Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно

Опубликовано 18.02.2022 в разделе комментариев 3

#госдума #социалза #ср #форуммск #нилов #мигранты

Депутат Госудумы Олег Нилов от имени фракции "Справедливая Россия" интересуется, так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно, как утверждает вице-премьер Хуснуллин?

Тем более, что только что Д.Медведев, выполняя поручение президента по реформе миграционного законодательства, сообщил, что поток мигрантов за прошедший год не иссяк, а, наоборот, увеличился на треть...

#Нилов, #госдума, #социалза, #форуммск, #СР, #мигранты



Рейтинг:   2.60,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ХУСНУЛИН ВРАГ РОССИИ И ОПАСНЫЙ!
ВСЕ ТОТ ЖЕ ИВАН написал 18.02.2022 18:21
Сегодня пошел погулять с собачкой.На детской площадке усердно
сидят с лопатами 5 мигрантов и все смотрят что-то в смартфонах.
Говорю:вас послали снег чистить,а вы сидите! Да,сидима,собрание-
отвечают. Мало платят-спрашиваю.Савсэм мале-40 тысча всего. отве-
чают.Через полчаса я ушел домой, а они так и остались сидеть уткну-
вшись в смартфоны.
А всем известный ворюга вице-премьер Хуснулин доказывает,что миг-
рантов не хватает,надо еще 5миллионов!Причем,он не о мигрантах из
Европы речь ведет, только об азиатах.Его цель -превратить Россию в
один большой кишлак и установить законы шариата.Думаю, с акадэ-
миком Кадыровым они сломают "Путина" и своего добьются.
Ответить
(без названия)
Трезвяк написал 18.02.2022 11:29
Для бандитского концлагеря самозванца Пу национально-расовое происхождение Рабов не важно! Одно только не учитывают, что муслимы, китайцы не поддаются ассимиляции, а ломают чужую страну под себя! Брейвик это доказал!
Ответить
Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 18.02.2022 09:51
Коренное население категорически против своего "импортозамещения" на иностранцев и ради будущего своей страны( без косовского варианта событий), ради детей и внуков( что бы они не повторили участь русских в южных республиках) поддержит политсилу, которая защитит его от несметных толп названных гостей! Визовый режим, обратный билет с датой отбытия, никаких семей и диаспор, депортация всех нелегалов и т.д. Миграционный хаос при тотальной коррупции угрожает уже самому существованию государства.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должна ли Россия признать ДНР и ЛНР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Россию охватил бум финансовых пирамид
Россию охватил бум финансовых пирамид
17.02.2022
Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно
Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов ми...
18.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как мы вторгались в Восточную Европу (5)
Плата за капремонт подскочила почти на 15% (5)
Зачем травят Приморье, и почему падают российские спутники? (5)
Так ли нужны экономике нашей страны 5 миллионов мигрантов-гастарбайтеров ежегодно (3)
Забастовка постепенно превращается во всеобщую (1)
Украина никаких войск не отводила (6)
Опасные игры на свежем воздухе (9)
Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО (30)
"Единая Россия" не видит проблемы мигрантов в России (8)
Россию охватил бум финансовых пирамид (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Гастрополитическое
Дарья Митина Дарья Митина: С мест сообщают
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Не успевают за трендами: почему эстонцы перенесли дату российского нападения на конец февраля
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Сгорел сарай - гори и хата!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Макрон Ван снова спасает мир
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss