший год не иссяк, а, наоборот, увеличился на треть...
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ВСЕ ТОТ ЖЕ ИВАН написал 18.02.2022 18:21
сидят с лопатами 5 мигрантов и все смотрят что-то в смартфонах.
Говорю:вас послали снег чистить,а вы сидите! Да,сидима,собрание-
отвечают. Мало платят-спрашиваю.Савсэм мале-40 тысча всего. отве-
чают.Через полчаса я ушел домой, а они так и остались сидеть уткну-
вшись в смартфоны.
А всем известный ворюга вице-премьер Хуснулин доказывает,что миг-
рантов не хватает,надо еще 5миллионов!Причем,он не о мигрантах из
Европы речь ведет, только об азиатах.Его цель -превратить Россию в
один большой кишлак и установить законы шариата.Думаю, с акадэ-
миком Кадыровым они сломают "Путина" и своего добьются.
Трезвяк написал 18.02.2022 11:29
Серж букинист написал 18.02.2022 09:51